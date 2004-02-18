Иркутская область, 18 февраля, 2004, 15:04 — ИА Регнум. Новый генеральный директор СУЭК Петр Хаспеков был представлен сегодня в Иркутске губернатором Иркутской области Борисом Говориным и президентом Группы МДМ Андреем Мельниченко. Напомним, что ранее в СУЭКе пост генерального директора был вакантен, угольная компания управлялась Группой МДМ. Андрей Мельниченко сообщил, что работа по управлению СУЭК по такой схеме изменилась. "СУЭК поднята на ноги", - отметил A. Мельниченко.

Подводя итоги сотрудничества областной администрации с СУЭК в рамках договора о централизованной поставке угля, Петр Хаспеков отметил, что благодаря этому соглашению Иркутскэнерго имеет возможность формировать свою тарифную политику на 4-5 лет вперед. Кроме того, договор позволил заранее рассчитывать расходы областного бюджета на приобретение твердого топлива и зафиксировать цену на уголь. В рамках договора была проведена реструктуризация задолженности муниципалитетов за потребленный уголь в размере 190 млн. рублей.