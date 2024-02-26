26 февраля 2024 г. турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил свой юбилей. Ему 70 лет. Свою первую серьезную политическую должность Эрдоган получил в 1994 году, когда стал мэром Стамбула. В то время он говорил: «Кто возьмет Стамбул, тот возьмет всю Турцию!». Слова оказались пророческими.

Иван Шилов ИА REGNUM

Политическая карьера Эрдогана не была предопределенной. В детстве он увлекался футболом, и чуть не попал в одну из сильнейших команд страны «Фенербахче». Второй альтернативой была увлекшая его религия. Футболистом ему не разрешил стать отец, но и богослов из него тоже не вышел. Однако религию, а позже и футбол он смог инкорпорировать в свою политическую карьеру.

Путь к власти

Собственно вся идеология Эрдогана и строится вокруг ислама.

Еще до избрания мэром Стамбула он вступил в исламскую Партию благоденствия, основанную Неджметдином Эрбаканом — первым происламским премьер-министром современной Турции. Во главе страны он задержался недолго (1996–1997 гг.) и ушел в отставку в результате военного переворота. Но Эрбакан смог реализовать свои идеи руками Эрдогана.

Также как и учителю, ученику пришлось пострадать за свои взгляды.

В год путча Эрдоган прочитал скандальный стих «Мечети — наши казармы, купола — наши шлемы, минареты — наши штыки и верные — наши солдаты». Мэра столицы светской Турции обвинили в подстрекательстве к насилию и разжигании расовой ненависти. Эрдоган отсидел 120 дней в тюрьме. Любопытно, что его главный политический оппонент нынешний мэр Стамбула Экрем Имамоглу сейчас тоже находится под угрозой тюремного заключения за оскорбление ЦИК.

Давление военных и тюрьма не сломили дух Эрдогана. В 2001 году после снятия запрета заниматься политической деятельностью он создал политический клон запрещенной «Партии благоденствия» и сразу добился успеха. Через год Партия справедливости и развития выиграла выборы.

Но Эрдоган не смог сразу занять пост премьера, так как за ним еще тянулся шлейф судимости. Поэтому пост премьера отдали Абдулле Гюлю. На помощь пришло вторжение США в Ирак. Проамериканская элита изменила тогда законы, и Эрдоган смог возглавить кабмин. Как ни странно, впоследствии Эрдоган станет наиболее антиамериканским лидером современной Турции. Но случайностей и противоречий в карьере Эрдогана будет еще много.

Друг Запада

Одно из таких противоречий — курс на евроинтеграцию.

Став премьером, Эрдоган делал все возможное, чтобы Турцию наконец приняли в Европейский союз. Он менял законы, делал страну более демократичной, боролся с коррупцией и расширял права человека.

Успехи в реформах дополнялись и другим немаловажным для ЕС критерием. Эрдоган поднимал экономику. За меньше, чем десять лет своего премьерства ВВП Турции выросло в четыре раза, опередив нефтяную Саудовскую Аравию и оставив далеко позади высокотехнологичный Израиль.

Но по мере укрепления власти Эрдогана и особенно после попыток его свергнуть в 2013 (протесты в парке Гези) и 2016 годах (путч военных) европейские перспективы Турции стали туманными.

В первые годы правления Эрдоган поддерживал партнерские отношения и с США, и с ЕС, и с НАТО. В основу внешней политики была положена формула «ноль проблем с соседями».

В Брюсселе и Вашингтоне ценили «дружбу» Эрдогана. Турция считали опорой НАТО на Ближнем Востоке, наряду с Израилем и арабскими странами Персидского залива. А Евросоюз в 2005 году даже начал переговоры о членстве Турции. Великобритания, будучи в то время еще членом ЕС, активно лоббировала такое расширение.

Однако в лице Эрдогана Запад встретил не только сильного друга, но и непослушного независимого лидера.

Если раньше ЦРУ и Ми-6 могли через свои военные сети корректировать внутренний и внешний курс Турции, то Эрдоган начал выводить страну из-под опеки Дяди Сэма.

Внутренние враги

В 2007 году премьер взялся за военных. В рамках дела «Эргенекон» он начал чистку армии, отправив в отставку сотни офицеров и генералов. В тайной структуре «Эргенекон» состояли не только военные, но и писатели, бизнесмены и общественные деятели. Они продвигали своих людей во все сферы общества, ставя конечную цель — военный переворот.

Через семь лет взялись за сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, тоже пытавшихся взять власть в стране в своих руки, создавая религиозные сети и ячейки. Причиной обострения отношений имама и премьера стал коррупционный скандал.

В 2013 году в СМИ всплыла информация про иранского бизнесмена Реза Зарраба, который подкупал турецких министров для обхода санкций против Ирана. Под обвинения в рамках дела «Большая взятка» попали члены кабмина, включая главу МВД, министра экономики и министра по делам евроинтеграции. Среди 52 задержанных оказался глава крупного банка Halkbank, под подозрения попал даже сын Эрдогана Билал. Правительство Эрдогана было на грани краха.

В скандале премьер обвинил Гюлена, обладавшего широкими связями в полиции и судах. В 2014 году суд Стамбула выдал ордер на арест проповедника, который еще с 1999 года уехал на лечение в США и остался там.

Несмотря на довольно успешную борьбу с внутренней оппозицией в лице военных и «джемата» (люди Гюлена), Эрдоган постоянно рисковал потерпеть крах.

