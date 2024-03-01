Анекдотичные новости приходят из Красного моря, где германский фрегат «Гессен» браво отстрелялся по американскому БПЛА Reaper и чуть было не утопил дорогостоящую игрушку старших заокеанских партнеров. «Гессен» — гордость немецкого ВМФ с 240 моряками на борту, отправленный Германией к восточным берегам Африки для защиты торговых судов в рамках военно-морской миссии ЕС Aspides.

Иван Шилов ИА Регнум

При этом инспектор ВМС Германии Ян Кристиан Каак поблагодарил экипаж боевого корабля за службу и защитил моряков от критики, заявив, что они действовали «как по учебнику».

«Это был хрестоматийный случай. Беспилотник был четко классифицирован как враждебный. Как командир, я бы действовал точно так же», — прокомментировал событие вице-адмирал информационному агентству dpa.

Американский дрон, судя по всему, двигался на высокой скорости в районе, где в то время находились 15 гражданских торговых судов, с отключенной системой распознавания. Причем летел он по каким-то своим делам в рамках совершенно другой операции под звездно-полосатым флагом, а не действовал в рамках миссии Prosperity Guardian, направленной против хуситов.

После того как немцы заметили беспилотник на радаре, экипаж «Гессена» связался со своими американскими военно-морскими товарищами по Prosperity Guardian, однако те также пребывали в неведении.

«Решение об открытии огня было принято в соответствии с согласованными правилами и после консультаций с командными центрами», — говорится в сообщении германского военного ведомства.

Самое забавное, что Reaper спасло не что иное, как технический дефект двух немецких зенитных ракет, которые не сработали и благополучно упали в море. Можно только предположить, что было бы, если бы корабль атаковали действительно хуситские боевые дроны.

В неловкую ситуацию попало и немецкое минобороны, представитель которого в среду на правительственной пресс-конференции браво отрапортовал о фактически первом боевом применении оружия германскими ВМС за последние 79 лет.

По словам военных, этот инцидент показывает, что координация между различными дружественными миссиями, действующими в регионе вокруг Йемена, нуждается в улучшении. Сбитие беспилотника Reaper, который также может быть оснащен ракетами Hellfire, стало бы катастрофой, как считают несколько военных чиновников, проинформированных об инциденте.

Тем временем представитель по вопросам обороны парламентской группы ХДС/ХСС в бундестаге Флориан Хан указал на возможную проблему с боеприпасами для «Гессена».

«Мы только что получили ответ на наш запрос, что расход боеприпасов на фрегате «Гессен» не может быть восполнен, поскольку соответствующих промышленных мощностей больше не существует. Если боеприпасы закончатся — мы будем вынуждены вывести фрегат», — развел руками Хан в интервью Die Welt.

При этом оппозиционный политик обвинил коалиционное правительство в том, что оно месяцами скрывало от оппозиции факт катастрофического состояния германских ВМФ. И более того, сознательно вводило бундестаг в заблуждение.

«Таким образом, парламент принял решение о развертывании, не понимая, что существует очевидная проблема с боеприпасами для фрегата класса 124», — сказал Хан.

Впрочем, Флориан Хан не совсем прав, говоря, что минобороны сознательно дезинформировало общественность о мере, степени и глубине катастрофы, в которую угодил немецкий флот.

Ведомство Бориса Писториуса, в общем-то, и не скрывало, что даже в случае подготовки операции, где предъявляются особенно высокие требования к материальной части и экипажам, в состоянии «полной боевой готовности» будет находиться не более 30% кораблей, а «оперативная сфера действий военно-морских сил сильно ограничена из-за материальной обеспеченности подразделений».

Видимо, депутаты бундестага решили, что «Гессен» входит в те самые «менее 30%», поэтому в минувшую пятницу немецкий парламент утвердил мандат на участие бундесвера в миссии ЕС. Согласно мандату, в ней могут участвовать до 700 немецких военнослужащих.

Напомним, что «Гессен» — это один из трех фрегатов класса «Саксония» (или «класс 124»), которые имеются в распоряжении германских ВМФ и особенно хорошо подходят для противовоздушной обороны. Вернее, подходили бы при условии хорошей подготовки личного состава, а также наличия боеприпасов с актуальным сроком годности.

Увы, военные моряки в Германии нынче тренируются лишь по большим праздникам. Корабли годами простаивают на причалах и в доках в ожидании планового ремонта. А наличие боеприпасов к орудиям и ракетным установкам на корветах, фрегатах и эсминцах столь ограничено, что военные зачастую даже не могут себе позволить себе проводить боевые стрельбы во время редких учений.

Судя по всему, от €100 млрд специального бюджета, запланированного на реформу немецких вооруженных сил, военно-морскому флоту совсем ничего не перепало.