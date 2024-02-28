С 1 марта в России вступят в силу несколько новых законов. Так, важные изменения коснутся выдачи кредитов, продажи и производства сигарет, возврата денег из лопнувших банков. Кроме того, нововведения ожидают предпринимателей, владельцев автомобилей и другие категории граждан.

Иван Шилов ИА Регнум

Запрет рекламы VPN-сервисов

В России на законодательном уровне использование анонимайзеров запрещено с 2020 года, а с 1 марта в силу вступит и запрет на рекламу таких сервисов. Также с этого дня будет введено ограничение доступа к публичным материалам, которые поддерживают такие средства обхода блокировок.

По словам главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна, запрет на популяризацию различных сервисов VPN — это очередной шаг на пути к защите персональных данных.

«Ведь до сих пор не все пользователи осознают скрытые риски сервисов по обходу блокировок: при их использовании вы передаете свою личную информацию в третьи руки — фактически непонятно кому. В подавляющем большинстве случаев халатное отношение к хранению ваших данных — норма для разработчиков VPN. Постоянные утечки крупных баз данных публичных сервисов с реальными IP-адресами пользователей тому подтверждение», — заявил он.

И, согласно исследованиям Регионального общественного центра интернет-технологий, 41,5% граждан России солидарны с тем, что подобные приложения небезопасны.

Вино и сигареты

Также с 1 марта вступает в силу закон, согласно которому производство, хранение и поставки табачной продукции, а также сырья для её изготовления, будут лицензироваться. Сюда же относится и любая другая никотинсодержащая продукция, импорт и экспорт такого товара и сырья, закупки для дьюти-фри.

«Этот законопроект не слишком остро коснется табачных компаний, так как в том или ином виде лицензирование уже давно с нами. Думаю, максимум, что может случиться — небольшой рост цен на сигареты», — считает аналитик одной из крупных табачных компаний, пожелавший сохранить анонимность.

При этом в комментарии для ИА Регнум он отмечает, что наличие отраслевого законодательства должно существенно сократить долю нелегальной продукции на рынке. Но пока нет серьезного комплекса мер по борьбе с черный рынком табачной продукции, искоренить полностью проблему не выйдет. «Акцизы в свое время должны были это сделать, но на 100% не помогло», — добавил эксперт.

Аналогичный закон давно действует в отношении алкоголя. Со своей задачей он вполне справился — вывел «алкогольный» рынок из тени. Этого же власти ждут и от «табачных» мер. В настоящее время, по разным оценкам, нелегальная табачная продукция занимает 10–15% рынка.

Говоря об увеличении цены на сигареты, наш эксперт отметил, что рост составит не более 5%. Ранее Ассоциация компаний розничной торговли и крупнейшие ретейлеры говорили о том, что они приветствуют любые меры, которые направлены на обеление табачного рынка и сокращение объемов нелегальной продукции.

Нововведения коснутся и рынка алкогольной продукции, в частности тех, кто занимается винодельческим бизнесом. Требования будут касаться маркировки товаров и вступят в силу 1 марта.

Теперь производитель будет обязан указывать на этикетке сорт винограда, причем шрифтом определенного размера. Вся информация также должна дублироваться на контрэтикетке.

При этом продукция, произведенная до 1 марта 2024 года, может поступать в продажу и с этикетками предыдущего дизайна.

Кредиты и вклады

С 1 марта Центральный банк России повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Это нужно для того, чтобы сократить риски закредитованности тех граждан, у которых и так высокий показатель долговой нагрузки (ПДН), поясняют в ЦБ.

«В итоге банкам придется резервировать больше средств для покрытия возможных потерь при выдаче кредитов тем, у кого есть и другие долги. А также тем, у кого будет единственная ипотека, но обходящаяся в более чем половину дохода. Если заемщик не выплачивает ипотеку, банк получает убытки. Эти убытки и должны покрываться резервами, которые просто лежат и не работают.

По сути, это заградительная мера. Ни одному банку зависший мертвым грузом резерв не выгоден, поэтому в новых условиях ипотечные кредиты будут выдавать более осмотрительно. То есть реже», — говорит ИА Регнум эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Баранов.

В ЦБ считают, что эта мера должна привести к более сбалансированному росту ипотечного кредитования. Причина такого поведения регулятора в том, что за два года число заемщиков с завышенным ПДН выросло практически в два раза. При этом доля ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом достигла половины. Это означает, что люди делают минимальный взнос и берут на себя непомерную нагрузку, а в результате возникают просрочки и неплатёжеспособность.

