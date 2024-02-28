В этом году Литва начнет строительство могильника для долговременного хранения отработанного ядерного топлива с Игналинской АЭС, закрытой в 2009 году по настоянию Евросоюза. Уже выбрано место близ границы с Латвией.

Иван Шилов ИА Регнум

Но жители латвийских приграничных муниципалитетов возмущены и категорически не желают столь сомнительного соседства. Люди опасаются, что Литва захочет зарабатывать, принимая радиоактивные отходы из разных государств ЕС и это поставит под угрозу экологическое благополучие всего региона.

Отходы вместо АЭС

Когда 31 декабря 2009 года Литовская Республика по требованию Евросоюза заглушила уже второй реактор доставшейся ей от Советского Союза Игналинской атомной электростанции, это государство получило две серьезнейшие проблемы. Во-первых, Литва лишилась дармового источника электроснабжения, закрывавшего львиную долю потребностей государства в электроэнергии и позволявшего зарабатывать на ее продаже соседям.

Правда, в течение нескольких лет правительство внушало населению, что вместо «устаревшей» советской АЭС «чернобыльского» типа страна создаст неподалеку от Игналины аналогичный объект, но уже основанный на современных технологиях. В качестве подрядчика предполагалось привлечь концерн General Electric — Hitachi, построивший, в частности, АЭС в Фукусиме. И это вызвало неподдельный страх как литовского населения, так и жителей приграничных территорий соседней Латвии.

В 2012 году депутат самоуправления Даугавпилса (второй по величине город в Латвии, находящийся в 30 километрах от Игналинской АЭС) Мечислав Трусковский пригрозил, что если литовцы начнут строительство новой атомной электростанции, то он соберёт людей и заблокирует ведущие к ней транзитные автодороги и железнодорожные пути.

«Есть основания предполагать, что за годы эксплуатации АЭС количество онкологических болезней и заболеваний щитовидной железы в нашем городе и районе превысило среднестатистическую норму», — заявил Трусковский. По его словам, латвийские Деменская и Лауцесская волости, ближе всего находящиеся к литовской границе, входят в главную зону риска.

В конце концов от строительства новой АЭС Литве пришлось отказаться. В ходе плебисцита, состоявшегося 14 октября 2012 года одновременно с парламентскими выборами, 65% участников высказали свое отрицательное отношение к этой затее. Воспоминания о катастрофе в Фукусиме были тогда очень свежи, и литовцы не хотели заполучить себе, как они тогда говорили, «дамоклов меч».

Но, даже несмотря на столь ясно выраженную волю народную, государство готово было продолжать этот проект, но так и не нашло инвестора. Сама же Литва создание атомной электростанции осилить не смогла, это же не Советский Союз.

Одновременно во весь рост встала новая проблема: что делать с уже имеющимися радиоактивными отходами? В настоящее время отходы с Игналинской АЭС помещены во временные хранилища — контейнеры, которые находятся неподалеку от закрытой станции. И такое хранение, как опасаются жители близлежащих земель, представляет серьезную опасность. Однако и разговоры о строительстве долговременного могильника восторга у людей не вызывают.

В силу географического расположения Игналинской АЭС тема радиоактивной опасности всегда была особенно актуальной для жителей латвийского города Даугавпилса и прилегающих к нему волостей. Это латвийский регион Латгалия, издавна славящийся красотой своей природы и называемый «краем голубых озер».

И когда 6 декабря на сайте латвийского госбюро по надзору за окружающей средой состоялась презентация «улучшенной» версии ядерного могильника у Игналинской АЭС, она сразу привлекла внимание даугавпилчан. «Сделать его обещают ещё более безопасным, но почему-то наблюдать за безопасным могильником по-прежнему собираются на протяжении трехсот лет», — пишет журналистка даугавпилсского портала Людмила Стома.

«Не хотим лишиться красоты»

Стома сообщает, что это уже второй представленный литовскими властями проект могильника. От первоначального он отличается тем, что поменялись классы опасности хранимых радиационных веществ. Так, в первоначальном проекте отходы, которые предполагалось поместить в могильник, обозначались буквами D и E (долгоживущие радиоактивные отходы).

Ныне же предусматривается хранить отходы классов B и C (короткоживущие), которые соответствуют, как подчеркивает литовская сторона, «низкой и средней степени загрязнения окружающей среды», что вроде теоретически должно успокаивать.

«Даже если на могильник случайно рухнет пассажирский самолет, ничего экстраординарного не произойдёт. Да и поблизости всё равно нет населенных пунктов, поэтому влияние на жителей будет минимальным», — передаёт Стома обещания литовских властей.

