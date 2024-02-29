Послание Владимира Путина Федеральному собранию можно назвать по-настоящему глобальным в том смысле, что оно было интересно далеко не только гражданам России. Это неудивительно, учитывая последние изменения на украинском фронте, а также отсутствие политического единства Запада. Карты Киева оказались спутаны, и развязка конфликта все еще не просматривается, однако некоторые промежуточные итоги указывают на фундаментальные изменения условий игры в ближайшем будущем.

Валерий Шарифулин/ТАСС Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию

Концептуальная речь лидера России, затрагивающая настоящее и будущее самого масштабного и стратегически важного вооруженного противостояния в мире, логично привлекла внимание западной аудитории. Тем более что и в США, и в ЕС в преддверии электорального цикла назрел своего рода кризис доверия между верхами и низами, а потому в поиске ответов люди все чаще интересуются мнением другой стороны.

Правда, ожидать адекватной передачи этого мнения не приходится. Мейнстримная западная пресса занялась любимым делом — искажением и демонизацией российского президента. Американская газета The New York Times, пользующаяся репутацией неофициального рупора администрации Байдена, интерпретировала предостережение Путина о риске ядерной войны в случае ввода войск НАТО на Украину в качестве «угрозы».

«Путин неоднократно высказывал завуалированные ядерные угрозы в адрес Запада с тех пор, как два года назад он начал полномасштабное вторжение в Украину, стремясь использовать огромный ядерный арсенал России, чтобы удержать Европу и Соединенные Штаты от поддержки страны. В прошлом году он, похоже, смягчил эту риторику. Но в этот четверг он вернулся к этому, соединив свои угрозы с заявлением о том, что он готов возобновить переговоры с США по контролю над вооружениями», — анализирует глава московского бюро издания Антон Трояновский.

Призыв Кремля к недопущению сползания к состоянию открытой войны между НАТО и Россией таким образом преподносится не в качестве ответа на недавнюю агрессивную риторику президента Франции Эммануэля Макрона, а лишь как агрессивный инструмент торга с Вашингтоном.

Не обошлось и без традиционного обвинения в нарушении прав человека на фоне смерти Алексея Навального. Как утверждает NYT, в России продолжается «кампания репрессий против оппозиции» и, соответственно, вполне дежурное напоминание Путина о недопустимости действительно реальных попыток вмешательства США во внутренние дела страны — ни что иное, как полупрозрачный намек на «продолжение подавления инакомыслия». Не очень сведущей в перипетиях российской политики аудитории кейс Навального, как можно видеть, пытаются продать по цене важного фактора международной политики.

Респектабельная британская газета консервативной ориентации The Telegraph усмотрела в послании декларативное изложение экспансионистских аппетитов России. Политолог Джейд Макглинн, часто посещающая Украину, трактует его военно-политическую часть как проявление милитаризма и открытый вызов Западу.

«Послание Путина Федеральному собранию — это больше, чем просто речь. Это дальнейшая манифестация эпохи российской напористости, основанной на убеждении, что нерешительность Запада — это возможность для России. Это сильный аргумент, который кажется невероятно убедительным, чем больше я общаюсь с солдатами здесь, на Украине, и чем больше времени провожу вблизи линии фронта», — с опасением пишет Макглинн.

Выводы ее колонки, если рассматривать их с превалирующей в Соединенном Королевстве точки зрения укрооптимистов, неутешительно пессимистичны.

Заминка с пакетом военной помощи для Киева из-за республиканской обструкции в Конгрессе США, растущие разногласия относительно дальнейшего плана действий между членами ЕС, падение боеспособности ВСУ и проактивный напор ВС РФ — все это наталкивает на неудобный итог, который пытались предотвратить все эти два года, — «Путин может в конечном итоге победить».

Видимо, чтобы как-то сгладить совсем уж печальную для Запада и Украины картину, многочисленные национальные проекты, анонсированные президентом, были оценены в качестве взятки, если не подачки для россиян.

«Объявление национального проекта «Семья» — это намек на необходимость внутренней стабильности, попытка сбалансировать масштабы военной мощи и социального обеспечения. Это признание того, что поддержка и молчаливое согласие российского народа с этой войной влечет за собой определенную цену. Проектом «Семья» Путин выписывает чек для подкупа беднейшей части населения», — пытается объяснить способность российского руководства обеспечивать демографический рост автор статьи.

По понятным причинам всерьез разозлил Путин французов — так, тяготеющая к левым политическим силам газета Libération обрушилась на него с эмоциональной критикой:

«И вот снова ядерная угроза. Когда Владимир Путин хочет напугать жителей Запада, он всегда использует один и тот же припев. Вот только со временем он имеет свойство терять авторитет. Хозяин Кремля всегда играет одну и ту же роль пожарного-поджигателя, которую в последние недели он принимает на себя со все большей и большей наглостью», — негодует замглавы международного отдела Libé Бенджамин Делиль.

Журналист полагает, что демонстрация путинской уверенности — не более, чем примитивный блеф, к которому он обратился в надежде отыграть резонансную браваду Макрона.

Тем не менее недавние успехи русского оружия настораживают автора, который все же пытается их хоть как-нибудь приуменьшить, характеризуя положение российской группировки на Украине как «менее плохую форму, чем в прошлом году». Полностью опуская экономический аспект послания, Libération концентрируется на алармистском запугивании читателя пресловутой угрозой, которую Россия якобы представляет для Европы.

«Мы видели это в эту среду в Молдове, в пророссийском регионе Приднестровье, где большой конгресс, дистанционно управляемый Кремлем, собрался, чтобы заручиться поддержкой России. Мы наблюдаем это уже несколько недель в участившейся череде кибератак и операций по дестабилизации Запада. Россия раздувает все угли, все кризисы, сотрясающие Запад, от войны в Газе до демонстраций фермеров в Европе», — пугает французов, кажется, сам не менее напуганный Делиль.

И тут же противоречит сам себе, вновь пытаясь принизить того же Путина, влиятельностью которого только что возмущался:

«Всемогущий в пределах своих границ Владимир Путин стремится экспортировать авторитарную модель каждому, кто его слушает. А с приближением фальшивых выборов он останется во главе страны до 2030 года, пока она все больше формируется по его образу», — подытоживает французский эксперт.

Примечательно, что в Libération, кажется, забыли о том, что на Украине, которой в газете очень сопереживают, президентских выборов не будет вообще никаких.

Что можно сказать о реакции западных СМИ на послание? Да, сохранилось абсолютное непонимание России и того, почему она ведет такую политику. Да, любые успехи изображаются либо незначительными, либо аморальными. Но одно заметно очень сильно — изменение расстановки сил в пользу Москвы не получается отрицать даже при всем желании.