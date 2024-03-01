Президент России Владимир Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в РФ в ближайшие шесть лет. Об этом он сообщил в послании Федеральному собранию РФ 29 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум

«Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. […] В горизонте ближайших 6 лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости», — заявил российский лидер.

Традиционные ценности

В своем выступлении глава государства обозначил приоритетные задачи в сфере демографии, а также поддержки семей с детьми, которые должны быть выполнены для достижения поставленной цели. О повышении качества жизни семей говорилось практически в каждом разделе послания, отдельно подчеркнул Владимир Путин.

«Верность нашей страны традиционным ценностям разделяет большинство людей в мире, мы убеждаемся в том, что выбранный нами путь — единственно правильный, и поддержка семей с детьми, многодетных семей — необходимое условие успешного развития и благополучия России, сохранения ее суверенитета», — говорит вице-спикер Госдумы РФ Анна Кузнецова.

«Сегодня и Россия, и многие другие государства сталкиваются со снижением рождаемости», — отметил президент страны. Поэтому для реализации приоритетов развития государства, разумеется, должен быть принят комплекс дополнительных мер. И такие решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития, по словам Путина, уже скоро будут утверждены.

Признав слабые места в сфере демографии, Владимир Путин предложил и идеи для их преодоления, основанные на глубоком понимании ситуации. Он отметил, что стране «нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости», в связи с чем будет запущен новый национальный проект «Семья».

Надо отметить, что ранее 2024 год был объявлен в России Годом семьи — в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей. Поэтому запуск нового проекта, который должен помочь нашей стране преодолеть сложнейший демографический вызов, выглядит сегодня очень символично.

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов полагает, что тезисы выступления президента, касающиеся демографической политики России, должны стать основой повестки профильного думского комитета, законодатели должны создать механизмы реализации этих планов. «Лично я искренне рад, что вопрос популяризации многодетности находит такую мощную поддержку в лице Владимира Владимировича», — отметил парламентарий.

Мероприятия анонсированного национального проекта «Семья» будут выстраиваться при взаимодействии с родительским сообществом России, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. «В ходе мероприятий Года семьи совместно с родительским сообществом будем вырабатывать и другие решения, которые станут каркасом нового национального проекта», — говорит министр.

Деньги есть

В своем послании Владимир Путин отметил, что проблема бедности по-прежнему остается острой. По словам главы государства, сегодня она затрагивает более 9% населения страны, а среди многодетных семей уровень бедности может составлять около 30%.

Президент призвал к тому, чтобы в 2030 году уровень бедности стал в целом ниже 7%, а среди многодетных семей уменьшился в два раза — до уровня ниже 12%.

Для этого предполагается принять обозначенные лидером страны решения: в частности, одной из мер будет расширение доступности введенного с 1 января 2023 года единого ежемесячного пособия для семей с невысокими доходами. «Это потребует дополнительных денег, где-то в районе 100 миллиардов, но они предусмотрены», — подчеркнул президент государства.

Другим решением в рамках нового национального проекта станет направление дополнительного финансирования до 2030 года регионам, где коэффициент рождаемости был в последние годы ниже среднероссийского. Это, по мнению Путина, особенно важно для регионов Центральной России и Северо-Запада.

«До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года», — сказал президент, отмечая, что это будет федеральным дополнением к уже реализуемым во многих регионах программам поддержки семей с детьми.

В целом же, согласно посланию лидера страны, в ближайшие шесть лет доля зарплат в ВВП страны должна возрасти: планируется индексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с опережением инфляции и темпов роста средней зарплаты по экономике.

Если с 2020 года, как сказал президент, МРОТ вырос в полтора раза — с 12 до 19 тысяч рублей в месяц, то к 2030 году он должен увеличиться еще почти вдвое, до 35 тысяч, «что, безусловно, отразится на размере социальных пособий, зарплат в бюджетной сфере и в отраслях экономики».

Маткапитал и семейная ипотека останутся

Среди других мер, озвученных Владимиром Путиным, значится продление семейной ипотеки до 2030 года при сохранении ее базовых параметров.