Журналистку особенно заинтересовал вопрос: а куда же подевались самые опасные радиоактивные отходы? Оказывается, они будут сжигаться. И, как выясняется, такие отходы на Игналинской АЭС уже не первый год жгут на специальном оборудовании.

Производительность действующей там установки по сжиганию составляет 100 кг/час. Естественно, литовцы уверяют, что «всё абсолютно безопасно».

Жители приграничных латгальских волостей особо не верят успокаивающим заявлениям соседей. Они рассказали о своих тревогах прибывшим к ним из Риги журналистам столичного радио и телевидения.

«От нас до границы Литвы — двадцать километров. Беспокоимся о будущем наших детей и внуков, хотим, чтобы им жилось лучше», — говорят местные обитатели. Выражают тревогу и в администрации латвийского Аугшдаугавского района. Там указывают, что их край привлекает туристов красотой природы и они не хотят этого лишаться.

Специалист латвийского государственного управления по экологическому надзору Винета Маскава говорит, что больше всего местных жителей беспокоит то, что никто не хочет учесть их страхи и они никак не смогут повлиять на ход событий.

Вместе с тем вопросы о влиянии могильника на окружающую среду возникают и у латвийских специалистов. «Как будет обеспечиваться дополнительная защита этих конструкций, какие существуют риски?» — вопрошает директор центра радиационной безопасности государственной службы окружающей среды Латвии Даце Шатровска.

Сомнительные первопроходцы

А 21 февраля все тот же даугавпилсский портал Grani опубликовал текст письма жительницы города Эльвиры Спринджуки, которая буквально кричит о том, «какую серьезную опасность для нашего будущего представляет возмутительное решение руководства Литвы». Спринджуку обеспокоили новые детали плана, опубликованного Вильнюсом. Оказалось, что страна-соседка планирует построить целых три могильника — глубинный и приповерхностный, предназначенные для радиоактивных материалов, а также хранилище битумных отходов.

Там будут находиться отработанное ядерное топливо с Игналинской АЭС, металлические конструкции реакторов, некоторые тепловыделяющие сборки, стержни управления, отработанный графит и другие опасные отходы. Стоимость строительства этих могильников оценивается в 2,5 млрд евро и финансируется за счет средств структурных фондов ЕС, а значит, и за счет, как отмечает Спринджука, латвийского налогоплательщика.

Даугавпилчанка, которая выражает мнение не только свое, но и большой группы горожан, напоминает, что Игналинская АЭС обладала реакторами РБМК «чернобыльского» типа. До Литвы ни одна из стран не занималась плановым выводом из эксплуатации станций такого типа. «Даже эксперты в сфере атомной энергетики не смеют отрицать сложность процесса строительства подобного рода объекта (хранилища радиоактивных отходов. — Прим. авт.), а тем более для Литвы, специалисты которой никогда даже не сталкивались с решением такого ребуса», — пишет Спринджука.

Даугавпилчан особенно встревожила следующая информация, которую они почерпнули на сайте выведенной из эксплуатации Игналинской АЭС: «Отработанное топливо — это самые опасные отходы, в них остается даже 99% от общего количества радионуклидов, образующихся в ядерном реакторе». Многие радионуклиды отличаются длительным периодом полураспада, поэтому должно пройти несколько сот тысячелетий, чтобы отработанное ядерное топливо стало безопасным.

Работы по обустройству ядерного могильника начнутся в Литве уже в текущем году. Как выразился литовский министр окружающей среды Симонас Гентвилас, «важно найти место, куда можно будет поместить радиоактивные отходы на длительный срок, на десятки тысяч лет».

Спринджука возмущается: «И вот подошла площадка, почему-то расположенная в непосредственной близости от границы с Латвией». Правда Гентвилас уверяет, что лет через пятьдесят наука найдет способы, как полностью переработать и утилизировать радиоактивные отходы. Но латгальцев эти посулы не успокаивают.

Спринджука уличает Гентвиласа в наличии «меркантильной заинтересованности», ведь Литва сможет заработать очень большие деньги, если согласится принимать на хранение отработанное ядерное топливо со всего ЕС.

Она ссылается на мнение главы пресс-службы МАГАТЭ Джованни Верлини, заявившего, что «ни одна страна сегодня не располагает геологическим хранилищем для бессрочного или хотя бы долговременного хранения» скопившегося радиоактивного мусора, объём которого к 2022 году составил 450 тысяч тонн. «И что, Литва решила быть первой в этом вопросе, превратив в кладбище радиоактивных отходов не только свою территорию, но и землю Латвии?!» — переживает даугавпилчанка. Спринджука разместила в интернете две петиции против строительства этих радиоактивных хранилищ. Но, конечно, сомнительно, что литовцы пойдут навстречу требованиям разъяренных латгальцев.