Кульминацией стал 2016 год, когда военные попытались отстранить его от власти. Сумевший мобилизовать народ Эрдоган выстоял. Конфликт с Гюленом, которого и обвинили в путче, достиг апогея.

Так как Гюлен укрывался в Пенсильвании, а страны НАТО, кроме Британии, не осудили попытку захвата власти военными, Эрдоган возложил ответственность за переворот на Запад.

Конфликт с Западом

С этого момента конфликт турецкого лидера с НАТО начинает набирать обороты.

Основные реперные точки: покупка С-400 у России, военные операции Турции в Сирии, конфликт с Кипром и Грецией, переход к президентской форме правления и устранение внутренних оппонентов в лице «гюленистов», курдов и некоторых прозападно ориентированных журналистов.

За все свои попытки стать самостоятельным Эрдоган платил репутацией и деньгами.

Конфликты с греками и курдами, и попытки выстроить отношений с антизападной Россией привели к обременительным санкциям ЕС и США. Отчасти, проблемы в турецкой экономике и кризис лиры с 2018 года вызваны как раз санкциями Запада.

Постоянные обвинения Турции в авторитаризме, эмбарго на поставки оружия, выключение Анкары из программы создания истребителей F-35 и пошлины на сталь и алюминий портили инвестиционный климат в Турции.

Хотя сегодня Эрдоган находится на пике своей политической карьеры, а возглавляемая им Турция стала сегодня чуть ли не главной региональной силой на Ближнем Востоке, положение у него все еще рискованное.

Да, он выиграл последние президентские выборы, но только во втором туре. Стамбул все еще контролирует народно-республиканская партия, и на приближающихся муниципальных выборах они могут упрочить свои позиции. А теперь вспомним пророчество Эрдогана о контроле над Стамбулом и его значении.

Наследник

Но самое опасное — что будет после 2028 года. Тогда подойдет к концу пятилетний срок действующего президента. Слабеющее здоровье едва ли позволит ему править, а преемника он себе, кажется, все еще не выбрал.

В разные годы назывались разные фамилии — в основном из президентской семьи.

Самым очевидным кандидатом казался сын Билал, но фигурирование в коррупционном скандале лишило его перспектив. Надежду подавали и зятья. Албайрак дослужился до министра финансов, но ушел в отставку из-за кризиса лиры. Больше шансов у Селджука Байрактара. В последней предвыборной кампании Эрдоган постоянно хвастался достижениями страны в ВПК и создании беспилотников. Но сейчас поговаривают о бывшем главе разведке и действующем главе МИД Хакане Фидане.

Кто бы ни был преемником, противники Эрдогана при поддержке западных СМИ будут делать все, чтобы испортить его репутацию и положить конец «авторитаризму» в Турции.

За время своего правления Эрдоган превратил Турцию в современную экономику и поставил страну в ряд если не великих держав, то по крайней мере одних из самых влиятельных. Грандиозные проекты Евразийский туннель (под Босфором), железные дороги (Баку-Тбилиси-Карс) и нефте/газопроводы (Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP) из Каспия, атомная станция «Аккую» и в перспективе «Стамбульский канал» являются символами экономического могущества эпохи Эрдогана.

В геополитическом отношении со времен османских султанов и Ататюрка он стал единственным руководителем Турции, осмелившийся бросать вызов могущественному Западу.

Отношения с Россией

На Россию Эрдоган всегда смотрел как на выгодного экономического партнера.

При этом его геополитические амбиции в Северной Африке, Ближнем Востоке, Южном Кавказе и Средней Азии всегда создавали возможность для возвращения к эпохе русско-турецких войн. В полной мере мы это ощутили в 2015 году, когда над Сирией турки сбили российский бомбардировщик Су-24.

По линии Организации тюркских государств и за счет тюркского фактора Турция при Эрдогане в военном, экономическом, культурном и политическом смысле проникала в Азербайджан и Среднюю Азию.

Однако прагматичный подход президента России и насколько это было возможно активная работа на постсоветском направлении позволила Москве удерживать спорные вопросы под контролем. Символами этого прагматизма стали Астанинские и сочинские соглашения по Сирии, договоренности по Карабаху и совместные усилия по урегулированию ливийского конфликта.

Основываясь на прошлом и глядя в будущее, можно сказать, что при Эрдогане Турцию, возможно, не раз еще будет штормить как во внутренних делах, так и внешней политике.

Сегодня из-за курдов он оскорбляет Запад, а завтра ради инвестиций он соглашается на членство Швеции в НАТО. Сегодня инфляция идет на спад за счет саудовских и эмиратских денег и параллельного импорта/экспорта с Россией, а завтра ситуация снова может выйти из-под контроля. Сегодня он мирится с Египтом, Грецией, Саудовской Аравией и Ираном, а завтра опять может вступить с ними в противостояние. Наша страна, к сожалению, здесь тоже не исключение. Ведь географию не отменишь и потенциально спорные точки сохраняются.

Тем не менее, опыт правления Эрдогана продемонстрировал, что имея большие амбиции, он обладает большой гибкостью, и с ним всегда можно найти общий язык. Не случайно Владимир Путин назвал его человеком слова, который «хвостом не виляет». И не случайно, Путин одним из первых иностранных лидеров поздравил своего турецкого коллегу.