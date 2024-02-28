Наследный принц Королевства Саудовской Аравии (КСА) Мухаммад бин Салман во вторник в Эр-Рияде принял главу киевского режима Владимира Зеленского. Саудовское агентство печати сообщает, что в ходе переговоров были рассмотрены некоторые аспекты саудовско-украинских отношений, но главной темой стал ход конфликта на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

Саудовский кронпринц подчеркнул поддержку королевством всех международных начинаний и усилий, «направленных на разрешение кризиса и достижение мира, а также продолжающиеся усилия по смягчению гуманитарных последствий войны».

Саудовская Аравия в августе прошлого года стала страной-организатором консультаций по поиску путей урегулирования украинского кризиса. В консультациях тогда приняли участие представители 30 государств, представляющих, прежде всего, Глобальный юг.

Официальные лица Саудовской Аравии рассматривали эти переговоры не как поддержку Украины и демонстрацию согласия с позицией США, но как свидетельство своего глобального влияния. Также переговоры расценивались как подтверждение стремления саудовцев диверсифицировать дипломатических партнеров и стать ведущим медиатором и переговорщиком по теме украинского урегулирования. Это, безусловно, требует от Эр-Рияда и сохранения нынешнего высокого уровня отношений с Москвой.

Теперь же КСА планирует сыграть и ключевую роль на т. н. «мирном саммите», который планируется к проведению в Швейцарии (и, к слову, снова без участия России). Однако Саудовская Аравия намерена максимально учитывать и позицию Российской Федерации, которая давно уже стала стратегическом партнером королевства. Москву и Эр-Рияд связывает много общих узлов — от координации усилий в рамках ОПЕК+ и ценовой политики в сфере углеводородов до вопросов региональной безопасности на Ближнем Востоке.

За чем приехал Заленский

«Руководство королевства уже внесло свой вклад в освобождение наших людей. Уверен, что эта встреча также даст результаты», — написал Зеленский в соцсетях. Видимо, под освобождением «наших людей» имелось ввиду посредническая миссия КСА по обмену захваченных иностранных наемников, воевавших в рядах украинских формирований, на пленных российских военнослужащих.

Зеленский добавил, что во время своего визита он обсудит «перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в восстановлении Украины».

Определённые надежды в Киеве были связаны с кажущимся охлаждением Эр-Рияда к участию в антизападных структурах и альянсах, таких как БРИКС. Это могло бы свидетельствовать о желании Саудовской Аравии выровнять дисбаланс в своих внешних связях в сторону большего учета позиции Запада, в том числе и по Украине.

Конечно, КСА отнюдь не заявляла о своем отказе о присоединении к БРИКС. Речь идет скорее о более сложном процессе присоединения королевства к этой организации, в котором Эр-Рияд хотел бы большего учета своих интересов. Хотя это был и сигнал в адрес Вашингтона: если тот готов заплатить слишком высокую цену, то последнее слово о присоединении к БРИКС королевство еще не сказало.

Но, безусловно, резонансные заявления саудовских представителей в Давосе о том, что КСА до сих пор не вступила в БРИКС, могли быть восприняты как сигнал к действию в Киеве. Также, видимо, по мнению украинских властей, все большая активность Саудовской Аравии в гуманитарной сфере должна была также свидетельствовать о позитивном настрое КСА в отношении киевского режима.

В частности, 15 февраля саудовское агентство помощи KSrelief инициировало миссию по доставке гуманитарных грузов на Украину. Рейсы выполняются из международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде в польский аэропорт Жешув, расположенный недалеко от польско-украинской границы. В прошлую пятницу вылетел уже девятый грузовой самолет KSrelief с 80 тоннами гуманитарной помощи, включая генераторы и детское питание.

Зеленский, очевидно, решил ковать железо, пока горячо и попытался усилить давление на Эр-Рияд. Например, накануне его визита украинским посольством в КСА была проведена выставка в поддержку киевского режима и для демонстрации его точки зрения на украинский кризис.

Другой вопрос, что все, на что мог бы рассчитывать в этих обстоятельствах Киев, — это на некую корректировку мирного плана Эр-Рияда, который тот намерен продвигать на т. н. «мирной конференции». Чтобы он в большей степени учитывал подходы киевского режима и в меньшей — Москвы. Однако есть большие сомнения в том, что Зеленскому удалось получить некие заверения в этом вопросе со стороны Мухаммада бин Салмана.

