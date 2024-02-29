Президент Сербии Александр Вучич известен своей многовекторной политикой, за которую ему постоянно достаётся от Брюсселя.

Иван Шилов ИА Регнум Александр Вучич

Сербия с 2012 года является кандидатом в члены Европейского Союза, а евробюрократы привыкли относиться к таким странам, как к вассалам. В первую очередь их недовольство проявляется, когда речь заходит о тесном сотрудничестве Белграда с Москвой и Пекином. И Россия, и Китай являются геополитическими соперниками Брюсселя, но отношение ЕС к сотрудничеству Сербии с ними различное.

К примеру, подписание в минувшем году договора о свободной торговле между Сербией и Китаем вызвало лишь раздражительный комментарий еврочиновников о том, что этот договор прекратит своё действие после вступления Сербии в ЕС. А вот требования к Белграду ввести санкции в отношении России и запретить деятельность российских СМИ в Сербии звучат от ЕС чуть ли не каждую неделю. Причём звучат с весны 2014-го — просто в последние два года давление Брюсселя на Белград в этом вопросе постоянно усиливается.

При этом Совет национальной безопасности Сербии после начала СВО заявил о полной поддержке территориальной целостности Украины, однако решил не вводить санкции в отношении России, при этом обязавшись не обходить антироссийские санкции ЕС.

В таком подходе есть непротиворечивая логика.

Во-первых, от Сербии при вооружённой поддержке Запада в 1999 году отторгнута часть её территории — автономный край Косово и Метохия (КиМ). Албанцы, которые составляли относительное большинство населения в КиМ, за прошедшие 25 лет изгнали оттуда более 200 тысяч сербов, а в 2008-м в одностороннем порядке провозгласили там частично признанную «Республику Косово».

Потому Белград последовательно выступает за территориальную целостность всех государств в международно признанных границах — это касается не только самой Сербии или Украины, но и Китая.

Во-вторых, введение санкций против России было бы крайне болезненным ударом по Сербии.

И дело не только в экономике, хотя страна получает от «Газпрома» большую часть природного газа по одной из веток «Турецкого потока» и зарабатывает на его транзите в Венгрию. А компания NIS (мажоритарный пакет акций принадлежит «Газпромнефти» и «Газпрому») превратила сербские нефтеперерабатывающие заводы в одни из самых современных и прибыльных в Европе.

Не менее важен и политический момент: более 88% сербов выступают против введения антироссийских санкций даже в том случае, если это помешает вступлению Сербии в ЕС.

Потому неудивительно, что на различных международных форумах, Генеральной ассамблее ООН и т.п. делегация Сербии, как правило, голосует за различные декларации и резолюции, поддерживающие территориальную целостность Украины и осуждающие Россию за её нарушение. Однако дальше подобных голосований дело не идёт и, более того, Сербия наращивает экономическое сотрудничество с Россией. Увеличивается число авиарейсов из Белграда в российские города. Граждане РФ, которым для въезда в Сербию не нужна виза, за последние два года открыли в этой балканской стране тысячи новых фирм.

С другой стороны, Белград присоединился к программе ЕС по предоставлению временного убежища для граждан Украины, хотя их в Сербии всего несколько тысяч — ведь тут, в отличие от Чехии или Германии, им не платят денежных пособий.

При этом некоторое время назад Александр Вучич обратил внимание на весьма парадоксальную ситуацию.

Отвечая 8 февраля на вопрос немецкого журналиста о количестве россиян и российском влиянии в Сербии, Вучич отметил, что русских в Сербии немного — где-то 45-50 тысяч. По его словам, «эти русские в основном настроены против президента России Владимира Путина».

«С другой стороны, украинцы в Сербии преимущественно русскоязычные, и гораздо больше ориентированы на президента Путина», — подчеркнул Вучич.

Вряд ли президент Сербии говорил об этом с Владимиром Зеленским на встрече, которая состоялась в среду, 28 февраля, в рамках форума «Украина — Юго-Восточная Европа» в столице Албании Тиране.

На сайте Зеленского после этой встречи появились дежурные слова благодарности «за поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности Украины, предоставленную гуманитарную и финансовую поддержку и приют для украинцев», также упомянуто обсуждение «политических вызовов и вызовов безопасности в Восточной Европе».

