После отступления из района Авдеевки украинская армия продолжает терять укреплённые рубежи на донецком направлении один за другим. Согласно заявлению Министерства обороны, российским войскам удалось последовательно освободить ряд населённых пунктов, лежащих к северу и западу от Авдеевки.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинские войска были выбиты из населённых пунктов Северное и Ласточкино. Также поступает информация об освобождении населённых пунктов Орловка, Тоненькое и Степовое и продвижении в направлении населённого пункта Бердычи. По неподтверждённой информации, российские войска смогли закрепиться на окраинах этого населённого пункта.

ВСУ постепенно отступают по направлению на север и запад, иногда огрызаясь отдельными локальными контратаками, сообщил источник ИА Регнум, находящийся непосредственно на донецком направлении.

«Иногда бывают попытки перейти в атаку, наскочить, попытаться выбить с только что занятых позиций наши войска. Всё без какого-то особого успеха. Это даже не контратаки, а, скорее, попытки замедлить наше продвижение», — сообщил собеседник издания.

Стремясь приостановить продвижение российских войск, командование ВСУ бросает в бой последние резервы. В частности, на авдеевском направлении были впервые применены американские танки Abrams, которые до последнего держались в резерве. Однако попытка контрудара с использованием американской бронетехники в итоге привела только к потере одного из танков.

Аналогичные контратаки предпринимаются и на других участках, но также безрезультатно.

Наступление в районе Авдеевки позволяет, во-первых, отбросить ВСУ от Донецка и выбить противника с позиций, используемых для обстрелов столицы ДНР. Во-вторых, продолжающееся наступление не даёт отступающим частям украинской армии перегруппироваться и отойти в порядке.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Также российские войска наносят мощные удары по тылам украинской группировки на донецком направлении. Под удар попадают позиции противника в населённых пунктах Новосёловка и Очеретино.

По данным с мест, именно здесь должна пройти новая оборонительная линия ВСУ.

«Насколько мне известно, в районе Новосёловки украинцы начали окапываться с осени, как началось наступление на Авдеевку. То есть уже тогда предполагалось, что будет отступление. Собственно, сейчас идёт продвижение наших войск по участку между бывшей линией обороны и будущей. Закрепиться в окрестностях Авдеевки им просто негде», — добавляет собеседник ИА Регнум.

С другой стороны, даже несмотря на высокие темпы наступления, российские войска не спешат форсировать продвижение и основательно закрепляются на оставленных противником рубежах.

Украинские источники признают, что успех российского наступления обеспечивается тотальным превосходством в артиллерии и авиации. По позициям украинских войск почти ежедневно наносятся десятки авиаударов. В то же время артиллерия ВСУ не может вести адекватную контрбатарейную борьбу из-за «снарядного голода», вызванного сокращением поставок вооружений со стороны стран НАТО.

Новая линия фронта

В командовании ВСУ отступление под Авдеевкой объясняют необходимостью отвести войска на новые оборонительные рубежи, а также провести ротацию войск. Отчасти это утверждение соответствует действительности: ранее с донецкого направления была выведена 110-я бригада ВСУ, которая без ротации находилась на линии боевого соприкосновения на протяжении двух лет.

А вот заявления о создающейся в тылах линии обороны вызывают вопросы.

С одной стороны, в соцсетях публикуются фотографии, свидетельствующие о том, что где-то в тылах ВСУ действительно создаются оборонительные сооружения, роются окопы и траншеи. Перед ними выстраиваются заграждения из так называемых зубов дракона и колючей проволоки, а также минные поля и противотанковые рвы.

Однако, во-первых, не совсем понятно, идёт ли речь о создании сплошной линии фронта или о неких локальных мероприятиях.

«За Авдеевкой никаких полевых линий укреплений не построено до сих пор. Я видел, как наших солдат в норках посреди поля атакуют российские дроны», — написал украинский военный журналист Юрий Бутусов в своём блоге.

Другие эксперты также отмечают, что даже те оборонительные сооружения, которые возводятся на донецком направлении, мягко говоря, не выглядят надёжными. И если траншеи и укрытия для пехоты можно считать в целом адекватными, то укрепления, призванные остановить бронетехнику, не вызывают доверия. Больше похоже, что фотографии публикуются в Сети для успокоения аудитории, которая явно не радуется неудачам ВСУ.

Стоит отметить, что рельеф местности в районе Авдеевки категорически не подходит для обороны. На преимущественно равнинной безлесной местности любые позиции ВСУ лежат перед российскими войсками как на ладони. Солдатам действительно совершенно негде укрываться от дронов, а бронетехнике — от артиллерийского огня.

Оборона на этом направлении была возможна до тех пор, пока украинские войска удерживали жилые кварталы Авдеевки и промзоны. Теперь необходимо искать новые рубежи обороны. В командовании украинских войск «Таврия» заявляют, что новый фронт будет выстроен по течению реки Дурная — единственному естественному рубежу в этом районе.

«Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был выбран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на авдеевском направлении продолжают ведение оборонительной операции», — сообщили в штабе группировки украинских войск.

Можно предположить, что отход за водную преграду планируется и на других участках фронта. В частности, в районе населённых пунктов Красногоровка и Невельское. После освобождения Марьинки (южнее) и Авдеевки (севернее) соединения ВСУ в этом районе могут оказаться в окружении. Поэтому вариант с отступлением представляется вполне логичным. Хотя «патриотическая общественность» в Киеве будет явно не рада такому сценарию развития событий.

Пока Запад всё более сокращает поставки вооружений, ВСУ лишаются возможности удерживать новый фронт. На этот факт, в частности, обратил внимание аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью Newsweek.

По словам эксперта, если Конгресс США в обозримом будущем не согласует поставки помощи для Киева, ВСУ не удастся стабилизировать фронт.

«Если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком», — отметил Фейнтуш.

Поэтому создание украинской армией новых оборонительных линий в перспективе не сможет остановить продвижение российской армии. По примеру того, как были уничтожены позиции ВСУ под Авдеевкой, будут также вскрыты и уничтожены узлы обороны, которые сейчас возводятся в украинском тылу.

Однако если Авдеевку украинские войска готовились оборонять на протяжении долгих лет, то новая оборонительная линия возводится наспех и в режиме нехватки средств. Поэтому ставка Киева на удержание этого рубежа выглядит проигрышной.