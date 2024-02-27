Украинский закон придумали и требуют исполнять русские через внедренных предателей и агентов, — примерно так Владимир Зеленский на своей последней пресс-конференции отреагировал на вопрос относительно его легитимности после 20 мая 2024 года, когда он должен сложить свои полномочия.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Это не мнение западных партнеров или кого-то внутри Украины, это нарратив и программа Российской Федерации. Соответствующие документы все разведки «Семерки» имеют. Для всех, в принципе, понятно, что это программа россиян»,— заявил он.

И это совершенно меняет дело. Ведь раньше отмененных по причине военного положения выборов требовала украинская же «оппозиция», юристы, а также обычные любители законности и правопорядка. А теперь получается, их могут требовать только враги, которые хотят подорвать Украину изнутри. Комитет по вопросам разведки при президенте Украины даже заявил о подготовке Россией спецоперации «Майдан-3», суть которой — распространять панические настроения и уныние среди украинцев, ссорить Киев с союзниками, срывать поставки оружия и мобилизацию.

«По замыслу врага, на первую половину июня ситуацию в нашем государстве удастся расшатать и тогда, воспользовавшись этим, Украине будет нанесено военное поражение на востоке, в этом и есть ключевая идея их операции», — говорится в сообщении. Расшатывать же будут именно через тезис о нелегитимности.

Изнутри и снаружи

Официальная позиция Банковой состоит в том, что Зеленский должен находиться на посту до того момента, пока не пройдет инаугурация нового президента. А когда это случится — неизвестно, поскольку до отмены военного положения никто выбрать главу государства возможности не получит. Умеющим читать людям, которые объясняют сомнительность всей процедуры по сохранению нынешнего президента у власти, придется замолчать.

«Да, безусловно, есть норма, позволяющая не проводить выборы в парламент в условиях военного времени. Но аналогичную норму в отношение президента законодатели не прописали — дабы не было возможность узурпировать власть через введение военного положения. Поэтому даже в период этого времени Зеленский выборы проводить обязан. Вместо этого он ссылается на норму, где указано, что полномочия вновь избранного президента вступают в силу после окончания полномочий действующего», — поясняет ИА Регнум бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

Собственно, об этом говорили давно и много — однако акцент Зеленского на «предательстве» дает основания считать, что уже сейчас, за почти три месяца до истечения его легитимных полномочий, глава киевского режима начнет жестко закручивать гайки. Прежде всего потому, что он понимает: с каждым новым днем его возможности по обеспечению беспрепятственного транзита от статуса легитимного к нелегитимному, но при этом продолжающему править президенту слабеют.

Ведь одно дело — побеждающий Зеленский. Никто бы не ставил вопрос о легитимности, если бы украинская армия была на марше. Но поражение за поражением, потеря одного населенного пункта за другим — это совершенно иное дело. Тут вопрос с легитимностью, считает Килинкаров, уже будет стоять ребром.

Проблемы могут начаться даже в самой правящей партии.

Ради продолжения войны любой ценой президент может попытаться проводить через Раду самые драконовские законы — и далеко не все депутаты захотят становиться соучастниками незаконных инициатив незаконного главы государства.

«В Раде большое количество депутатов, которые хотят сложить парламентские свои депутатские полномочия. Если эти полномочия слагает мажоритарщик, то место его оказывается пустым. И если эти люди на фоне какого-то медийного конфликта с Зеленским или на фоне падения его легитимности начнут массово слагать мандаты, то окажется, что у Зеленского большинства не будет», — считает глава аналитического бюро проекта СОНАР-2050 Иван Лизан.

Но самые главные внутренние проблемы ожидаются со стороны оппозиции. Да, она существует скорее номинально, как поясняет ИА Регнум Лизан, остались только «соросята» во главе с Томашем Фиалой и его медиа-холдингом и люди Петра Порошенко во главе с ним самим. И на фоне идущих боевых действий, при высоком рейтинге президента и полной поддержке его со стороны Запада даже критиковать Зеленского было опасно — не говоря уже о попытках собрать какой-то Майдан. Однако сейчас, на фоне военных неудач, принудительной мобилизации с отловом людей на улицах и экономических проблем рейтинг Зеленского падает, и оппоненты этим хотели бы воспользоваться.

