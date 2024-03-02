Председатель КНР Си Цзиньпин в своём предисловии к учебным материалам для кадровых работников Коммунистической партии Китая (КПК) написал, что модернизация в китайском стиле открыла человечеству путь к новой форме цивилизации. Так ли это в действительности?

Иван Шилов ИА Регнум

При всей пафосности подобного заявления — а китайцы это любят, в особенности, когда речь идёт о внутренней аудитории — надо признать, что по целому ряду направлений ценный опыт там действительно есть.

Социалистический капитализм

Начнём с экономики. Ко второй половине прошлого века западные аналитики в целом закончили разработку так называемой теории развития, согласно которой вслед за экономическим подъемом непременно должна происходить политическая либерализация.

Исходя из этого, США и Запад в целом бросились самым активным образом экономически помогать Китаю. Они были уверены в том, что чем больше ускоряется развитие частной и рыночной экономики в КНР, тем быстрее там наступит момент смены политической системы.

Проще говоря разросшийся, разбогатевший и ставший экономически независимым средний класс отстранит КПК от власти и проведёт общее реформирование страны на западный манер.

Эта теория западного политического мейнстрима нашла широкую поддержку у транснациональных корпораций, которых привлекала китайская дешевая рабочая сила и политика открытых дверей китайского руководства. Но это одна сторона медали.

Начиная свою экономическую модернизацию, китайцы не только со всей душой принимали западные инвестиции и технологии, размещали у себя производственные комплексы ТНК, но и очень глубоко изучали позитивный и негативный опыт СССР. В том числе не реализованные у нас экономические идеи и разработки.

В Народном университете Китая (аналоге нашей бывшей Высшей партшколы), в его шикарной библиотеке есть огромный раздел, посвященный СССР. Там хранятся и тщательно изучаются аналитические работы, расчёты и предложения, в своё время подготовленные различными нашими организациями. Такими, как Центральный экономико-математический институт, Научно-исследовательский экономический институт при Госплане СССР, НИИ технико-экономических исследований и другими.

Грамотный синтез этого не реализованного у нас интеллектуального наследия и западных денежно-технологических вливаний стали основой «китайского экономического чуда». Благодаря этому они построили социалистический капитализм.

В чём его особенности? Если на Западе неолибералы, спонсируемые транснациональными корпорациями, объявили сильное государство главным врагом рынка и демократии, фактически разрушив классический конкурентный рынок и подмяв под себя экономику, то Китай пошел по другому пути.

Там работает тезис: «государство управляет рынком, рынок управляет предприятиями». В результате получается парадокс: социалистический рынок в Китае содержит больше классических рыночных (стоимостных) отношений и закономерностей, чем его современный западный аналог.

При этом государство очень внимательно следит за ситуацией в экономике и, если его что-то не устраивает, достаточно активно вмешивается, не допуская банкротств, перекосов или хаотизации отдельных сегментов и секторов. Не говоря уже о каких-то масштабных кризисах.

Кроме того, государство активно выравнивает социально-экономическое положение провинций. Если в начале поднялись и расцвели провинции Восточного побережья Китая, то сейчас идут очень серьезные трансферты на развитие центральной и особенно западной части страны.

Вторая особенность социалистического капитализма заключается в его ярко выраженной социальной ориентации под контролем государства. По данным Всемирного банка, за последние 40 лет Китай вытащил из нищеты более 850 миллионов человек, а ВВП на душу населения вырос в 50 раз.

Третья особенность социалистического капитализма заключается в опережающем развитии инфраструктуры страны, которая работает как на благо бизнеса, рынка и экономики, так и на благо конкретного человека.

Например, высокоскоростная железнодорожная сеть Китая сейчас в 8 раз протяжённее, чем во Франции, в 10 раз больше, чем в Японии, в 20 раз больше, чем в Англии и в 500 раз больше, чем в США. В Китае сегодня столько же скоростных железнодорожных магистралей, сколько во всём остальном мире.

Железные дороги — долгий и дорогой проект, который не по силам ни одной частной компании. Мало того, во многих случаях с рыночной точки зрения он убыточен. Но в рамках большой экономической стратегии развития страны это необходимо и выгодно.

Неолиберальные демократии не могут себе этого позволить в тех масштабах, в которых позволяет социалистический Китай. КНР под руководством КПК различными инструментами, в том числе такими грандиозными инфраструктурными проектами, развивает производительные силы страны в целом. И не пускает это дело на самотёк и не отдаёт на откуп отдельным корпорациям (даже принадлежащих государству) или регионам.

