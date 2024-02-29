«Произойдут новые Авдеевки». На каком рубеже обороны смогут удержаться ВСУ
После отступления из района Авдеевки украинская армия продолжает терять укреплённые рубежи на донецком направлении один за другим. Согласно заявлению Министерства обороны, российским войскам удалось последовательно освободить ряд населённых пунктов, лежащих к северу и западу от Авдеевки.
Украинские войска были выбиты из населённых пунктов Северное и Ласточкино. Также поступает информация об освобождении населённых пунктов Орловка, Тоненькое и Степовое и продвижении в направлении населённого пункта Бердычи. По неподтверждённой информации, российские войска смогли закрепиться на окраинах этого населённого пункта.
ВСУ постепенно отступают по направлению на север и запад, иногда огрызаясь отдельными локальными контратаками, сообщил источник ИА Регнум, находящийся непосредственно на донецком направлении.
«Иногда бывают попытки перейти в атаку, наскочить, попытаться выбить с только что занятых позиций наши войска. Всё без какого-то особого успеха. Это даже не контратаки, а, скорее, попытки замедлить наше продвижение», — сообщил собеседник издания.
Стремясь приостановить продвижение российских войск, командование ВСУ бросает в бой последние резервы. В частности, на авдеевском направлении были впервые применены американские танки Abrams, которые до последнего держались в резерве. Однако попытка контрудара с использованием американской бронетехники в итоге привела только к потере одного из танков.
Аналогичные контратаки предпринимаются и на других участках, но также безрезультатно.
Наступление в районе Авдеевки позволяет, во-первых, отбросить ВСУ от Донецка и выбить противника с позиций, используемых для обстрелов столицы ДНР. Во-вторых, продолжающееся наступление не даёт отступающим частям украинской армии перегруппироваться и отойти в порядке.
Также российские войска наносят мощные удары по тылам украинской группировки на донецком направлении. Под удар попадают позиции противника в населённых пунктах Новосёловка и Очеретино.
По данным с мест, именно здесь должна пройти новая оборонительная линия ВСУ.
«Насколько мне известно, в районе Новосёловки украинцы начали окапываться с осени, как началось наступление на Авдеевку. То есть уже тогда предполагалось, что будет отступление. Собственно, сейчас идёт продвижение наших войск по участку между бывшей линией обороны и будущей. Закрепиться в окрестностях Авдеевки им просто негде», — добавляет собеседник ИА Регнум.
С другой стороны, даже несмотря на высокие темпы наступления, российские войска не спешат форсировать продвижение и основательно закрепляются на оставленных противником рубежах.
Украинские источники признают, что успех российского наступления обеспечивается тотальным превосходством в артиллерии и авиации. По позициям украинских войск почти ежедневно наносятся десятки авиаударов. В то же время артиллерия ВСУ не может вести адекватную контрбатарейную борьбу из-за «снарядного голода», вызванного сокращением поставок вооружений со стороны стран НАТО.
Новая линия фронта
В командовании ВСУ отступление под Авдеевкой объясняют необходимостью отвести войска на новые оборонительные рубежи, а также провести ротацию войск. Отчасти это утверждение соответствует действительности: ранее с донецкого направления была выведена 110-я бригада ВСУ, которая без ротации находилась на линии боевого соприкосновения на протяжении двух лет.
А вот заявления о создающейся в тылах линии обороны вызывают вопросы.
С одной стороны, в соцсетях публикуются фотографии, свидетельствующие о том, что где-то в тылах ВСУ действительно создаются оборонительные сооружения, роются окопы и траншеи. Перед ними выстраиваются заграждения из так называемых зубов дракона и колючей проволоки, а также минные поля и противотанковые рвы.
Однако, во-первых, не совсем понятно, идёт ли речь о создании сплошной линии фронта или о неких локальных мероприятиях.
«За Авдеевкой никаких полевых линий укреплений не построено до сих пор. Я видел, как наших солдат в норках посреди поля атакуют российские дроны», — написал украинский военный журналист Юрий Бутусов в своём блоге.
Другие эксперты также отмечают, что даже те оборонительные сооружения, которые возводятся на донецком направлении, мягко говоря, не выглядят надёжными. И если траншеи и укрытия для пехоты можно считать в целом адекватными, то укрепления, призванные остановить бронетехнику, не вызывают доверия. Больше похоже, что фотографии публикуются в Сети для успокоения аудитории, которая явно не радуется неудачам ВСУ.
Стоит отметить, что рельеф местности в районе Авдеевки категорически не подходит для обороны. На преимущественно равнинной безлесной местности любые позиции ВСУ лежат перед российскими войсками как на ладони. Солдатам действительно совершенно негде укрываться от дронов, а бронетехнике — от артиллерийского огня.
Оборона на этом направлении была возможна до тех пор, пока украинские войска удерживали жилые кварталы Авдеевки и промзоны. Теперь необходимо искать новые рубежи обороны. В командовании украинских войск «Таврия» заявляют, что новый фронт будет выстроен по течению реки Дурная — единственному естественному рубежу в этом районе.
«Там обороне должен способствовать сам рельеф: там каскад водохранилищ, и такой был выбран приоритет. Таким образом, подразделения ВСУ на авдеевском направлении продолжают ведение оборонительной операции», — сообщили в штабе группировки украинских войск.
Можно предположить, что отход за водную преграду планируется и на других участках фронта. В частности, в районе населённых пунктов Красногоровка и Невельское. После освобождения Марьинки (южнее) и Авдеевки (севернее) соединения ВСУ в этом районе могут оказаться в окружении. Поэтому вариант с отступлением представляется вполне логичным. Хотя «патриотическая общественность» в Киеве будет явно не рада такому сценарию развития событий.
Пока Запад всё более сокращает поставки вооружений, ВСУ лишаются возможности удерживать новый фронт. На этот факт, в частности, обратил внимание аналитик разведки охранной компании Global Guardian Зев Фэйнтуш в интервью Newsweek.
По словам эксперта, если Конгресс США в обозримом будущем не согласует поставки помощи для Киева, ВСУ не удастся стабилизировать фронт.
«Если законопроект о помощи США не примут в скором времени, то произойдут новые Авдеевки по мере того, как Россия использует эту возможность, чтобы закрепить свои успехи под Донецком», — отметил Фейнтуш.
Поэтому создание украинской армией новых оборонительных линий в перспективе не сможет остановить продвижение российской армии. По примеру того, как были уничтожены позиции ВСУ под Авдеевкой, будут также вскрыты и уничтожены узлы обороны, которые сейчас возводятся в украинском тылу.
Однако если Авдеевку украинские войска готовились оборонять на протяжении долгих лет, то новая оборонительная линия возводится наспех и в режиме нехватки средств. Поэтому ставка Киева на удержание этого рубежа выглядит проигрышной.