Но нельзя исключать, что на Украине зарождались и более широкие надежды по поводу возможной поддержки со стороны Саудовской Аравии. Подобные иллюзии могли появиться в Киеве после того, как одна из арабских монархий Залива, Кувейт решил передать украинским вооруженным формированиям танки М84 югославского производства.

Сделка будет совершена через посредников, при этом сами танки перед отправкой на Украину должны были быть модернизированы в Хорватии. В свою очередь, на вооружении армии КСА скопилось достаточно устаревающей техники, которая не используется и может быть передана третьим странам, а затем и оказаться на Украине. Это, например, танки АМХ-30 и М60А3, БМП AMX-10P.

В то же время, вряд ли Эр-Рияд стал бы предпринимать подобные шаги.

Саудовской Аравии для поддержания своего политического веса необходимо оставаться равноудаленным посредником и медиатором в разрешении украинского кризиса и не быть связанной с прямой поддержкой одной из сторон конфликта. Также важно, что Кувейт, в отличие от Саудовской Аравии, изначально открыто выступал с более проукраинских позиций, хотя все равно далеких от тех, которые имеют место быть на коллективном Западе.

Следует обратить внимание и на время для визита Зеленского в Саудовскую Аравию. Оно выбрано крайне неудачно для Киева. Весь арабский и исламский мир сейчас смотрит в сторону Газы, и даже те арабские лидеры, которые были настроены прозраильски теперь вынуждены дистанцироваться от этой позиции.

В свою очередь, киевский режим однозначно и безусловно выступил в поддержку Тель-Авива, тем самым еще более сузив круг своих сторонников на Ближнем Востоке. Конечно, арабским лидерам приходится иметь дело с США, которые оказывают военную помощь еврейскому государству. Но Вашингтон, кроме всего прочего, способен повлиять на принятие решений Тель-Авивом, в то время как от киевского режима ничего не зависит. Но его откровенные симпатии к Израилю вызывают на «арабской улице» раздражение и неприятие.

Поэтому сейчас вряд ли Зеленский мог рассчитывать на публичные заверения в поддержке и какое-либо изменения позиции Эр-Рияда в украинском вопросе.

Что нужно Мухаммаду бин Салману

Саудовский интерес в этой встрече носит прежде всего «протокольный» характер. Собственно, как и все прежние контакты с украинским руководством, этот также должен были убедить ведущие мировые столицы, что Эр-Рияд сохраняет равноудаленность или, наоборот, одинаково близок к обеим сторонам конфликта. И поэтому именно на него стоит полагаться, как на наиболее объективного и поэтому результативного посредника в урегулировании конфликта на Украине.

Так, еще в феврале 2023 года министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан посетил Киев, а Саудовская Аравия выделила Украине 400 млн. долларов гуманитарной помощи. Тогда же эксперты поспешили назвать этот визит «переломным» и свидетельствующим об изменении подхода КСА в сторону большего учета позиции киевского режима.

Но уже 9 марта принц Фейсал был в Москве, где провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Таким образом, были сняты все вопросы по поводу возможного изменения саудовского вектора.

Несколько позже КСА столкнулась с жесткой критикой из США в связи с нормализацией отношений с режимом Башара аль-Асада в Сирии. В прошлом мае саудовцы пригласили его на саммит Лиги арабских государств в саудовской Джидде, после чего Саудовская Аравия учла подобное неприятие со стороны США и Запада.

Чтобы не ухудшать и без того напряженные отношения с Вашингтоном, было решено сбалансировать участие Асада в мероприятии приглашением на него же главы киевского режима Зеленского. Этот шаг, по задумке организаторов, наоборот, должны были позитивно встретить на Западе. Что, собственно, и произошло. Зеленского «засветили» на мероприятии, дали выступить и отправили домой.

Ответом на это мероприятие можно считать шестое министерское заседание стратегического диалога Россия — Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, которое состоялось в июле прошлого года в Москве. На нем же, наряду с иными министрами иностранных дел государств ССАГПЗ, присутствовал и Фейсал бин Фархан, который во второй раз за прошлый год посетил российскую столицу.

Собственно, и нынешняя поездка Зеленского была во многом «компенсационной» и состоялась после грандиозного по уровню приема турне российского президента Владимира Путина в декабре прошлого года в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Тогда президентский лайнер в качестве почетного эскорта сопровождали российские истребители Су-35.

Ну и буквально накануне визита главы киевского режима в КСА в Эр-Рияде побывала российская парламентская делегация во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.