«Консервативные требования к первоначальному взносу важны для обеспечения качества ипотеки, это отражает способность заемщика накапливать средства и обслуживать кредит. Принципиально важно, чтобы первоначальный взнос формировался из собственных средств заемщика», — подчеркивали в Центральном банке.

По данным ЦБ, постепенно растет и доля ипотечных кредитов, где заемщики могли использовать необеспеченные потребительские кредиты для финансирования первоначального взноса. Попросту говоря, желающие купить квартиру не имеют денег, заходят в банк, берут потребкредит, по которому нужно расплачиваться, и используют его как первоначальный взнос для ипотеки, которая тоже требует выплат. Это и создает риски непосильной долговой нагрузки.

В Центробанке предполагают, что, если ситуация в дальнейшем стабилизируется, эти меры могут отменить.

Изменения коснутся и другой сферы деятельности банков. В случае отзыва у банка лицензии можно будет получить компенсацию по счетам и вкладам онлайн. Это изменение вступит в силу не с 1 марта, но все равно в наступающем месяце.

Выплату можно будет получить через портал «Госуслуги» или запросить на сайте Агентства по страхованию вкладов, которое, в свою очередь, перечислит деньги на счет заявителя. При этом величина таких выплат для одного человека в целом останется прежней — до 1,4 млн рублей со всех счетов и вкладов лишенного лицензии банка.

Практикуемый сейчас способ получения выплат также никуда не уходит. По-прежнему можно прийти с паспортом в отделение банка, который будет уполномочен выплачивать возмещения за прогоревших коллег.

ОСАГО на 1 день

Со 2 марта автомобилисты смогут оформлять полисы ОСАГО на срок от одного дня. Краткосрочный договор ОСАГО — новый продукт для граждан, так как раньше можно было приобрести полис лишь на срок от трех месяцев.

По словам партнёра аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, такой вариант полиса подойдет тем, кому необходимо совершать редкие или разовые поездки.

«Например, у вас коллекционный автомобиль, который выезжает на выставку раз в год, или весной дедушка уезжает на дачу, а осенью возвращается. Но я не думаю, что эти полисы будут очень востребованы. Главное, что они появляются, и у людей есть возможность купить его, если надо», — отметил в беседе сИА Регнум эксперт.

При этом Российский союз автостраховщиков опасался, что «короткие» договоры могут вызвать повышенный интерес мошенников. Но и тут найдено решение — срок действия таких полисов будет начинаться через три дня после заключения договора.

То есть не будет такого, что человек намеренно попал в аварию, тут же купил полис в интернете и получил выплату, пояснил Моржаретто. «Это было условие страховых компаний. Хотя, если обе стороны, страховая и страхователь, согласны, сроки вступления полиса в силу могут быть сокращены», — добавил он.

Несмотря на определенное удобство нововведения, Игорь Моржаретто рекомендует обычным водителям покупать обычный же годовой полис: так все равно дешевле. Например, если полис на год стоит семь тысяч рублей, то «короткий» на десять дней для опытного водителя со стажем обойдется примерно в полторы тысячи.

Братья меньшие

Еще одно мартовское новшество в законодательстве коснется фермеров. С 1 марта всех сельхозживотных необходимо будет маркировать. Это значит, что им присвоят уникальный номер и занесут в единую базу данных.

Помимо сразу приходящих на ум коров, свиней, коз и овец, в список вошли и куры, и верблюды, и олени, и даже пчёлы. Обычных домашних питомцев никто маркировать не будет.

Такие действия нужны для того, чтобы предотвратить распространение болезней и оперативно выявлять их источники. Учет животных Россельхознадзор будет вести бесплатно, а вот маркировать их гражданам придется уже за свой счет.

Нововведения коснутся и зоомагазинов, с 1 марта к ним будут предъявляться новые требования. Сейчас там регламентируют чистоту, освещение, температуру, влажность, правильный размер вольеров. Кроме того, есть и отдельные нюансы, которые касаются каждого вида животных.

Согласно новому порядку, теперь в вольерах у кошек обязательно должны быть когтеточки, а у щенков — игрушки для растущих зубов.

При этом некоторые сети зоомагазинов заранее решили отказаться от продажи животных, так как не могут обеспечить требуемые условия.