Запад пока поддерживает действующего руководителя. Впрочем, поддержка продлится ровно до того момента, пока Зеленский своими действиями не будет вызывать еще большую дестабилизацию, чем последствия его отставки. И не исключено, что в ближайшее время этот момент наступит. Тем более что вопрос о его нелегитимности будет напрямую влиять на перспективы финансирования киевского режима из США. «Непонятно, как оправдать выделение средств нелегитимному украинскому президенту»,— поясняет ИА Регнум российский политолог Алексей Мухин.

Целый ряд республиканцев в Конгрессе уже говорит о том, что выделять деньги незаконному президенту будет против правил. Из этой непростой ситуации есть четыре варианта выхода.

Гайки и майданы

Первый вариант развития событий — переход от обвинений в предательстве к наказанию за предательство. Сосредоточие всей власти исключительно в руках президента и его окружения. Однако этот вариант требует сохранения полной и абсолютной поддержки со стороны Запада, которая чем дальше — тем слабее.

Второй выход — «план Кремля», майдан, организованный сплотившимся олигархатом и публичными политиками. Серия протестов, которые вынудят Зеленского уйти в отставку и Запад (под угрозой дестабилизации страны) эту отставку поддержать. Да, сейчас вероятность подобного варианта невелика — хотя бы потому, что для него нет живой силы. Однако, чем сложнее будет экономическая ситуация и чем тяжелее будет положение на фронте, тем больше будет недовольства — которое Порошенко вполне может попытаться распространить среди солдат на фронте.

Третий вариант — управляемая рокировка со стороны Запада. Дело в том, что сам Майдан на Украине Америке не нужен даже в том случае, если она захочет убрать Зеленского.

«Майдан — это технология смены элит, а элиты сейчас на Украине ровно те, которые нужны Западу. Майдан и технологии смены элит. А элиты сейчас на Украине находятся именно те, которые нужны Западу поменять каких-то персон можно и без майдана. Путем давления, путем дворцового или офицерского переворота, разного рода внешнеполитическими манипуляции», — поясняет ИА Регнум член Совета при президенте по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Именно таким образом можно снять Зеленского — причем не обязательно ставить на его место Порошенко. Есть и другие кандидаты. Но задуманная американцами смена власти на Украине, считает Алексей Мухин, должна быть масштабной, иначе смысла в ней нет. Порошенко также отработанный, в значительной степени, персонаж, который не отвечает новым требованиям западных кураторов. А вот отставной главком Валерий Залужный может стать фактическим «военным диктатором», который будет разговаривать с Россией с позиции силы.

Слабым местом этого сценария является упорное нежелание Зеленского уходить. Вопреки расхожему мнению о том, что он полная марионетка Запада, украинский президент хочет и может играть в свою игру. Например, через эксплуатацию образа героя, которую ему создали западные СМИ и благодаря которому он стал неприкасаемым для персональной критики. Работает команда и в правовом поле: как сообщает издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники, Офис президента подготовил обращение в Конституционный суд относительно легитимности пребывания Зеленского на посту главы государства после окончания каденции.

Однако в ОПУ до сих пор не решили, стоит ли его подавать, потому что опасаются получить отрицательный ответ. Решение должно быть подготовлено заранее, а сейчас в КС большинство составляют судьи, назначенные Порошенко.

Наконец, четвертым сценарием — и самым оптимальным для Запада — является создание после 20 мая правительства народного единства. «Мол, все участники процесса соглашаются с тем, что на время войны президент легитимен — но за это входят в состав действующей власти», — поясняет Килинкаров.

Однако и здесь вступает в дело личностный фактор — прежде всего, самого Зеленского. Он не хочет не только отдавать власть, но и даже делиться ею, поскольку это касается управления финансами. И здесь уже соревнование переходит в плоскость столкновения характеров. «У Порошенко, мне кажется амбиций больше. Он претендует на роль человека, который вернется с триумфом на пост президента Украины. Не случайно он активно ищет контактов с внешнеполитическими игроками», — уверен Безпалько.

В итоге получается, что идеальных или, как минимум, гарантированно рабочих схем сохранения стабильности власти в условиях постоянных поражений нет. И с каждым днем стабильность эта оказывается под все большим вопросом. Что, в свою очередь, выгодно не только России, но и, как ни странно, Украине. Только не властям, а населению — ведь чем быстрее посыплется киевский режим, тем быстрее завершатся боевые действия.