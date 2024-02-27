ВСУ пришлось не просто отступать из Авдеевки, а бежать, не дожидаясь приказа нового главнокомандующего, из-за дефицита боеприпасов открывать огонь приходится в разы реже, чем ВС РФ, личного состава не хватает, как и вооружений, военная помощь США не поступает с конца декабря из-за несговорчивости Конгресса, а в ведущих западных СМИ всё чаще появляются публикации в духе «Путин одерживает значительные победы».

Иван Шилов ИА Регнум Эммануэль Макрон

На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон решил послать мировому сообществу сигнал о том, что поддержка Украины со стороны Европы продолжится во что бы то ни стало и каким бы сложным ни было положение ВСУ на фронте.

Для этого он созвал в Париж на конференцию по поддержке Украины лидеров двух десятков стран ЕС (в частности канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Польши Анджея Дуду), а также главу МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена.

Накануне источник в Елисейском дворце уточнил агентству Agence France-Presse, что встреча нацелена на то, чтобы «развеять любое впечатление, что [на Украине] всё рушится» после неудач ВСУ, добавил собеседник.

9-я коалиция

Открывая конференцию, Макрон заявил: «Положение Украины на фронте всё более и более тяжёлое. Союзники должны проявить больше активности в поддержке Киева. Это предполагает принятие сильных решений».

Какие это могут быть решения, лидеры сообщили на итоговой пресс-конференции после совещания за закрытыми дверями.

Макрон объявил о создании в дополнение к уже существующим восьми европейским коалициям по поставкам Украине отдельных видов боеприпасов ещё одной — по дальнобойным вооружениям. Речь идёт о поставках ракет и бомб средней и большой дальности.

Это очень важно именно сейчас: чем дальше отступают ВСУ от ключевых пунктов, тем дальше должны доставать снаряды, чтобы достигать того же Донецка или, например, целей в глубине территории России.

Однако здесь не всё так однозначно.

Если Великобритания и Франция уже отправляют на Украину свои ракеты большой дальности Storm Shadow и Scalp, то Шольц категорически отказывается передавать немецкие ракеты Taurus. Причем это решение окончательное и обсуждению не подлежит, подчеркнул немецкий канцлер накануне на конференции, организованной агентством DPA.

Rept0n1x Storm Shadow

«Это очень дальнобойное оружие. И то, что делается для управления полётом ракет и сопровождения к цели со стороны британцев и французов, в Германии делать нельзя. Германия нигде не должна быть связана с целями, которые достигнет эта система. <…> Меня удивляет, что некоторые люди даже не задумываются о том, может ли то, что мы делаем, привести к участию в военных действиях», — заявил глава ФРГ.

К тому же для наведения Taurus нужны немецкие специалисты, но в ФРГ действует принцип, что на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата, добавил Шольц.

И вообще его очень раздражает, что в Германии дискуссия сконцентрирована на вопросе поставок Taurus Украине, в то время как главная потребность ВСУ — это боеприпасы, пишет немецкое издание Tagesspiegel.

О них на парижской конференции тоже шла речь.

Макрон, где снаряды?!

Макрон назвал поставку боеприпасов Украине приоритетным направлением и заверил, что Запад сам готов полностью использовать собственные запасы, так ещё и привлечь третьи страны к поставкам снарядов и поиску решений в плане производства и закупок разных составляющих, в особенности пороха.

Это не просто мысль, рождённая в ходе дискуссии на встрече 26 февраля, — европейцы уже работают в этом направлении.

Инициативу о закупке артиллерийских боеприпасов у третьих стран озвучил на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля президент Чехии Петр Павел, уточнив, что в течение нескольких недель таким образом на Украину могут поступить сотни тысяч боеприпасов калибра 155 мм и 122 мм — по информации издания Politico, в качестве источников чешские власти рассматривают Турцию, Республику Корея, ЮАР, — но финансировать это дело должны западные партнёры, в частности США и Германия.

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К участникам конференции по видеосвязи обратился Владимир Зеленский.

Была в его речи закрытая часть, не предназначающаяся для широкой аудитории (на сайте Офиса президента Украины её нет), но Agence France-Presse удалось узнать её содержание: киевский лидер указал на то, что Украина получила всего 30% от обещанного Евросоюзом 1 млн снарядов.

То же самое, впрочем, Зеленский говорил ранее и на пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Болгарии Николаем Деньковым.

«Надо сказать, что у нас не было этого миллиона боеприпасов. Это, несомненно, было опрометчивым обязательством. Реальность такова, что в очень краткосрочной перспективе вы можете предоставить только те боеприпасы, которые у вас есть на складе, или те, которые вы производите точно в срок», — признал Макрон.