В свою очередь, Александр Вучич заявил, что Украина является другом Сербии, потому что Киев не признал независимость Косово.

«Украина — одна из немногих стран, которая может говорить о территориальной целостности, потому что она не попирает территориальную целостность других народов. Верю, что мы продолжим строить дружественные отношения с этой страной, которая не признала провозглашённую в одностороннем порядке независимость Косово, уважая решение Совета безопасности ООН, а также что мы будем упорно придерживаться политики дружбы по отношению к другим странам Восточной Европы, включая Российскую Федерацию», — написал президент Сербии в соцсетях.

Однако в живом общении с сербскими журналистами Вучич вынужден был признать, что часть граждан Сербии плохо относятся к Украине. Он заявил, что не понимает причину такого отношения, и не разделяет его.

«Украина никогда ничего против Сербии не сделала. Они наши славянские братья, так же, как и наши славянские братья русские», — заявил сербский лидер.

Про поставки в Хорватию украинского оружия, которое в 1995-м было использовано для изгнания сотен тысяч сербов в ходе операции «Буря», политик дипломатично промолчал.

«Мы считаем, что мы справедливая страна, и что вы не услышите плохого о Сербии от украинцев, как вы не можете услышать от русских или кого-либо ещё, потому что мы ведем свою политику, и я горжусь тем, что Сербия ведет свою политику», — подчеркнул Вучич.

При этом президент Сербии несколько раз повторил, что настоял на исключении упоминаний о санкциях против России из итоговой декларации участников саммита «Украина — Юго-Восточная Европа».

Вучич рассказал сербским журналистам, что предложения по декларации обсуждались «весь день и ночь», и по настойчивой просьбе Сербии из нее убрали пункты о введении санкций против России и российском деструктивном влиянии на Балканах.

Это действительно так, но уже первый пункт упомянутой декларации гласит: «Неспровоцированная военная агрессия России против Украины остается самой большой угрозой европейской безопасности и международному миру. Этот акт агрессии неприемлем, он является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН, и преступлением против украинского народа».

«Российская агрессия» упоминается в декларации ещё три раза, и отдельный её пункт полностью посвящён осуждению выборов президента России в Крыму, Севастополе и четырёх новых регионах РФ, названных в документе «временно оккупированными территориями Украины».

Одним словом, формулировки декларации по отношению к России сложно назвать компромиссными, но и выдвигать за это претензии Вучичу абсолютно некорректно.

Особенно учитывая получение им на прошлой неделе своеобразной «чёрной метки» — в 13-й пакет антироссийских санкций ЕС впервые была включена сербская компания, консалтинговая фирма Conex Doo Beograd — Stari Grad.

Кроме того, западные «партнёры» Сербии постоянно устраивают провокации против военно-промышленного комплекса этой страны, когда поставленные в третьи страны сербские боеприпасы — с запретом перепродажи — вдруг оказываются в арсеналах ВСУ.

Сербские комментаторы считают, что Александр Вучич будет продолжать описанную выше компромиссную политику до тех пор, пока России не удастся изменить баланс сил в Европе.

Ведь на данный момент Сербия окружена членами НАТО, а в единственной формально нейтральной соседней стране, Боснии и Герцеговине (БиГ), армия находится под контролем США. При этом в БиГ размещён «миротворческий» контингент ЕС численностью более тысячи человек.

По мнению сербского журналиста и писателя Даниела Симича, стратегически выгодный для Сербии исход СВО только один. Если российская армия прорвется на границу с Приднестровьем, что приведет к политическим изменениям в Румынии, Болгарии и Греции. Одновременно Черногория должна выйти из НАТО и сербам снова позволят получить выход к морю. Такой сценарий подразумевает и более тесное сотрудничество Белграда и Москвы.

В нынешней же ситуации следует признать, что Александр Вучич действительно делает всё возможное, чтобы Сербия не присоединилась к санкциям ЕС против России. Более того, сербский лидер иногда показывает Западу своеобразную фигу в кармане, как это было 14 февраля.

Тогда во время выставки вооружений в городе Ниш Вучич представил российскую систему радиоэлектронного подавления беспилотников «Репеллент», которую Сербия получила несколько месяцев назад.

Однако для противодействия давлению Брюсселя одной этой системы Белграду явно недостаточно.