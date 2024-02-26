На фоне международных кризисов отошли на второй план партийные праймериз в США. Но они идут своим чередом — теперь отголосовались республиканцы в Южной Каролине. Для них это уже четвёртый штат на праймериз. Однако в ход избирательной гонки вмешиваются судьи и прокуроры.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Trump Tower

Как и в трёх предыдущих раундах предварительного голосования, в Южной Каролине победил Дональд Трамп. Сами праймериз для него проходят довольно легко. Но Трампу при этом приходится вести политическую борьбу сразу во многих измерениях, одновременно пытаясь победить на выборах и не угодить в тюрьму.

В первом штате на праймериз — Айове — Трамп получил больше 50%. Спустя неделю в Нью-Гэмпшире он уже приблизился к 55%. Кокусы в Неваде прошли у республиканцев довольно сумбурно, и Трамп там забрал всех делегатов. Ну а теперь состоялись и праймериз в Южной Каролине — здесь Трамп набрал почти 60% голосов.

Очевиден рост поддержки Трампа среди республиканцев.

Помогает ему и то, что на текущий момент у него остался лишь один конкурент на праймериз — Никки Хейли, экс-губернатор Южной Каролины и экс-посол США при ООН, представительница ястребиного крыла партии.

У Хейли нет реального шанса на победу. Но она продолжает упрямо находиться в президентской гонке, пытаясь навязать Трампу конкуренцию. Голосование в Южной Каролине закончилось для Хейли позором. Ведь это её родной штат, где она два срока пробыла губернатором. Но даже здесь Хейли уступила Трампу — причём с колоссальным отставанием.

Она обещает находиться в президентской гонке как минимум вплоть до «супервторника» 5 марта, когда одновременно проголосуют 16 штатов. Причём вряд ли Хейли выиграет хотя бы в одном из них. Ну а после 12 марта Трамп почти наверняка наберёт достаточное число делегатов, чтобы стать официальным победителем республиканских праймериз.

К тому моменту у Хейли просто не будет иного выбора, кроме как выйти из праймериз. Но она попытается ещё три недели потрепать нервы Трампу и заставить его тратить деньги на агитацию. Самой Хейли до сих пор рекой текут пожертвования — в январе она собрала рекордные для себя 16 миллионов долларов. Причём жертвуют ей в основном спонсоры Демпартии — сеющие раздор в стане республиканцев.

Sean Rayford/Global Look Press Никки Хейли

Повестка Хейли — с призывами вести войну со всем миром, будь то Россия, Иран или Китай — не находит особого отклика у республиканского электората. Но она надеется как-то повлиять на кампанию Трампа, который всё сильнее уходит в изоляционизм. Или же, альтернативно, подхватить партийное знамя, если с Трампом случится какой-то аврал — вроде судебных проблем или покушения.

Впрочем, вероятность такого форс-мажорного сценария крайне мала.

Вряд ли Трампа в самое ближайшее время попытаются арестовать. А потуги демократов в ряде штатов снять его с выборов почти наверняка будут отвергнуты Верховным судом США, где большинство судей относятся к этому скептически. Но тем не менее прокурорское давление на Трампа только усиливается.

Суд Нью-Йорка выписал Трампу сразу два колоссальных штрафа — на 83 миллиона долларов по иску журналистки Джин Кэрролл, обвинявшей Трампа в домогательствах и попытке изнасилования 30 лет назад. И второй штраф на 355 миллионов — за завышение стоимости своей недвижимости, которую Трамп использовал как залог при получении кредитов в банках.

Оба процесса носят беспрецедентный характер.

Например, никогда ещё в Нью-Йорке никому не выписывали такой огромный штраф по делу о мошенничестве, в котором даже нет потерпевших. Просто местные прокуроры очень хотели создать Трампу проблемы — по модели «человек есть, а статья найдётся». Адвокаты Трампа будут подавать апелляции — и итоговые штрафы могут оказаться поменьше.

Но это всё равно может вынудить Трампа продать часть своей недвижимости. К этому его в Нью-Йорке и подталкивают — даже угрожая экспроприировать небоскрёб Trump Tower, если Трамп откажется платить штраф.

Он уже официально переехал во Флориду, но недвижимость в Нью-Йорке у него осталась. Сам Трамп в ответ призывает бизнес Нью-Йорка по его примеру покинуть штат и переметнуться в республиканские Флориду или Техас.

25 марта начнутся слушания и по другому иску о мошенничестве в Нью-Йорке — причём там Трампу уже грозит уголовный процесс.

Над ним нависли и два федеральных расследования — о хранении секретных документов в Мар-а-Лаго и оспаривании итогов выборов. Впрочем, следственные действия по этим делам пока заморожены — в связи с тем, что Трамп пытается через Верховный суд признать за собой президентский иммунитет.

Судебное давление на Трампа заставляет его тратить на юристов десятки миллионов долларов, которые в ином случае бы пошли на предвыборную гонку. Рейтингам Трампа пока это особо не угрожает — в последних опросах он чаще всего опережает Байдена. Но Белый дом уже почти открыто требует от прокуроров засудить Трампа до выборов, надеясь, что это обрушит его президентскую кампанию.

Bin im Garten Trump Tower

Трамп же умело использует образ жертвы политических гонений, стараясь вызвать сочувствие у американцев.

На прошедшей конференции CPAC, ежегодной сходке американских правых, Трамп назвал себя политическим диссидентом, который борется с режимом Байдена и демократов. Он делает ставку на простую и понятную риторику с обещанием быстро разрешить все накопившиеся кризисы — депортировать нелегалов, разобраться с преступностью, побороть наркокартели, завершить войну с Россией на Украине.

Байден же упирает на геополитику и пытается её увязать со внутренней повесткой США. Мол, Белый дом ведёт войну за демократию одновременно и вовне — с Россией, Китаем, Ираном, и внутри США — с трампистами. А победа Трампа будет означать конец американской демократии и в конечном счёте победу всех оппонентов США.

Тем не менее успехи Трампа заставляют демократов всерьёз готовиться к сценарию его переизбрания на второй срок.

Появляются всё более отчаянные планы — скажем, демократы в Конгрессе надеются в случае победы Трампа попытаться заблокировать сертификацию итогов выборов, лишь бы как-то застопорить транзит власти. Хотя в 2020 году они всячески уличали республиканцев в отказе признавать итоги выборов, теперь демократы будут делать всё то же самое, если проиграют.

Ну а Трамп в меру своих способностей тоже пытается создавать определённые проблемы демократам.

Его сторонники в Конгрессе уже много месяцев блокируют согласование украинских траншей — что ломает через колено всю стратегию команды Байдена. Трамп пытается капитализироваться на усталости американцев от украинского конфликта и росте популярности изоляционистских настроений в США.

К тому же дела на фронте идут всё хуже для киевского режима. А значит, украинская повестка будет становиться всё более токсичной для Байдена и демократов. Отстраниться от неё они уже не могут — слишком поздно.

В последних опросах лишь треть американцев удовлетворены внешней политикой Байдена. И чем плачевнее будет состояние Украины, тем проще будет Трампу выиграть. И похоронить под завалами украинского проекта всё президентство Байдена.