На брифинге по итогам встречи во французской столице президент Польши Анджей Дуда сообщил о наличии некоего конкретного предложения по поставкам боеприпасов для Украины, которое западные страны подготовят в ближайшее время, но никаких деталей раскрывать не стал, оставив долю интриги.

А вот тему, по которой разразилась самая горячая дискуссия, польский лидер назвал открыто — возможность отправки военных западных стран на Украину.

Отправка сухопутных войск

Макрон подтвердил, что этот вопрос обсуждался, и сказал: «Консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск нет, но с течением времени ничего исключать нельзя. Мы сделаем всё, чтобы Россия не выиграла эту войну. Всё возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели».

Отдельно стоит остановиться на слове «сухопутных».

Это означает, что о передаче авиации речь не идёт. А ведь Зеленский в тот же день, отвечая на вопрос телеканала, думает ли он, что Париж поставит Киеву истребители Mirage, сказал в эфире французского телеканала LCI: «Да, мы говорим об истребителях».

Но французский коллега публично перечеркнул его надежды: на пресс-конференции Макрон заявил, что никаких переговоров по Mirage не ведётся. А чтобы не выглядеть столь категоричным, добавил, что среди тех самых теперь уже девяти коалиций по вооружениям есть та, что специализируется на F-16. Но у Франции таких истребителей нет, а насчёт имеющихся изучают, насколько они могут быть полезны Киеву.

(сс) Subharnab Majumdar

Возвращаясь к возможности отправке войск на Украину, по этому вопросу мнения разные: есть страны, которые готовы пойти на такой шаг, есть те, кто говорит «никогда», а третьи обдумывают предложение.

Говоря о реакции политиков, присутствовавших в Париже, Дуда сказал: не было особого энтузиазма и абсолютного взаимопонимания, особо подчеркнув, что в целом таких решений нет.

На протяжении всех двух лет проведения СВО тема участия иностранных войск в боевых действиях на Украине до сих пор была самой красной из всех красных линий: западные лидеры категорично заявляли, что ни при каких обстоятельствах не направят своих военных в зону боевых действий. Вооружение, финансовая помощь, гуманитарная, обучение солдат — пожалуйста, но не то, что создавало бы риск прямого военного столкновения с Россией.

А тут такое заявление Макрона, которое многие восприняли ни много, ни мало как шаг к развязыванию третьей мировой войны.

В Кремле на эти слова, конечно же, обратили внимание, и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что при отправке западных войск на Украину придётся говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО.

Макрон в поход собрался

Лидеры ряда стран ЕС поспешили откреститься от преисполненного решимости президента Франции: о том, что своих солдат на Украину не собираются направлять, объявили Чехия, Польша, Швеция, Словакия. Вскоре и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планов по отправке военных на Украину нет и у альянса. ЕС тоже ничего такого не собирается делать, заверил в свою очередь Шольц.

«В очередной раз в рамках хорошей дискуссии мы обсудили, что то, о чём договорились с самого начала, применимо и к будущему, а именно, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО», — сказал канцлер во время поездки в город Фрайбург-им-Брайсгау.

Но самое веское слово сказал министр обороны ФРГ Борис Писториус: на пресс-конференции с австрийской коллегой Клаудией Таннер 27 февраля он заявил, что инициативу Макрона на вчерашней встрече из участников не поддержал никто.

Тогда возникает вопрос, зачем Макрон сделал заявление об отправке войск на Украину, заведомо зная, что эта идея не получит поддержки?

«Пока США не участвуют в деятельности, речь Макрона была чётко нацелена на заполнение вакуума в лидерстве [в украинском альянсе], во время которого западная поддержка Киева застопорилась», — так трактует его поведение Politico.

Парадоксально в этой истории, что флагманом заукраинского движения пытается стать президент страны, занимающей по поставкам оружия Киеву на Западе последнее место: согласно данным газеты L’Opinion, Франция направила военную продукцию на €500 млн, для сравнения, США — на €43,9 млрд, Германия — на €17,1 млрд, Великобритания — на €6,6 млрд, Норвегия — на €3,6 млрд, Дания — на €3,5 млрд.

Вероятно, Макрон на самом-то деле и не собирается перебрасывать войска на Украину, а просто хочет показать себя решительным и смелым лидером, которому мешают воплотить озвученные планы несговорчивые партнёры по ЕС и НАТО. Попросту говоря, Макрон решил попиариться на украинской теме. А заодно проверить реакцию европейской общественности: насколько вообще приемлем такой вариант.

Реакция последовала незамедлительно: неприемлем абсолютно.