По ассигнованиям на научные исследования Китай уже превзошел США, вкладывая в них более 400 миллиардов долларов в год. На сегодняшний день КНР — мировой лидер по числу научных статей в инженерных областях. Страна выращивает высококвалифицированную рабочую силу, ориентированную на внедрение новейших технологий. За границей выучилось больше 5 миллионов китайцев.

Масштаб цивилизации

Но разбогатевшие и даже положительно относящиеся к Западу граждане страны не стали устраивать цветную революцию или иными способами отстранять от власти КПК. Западная теория развития в Китае не сработала. Осознание этого произошло после прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпина, сильного теоретика и практика партийно-управленческой работы.

Товарищ Си поднял на новый уровень идеологическое воспитание населения, укрепил позиции традиционной китайской культуры как альтернативы западным и американским ценностям.

Делалось это очень грамотно, начиная от создания комиксов и многосерийных мультфильмов до наглядных демонстраций в музеях.

Скажем модель корабля китайского мореплавателя Чжэн Хэ размещена рядом с моделью «Санта Марии» Христофора Колумба. Оба они из XV века, но легендарный адмирал империи Мин жил на 60 лет раньше. Так вот корабликов Колумба на «китайце» уместится штук шесть.

Собственно, больше ничего и не надо. Китаец приходит, видит этот масштаб и уровень развития своей цивилизации, свою сопричастность к этому величию, и никакая западная агитация о каких-то призрачных ценностях и западном превосходстве уже не сработает.

Это всё очень важный аспект развития любой цивилизации — идеология, традиции и национальная культура. Неразрывность духа нации и современной теории её развития с практическими делами. Преемственность и вовлеченность в эти процессы всех поколений.

КПК делает всё, чтобы сшивать и выравнивать в развитии не только пространство страны, но и её население. Чтобы не возникало конфликта отцов и детей или межнациональных противоречий.

Для этого, например, в прошлом году в Китае были изданы первые 2 тома новой серии избранных произведений Си Цзиньпина на 7 языках нацменьшинств — монгольском, тибетском, уйгурском, казахском, корейском, ийском и чжуанском. В книгах подробно разъясняется как, куда и зачем идёт страна, что она собирается делать.

Людям очень важно видеть образ будущего и участвовать в практических шагах по его достижению. Вовлеченность в грандиозные дела тоже очень значима для населения любой цивилизации стремящейся к успеху.

«Беззападная» глобализация

Не менее интересны и китайские идеи внешнеполитического характера. После того, как американцы решили, что стратегия трансформации Китая с помощью вовлечения не работает, они перешли к политике его всестороннего сдерживания и ослабления.

Наиболее активно это начало проявляться при Трампе. А тут еще Россия восстала против неоколониальной глобализации. В итоге на Западе появилась концепция «минилатерализма», или «садика за высоким забором» и «джунглей вокруг».

Китай в этой ситуации начал активную борьбу за мировое большинство и хочет провести его модернизацию сам, по своей модели, коль скоро Запад ставит жесткие условия непременной «демократизации» режимов и фактического подчинения его воле.

Запад видит в подъеме других стран опасный вызов и пытается сплотить вокруг себя своих единомышленников, которых в мире становится всё меньше. Китай, напротив, идёт навстречу желанию подъема и развития других стран и старается им в этом помочь. Конечно преследуя свои интересы.

Во-первых, это китайские кредиты и китайские технологии, на которые, как на иглу, сядут иные страны. Но «посадка» будет достаточно мягкой: Китай не требует такого жесткого подчинения, единообразия и единомыслия, как Запад.

Во-вторых, если другие страны станут богаче и поднимутся на более высокий цивилизационный уровень, у большего количества людей в этих государствах появятся новые растущие потребности. А это расширяет возможности Китая как поставщика самой разной продукции.

При этом он ни в коем случае не хочет жестко противостоять Западу, создавать против него какие-то блоки и группировки. Запад нужен ему и как источник новых знаний и как рынок сбыта. Поэтому Китай стремится убедить Запад пойти на мировую или хотя бы на локальные компромиссы по наиболее важным и чувствительным для всех вопросам, применяя «стратегию присутствия».

Она заключается в том, что максимальное количество стран будут разделять позицию Китая, а тот, в свою очередь, станет ядром новой «беззападной» глобализации. В конце концов, Западу бороться с этой глобализацией большинства, с всесторонне растущим потенциалом этого большинства в какой-то момент станет просто не под силу. И произойдёт примирение «садика» и «джунглей».

Если до 2030 года мир не поглотит ядерный апокалипсис, то, возможно, Си Цзиньпин окажется прав и модернизация в китайском стиле откроет человечеству путь к новой форме цивилизации.