При этом особое внимание предлагается уделить семьям с детьми до шести лет включительно, льготная ставка кредита для них останется прежней — 6%. Пока неизвестно, вырастет ли ставка для тех, у кого дети старше, но ставки по уже взятым кредитам пересмотру не подлежат.

«За последние шесть лет миллионы российских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе более 900 тысяч с помощью семейной ипотеки», — напомнил президент. Он также отметил, что до 2030 года будет продлено действие нормы, согласно которой при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита — эта сумма составит 450 тысяч рублей.

Отдельно Путин упомянул и о программе материнского капитала, ставшей базовой мерой поддержки молодых родителей, — ее также предлагается продлить до 2030 года. Сегодня, как было отмечено в президентском послании, семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка — еще на 202 тысячи рублей, при этом размер материнского капитала регулярно индексируется.

Сумма на программу материнского капитала будет пересчитана с учётом прогноза рождаемости и инфляции, общая цифра превысит 570 миллиардов рублей в год, заявила в комментарии по поводу предложения президента вице-премьер Татьяна Голикова.

Кроме того, особое внимание глава государства обратил на такой вопрос, как возможность увеличить в два раза налоговый вычет на второго ребенка и поднять вычеты на третьего и последующих детей. Как пояснил Владимир Путин, у многодетных семей много забот, поэтому у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем.

«Предлагаю увеличить в два раза — до 2800 рублей в месяц — налоговый вычет на второго ребенка и до 6 тысяч рублей в месяц — на третьего и каждого последующего ребенка, — сказал президент. — И такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений».

Пожелания многодетных мам

В беседе с ИА Регнум профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников подтверждает, что в послании президента предусмотрены многие своевременные меры по поддержке многодетных семей, и выражает надежду, что они будут иметь позитивный эффект.

Вместе с тем эксперт хотел бы обратить внимание на несколько других менее очевидных моментов, которые также могут повлиять на ситуацию с демографией в стране.

С одной стороны, полагает Синельников, важно то, что в обращении лидера государства сказано о создании благоприятных условий для занятия собственным бизнесом, что может благотворно повлиять на ситуацию с многодетностью в стране. «Когда речь идет о создании большой семьи с несколькими детьми, то это очень сильно зависит от отца, — говорит собеседник ИА Регнум. — Надо создавать многодетным отцам и матерям условия для того, чтобы они сами могли обеспечивать свои семьи, в том числе и за счет собственного бизнеса».

Кроме того, отмечает эксперт, текущая демографическая политика ориентирована на увеличение размера уже существующих семей, но не на создание новых. Поэтому, по мнению Синельникова, стоит стимулировать людей вступать в законные браки, которые реже распадаются и в которых чаще бывают дети. Также следует обеспечивать сохранение семей, поскольку сегодня в России не только очень много разводов, но и работает одно из самых либеральных «разводных» законодательств в мире.

Что касается мер для поддержки семей, уже имеющих несколько детей, то, как говорит в разговоре с ИА Регнум многодетная мать Анастасия Сгонова, ссылаясь на свой опыт, здесь тоже есть над чем задуматься. «Мы ждем таких мер, которые будут доступны всем многодетным», — комментирует Сгонова.

В частности, Анастасия упоминает следующую проблему: «Сейчас я в положении, подала на выплаты детям, и оказалось, что мы слишком обеспечены для этих выплат. Я спросила, сколько нам нужно еще победствовать: зарплата есть только у мужа. Нам сказали, что еще полгода», — рассказывает Сгонова. — То есть через год, когда они увидят, что у нас маленький доход, они готовы нам выплачивать деньги как малоимущим, но не многодетным. То есть нужно еще доказать, что мы малоимущие».

Также она рассказывает о другой ситуации: у Анастасии был семейный садик — это распоряжение президента для поддержки многодетных, говорит Сгонова. «Но сейчас, так как садики и школы финансируются единой выплатой, стало невыгодно содержать семейные садики. Обычный воспитатель занимается 30 детьми, тогда как у нас в семейном садике трое, а зарплаты одинаковые. Так что нас стали закрывать, эта поддержка многодетных работать перестала»,— поделилась проблемой Анастасия.