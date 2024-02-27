В России всё больше стало появляться историй о конфликтах по поводу поведения участников СВО в общественных местах. Кого-то не пустили в заведение из-за военной формы, отказали в заселении в гостиницу, где-то возникли претензии к поведению военнослужащего.

Иван Шилов ИА Регнум

Одновременно растёт и встречный тренд: общественность и правоохранительные органы такие ситуации не оставляют без внимания. Причём иногда они даже противоречат друг другу, к примеру, 24 февраля нетрезвый участник спецоперации устроил дебош в самолете, который следовал из Москвы в Якутск. Бортпроводникам пришлось вызвать полицию, но неравнодушные пассажиры с этого же рейса поспособствовали тому, чтобы мужчина остался на борту и попал в родной город. Известно, что он летел домой на побывку из зоны боевых действий.

Но иногда бывает и наоборот, когда усилия общественных организаций и полиции совпадают. Так случилось в резонансной истории из подмосковных Люберец, где хозяйка двух кофеен Алёна Бойко-Полякевич выгнала из своего заведения бойца СВО. Она аргументировала это тем, что гость вёл себя агрессивно, пугая других посетителей. Это случилось буквально на днях.

Но барышня решила на этом не останавливаться и похвалилась своими «подвигами» в запрещённой социальной сети.

«Бомжей я уже выгоняла, а теперь есть и горе-бойцы в моём списке. Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС. Ибо не… вести себя, как чмо, и пугать гостей и бариста. Чисто вайбы хозяйки, которая без крика и ора за 2 минуты выставила чела из кофейни»,— написала она.

Хозяйка заведения, видимо, не учла, что даже если поведение солдата было и правда «не очень», то без внимания этот случай вряд ли останется.

Он и не остался. А на волне общественного возмущения всплыли нелицеприятные высказывания Алёны об СВО, сделанные в социальных сетях ранее. В старых постах чётко сформулировано, что Россия — якобы фашистская страна, там унижается русская армия, а заодно и собственные родители предпринимательницы.

Люберецкая повелительница кофе грезила о гражданском обществе, но получила его в совершенно неожиданном для себя виде. После того как всплыли ее «треды», горе-блогеру пришлось в срочном порядке закрывать свои соцсети.

Рейтинг заведения рухнул в одночасье — пользователи в сети пишут, что обращение с гостями в кафе откровенно хамское. Люди отмечают, что бойцы, как и любые другие люди, — не идеальны, любой гражданин может повести себя невежливо. Но разве это повод для того, чтобы гордиться собой в качестве «выгоняльщицы воинов СВО» и сравнивать их с бомжами?

Слава люберецких кофеен ширилась, и через несколько дней туда пришли участники СВО вместе с активистами «Русской общины» из Москвы и Люберец. Пожелали сами разобраться в этой истории. Однако после волны негатива девушка мало того что решила не появляться на рабочем месте, но и вовсе перестала открывать своё заведение. Во второй кофейне сотрудница долго не хотела выходить к активистам, а книгу отзывов дала не по первому требованию. В ней не оказалось необходимых печатей.

Далее обслуживать и общаться с активистами бариста наотрез отказалась. Поэтому активисты написали на хозяйку коллективное заявление в полицию и потребовали проверить девушку на причастность к финансированию ВСУ. В этот же день в кофейню нагрянули правоохранители, и в итоге «Русская община» Юго-Восточного округа Москвы вместе с общиной Люберец добились задержания владелицы кафе.

В конечном итоге Алену оштрафовали на 45 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Люберецкого городского суда Московской области. Согласно информации, представленной в карточке дела, девушку признали виновной по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Сама Алёна после инцидента никаких комментариев не давала.

История Алёны закончилась довольно мирно.

А вот 21 февраля правоохранительные изъяли в популярном московском баре «Сюр» больше полусотни открыток с изображениями Украины и провокационными надписями. Сотрудники заведения предлагали гостям выкупать эти открытки, а выручку обещали передать Украине, причём каким образом они хотят это сделать — не объяснили.

«Сотрудники продавали открытки с видами Украины и провокационными надписями, а вырученные средства обещали направить на помощь стране, которая ежедневно убивает наших ребят на поле боя, совершает террористические акты на территории нашей страны, вследствие которых погибают мирные жители, в том числе и дети», — написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн после того, как прочёл информацию об этом в ИА Регнум. Хинштейн напомнил, что любая финансовая, материально-техническая и иная помощь Украине попадает под статью «Государственная измена».

Известно, что Никита Фомкин, владелец бара «Сюр», продолжает развивать свой бизнес, а в 2022 году открыл три новых заведения и, по его словам, получил «рекордную прибыль». Теперь правоохранительные органы и Росфинмониторинг будут проверять, куда эта прибыль была инвестирована.