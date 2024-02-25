Прибалтийские спортсмены едут в Россию, невзирая на травлю и преследования
Страны Балтии запретили своим спортсменам состязаться с россиянами. Но находятся смельчаки, которые плюют на этот запрет, даже несмотря на то, что для них это может обернуться серьезными неприятностями.
Выстраиваемая РФ параллельная спортивная система может представлять интерес и для выходцев из Прибалтики, где денег на поддержку национального спорта откровенно не хватает. Поэтому сейчас представители Эстонии и Латвии отправились на «Игры будущего» в Казань, где приняли участие в состязаниях. На родине этих «предателей» осыпают проклятиями, но они, похоже, сделали свой выбор.
Выбор в пользу России
Весной 2022 года власти Латвии запретили спортсменам, клубам и тренерам этой страны участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России и Белоруссии. Такой же запрет распространяется и на международные состязания, где более половины участников составляют команды из двух упомянутых стран. Кроме того, латвийским спортсменам запрещено сотрудничать с российскими и белорусскими агентами.
Однако нашлись несколько спортсменов, решивших продолжать работать с россиянами. Им пришлось выдержать взрыв ненависти со стороны собственных соотечественников. Так, владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» подписал годичное соглашение с 28-летним нападающим сборной Латвии Николаем Елисеевым. В то же время было объявлено, что работу с «Адмиралом» продолжит и другой гражданин Латвии, тренер Леонид Тамбиев.
В свою очередь, вратарь Янис Калниньш стал игроком хабаровского «Амура». Однако Федерация хоккея Латвии этот переход заблокировала. А генсек ФХЛ Робертс Плужейс пригрозил, что после подписания контракта Калниньша больше не будут привлекать в национальную сборную.
Но хоккеист не устрашился. В августе 2022-го он сообщил, что уже находится на территории России и начал тренировки с «Амуром». После этого в латвийской прессе появились грозные предупреждения о том, что тех, кто рискнёт играть за российские или белорусские клубы, по возвращении на родину может ожидать уголовная ответственность.
Ссылаясь на то, что ему сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ), латвийский спортивный журналист Улдис Страутманис предупредил, что, принимая предложение о работе в России, местные спортсмены рискуют своей свободой.
«Такой шаг может не окончиться одним лишь стыдом и позором — спортсмены попали в поле зрения спецслужб, и, возможно, им придется сесть на скамью подсудимых», — писал он.
И некоторых таки запугать удалось. Летом 2022-го разнеслась весть о том, что нападающий сборной Латвии Микс Индрашис заключил контракт с российским хоккейным клубом «Спартак». Когда его начали травить в соцсетях, испугавшийся Индрашис поспешил заявить, что всё совершенно не так, произошла «ошибка» и он не собирается жить и работать в «стране-агрессоре».
Соревноваться с россиянами запрещено
Неприятности постигли не только хоккеистов. В августе 2022-го спортсменка Елизавета Полстяная сообщила, что власти Латвии отказали ей в выступлении на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии. Причиной этого стало то, что у нее есть и латвийское, и российское гражданство. «Олимпийский комитет Латвии поставил условие: либо я отказываюсь от российского гражданства и продолжаю выступать за Латвию, либо меня исключают из сборной. Я приняла решение и сейчас нахожусь в России со своей семьей, но выступать за Латвию больше не могу», — сообщила спортсменка.
Аналогичные процессы протекают и в Литовской Республике. Президент Литвы Гитанас Науседа своим указом лишил государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса. Чем же провинилась перед литовским государством чета фигуристов? Ранее российская фигуристка Татьяна Навка сообщила об их участии в шоу «Лебединое озеро», которое проходило в Сочи. За это супружескую пару лишили литовских государственных наград, а Дробязко позднее — и литовского гражданства.
1 февраля Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о спорте, согласно которым латвийским сборным нельзя состязаться с российскими и белорусскими командами. Даже в том случаях, если те участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.
Также представители Латвии теперь и сами не смогут заниматься организацией спортивных соревнований, если в них участвуют спортсмены из России или Белоруссии. Как отметили в Сейме, среди основных целей поправок — «подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной».
Кстати, журналисты решили выяснить, как к данному запрету относятся жители страны. Выяснилось, что его поддерживают только чуть более двух пятых (45%) населения Латвии в возрасте от 18 до 65 лет. Причем 29% — поддерживают «однозначно»; 16% — «скорее да». С другой стороны, почти столько же участников опроса (42%) указали, что упомянутые поправки не поддерживают (13% — «скорее нет»; 29% — «определенно не поддерживают»).
Из-за введенного запрета Латвия сама себя загнала в ловушку, так как может лишиться возможности участия в предстоящих Олимпийских играх в Париже. Министр образования и науки Анда Чакша сообщила, что она и другие латвийские политики сделали многое, чтобы Международный олимпийский комитет не позволил российским и белорусским спортсменам участвовать в предстоящей Олимпиаде в Париже — даже в нейтральном статусе.
Но пока добиться этого не удалось и вряд ли уже удастся. Что же делать? По словам Чакши, Латвия будет ориентироваться на решение Украины по этому вопросу. Так что, если украинские спортсмены поедут на Олимпиаду, то и латвийские тоже — и наоборот.
Денег нет
На днях в Казани стартовали «Игры будущего», участие в которых принимают спортсмены из 107 стран. В соревнованиях по фиджитал-хоккею (там игроки соревнуются в гибридном формате, сначала показывая свои навыки в цифровой вселенной, а затем в реальном мире) участвует и команда Baltic Select. В ее составе игроки из Эстонии и Латвии. Капитан команды Baltic Select Никита Зантман рассказал журналистам: «Команда классная, хорошие ребята. Больше всех сегодня забил Кирилл Тамбиев, его отец — главный тренер «Адмирала». Он лидер команды, он подтягивает нас на льду».
Эстонские СМИ провели целое расследование по поводу поездки Baltic Select в Казань и обратились за комментарием в правительство. Вице-канцлер по делам спорта министерства культуры Эстонии Тарви Пюрн ответил, что государство не в силах было этому воспрепятствовать и спортсмены оказались вольны поступать «в соответствии со своим моральным компасом». Впрочем, тех, кто осмелился участвовать в «Играх будущего», Пюрн всячески осуждает. Он убежден, что Федерация хоккея Эстонии отнесется к решению спортсменов «с должной серьезностью».
Не промолчали и в Латвийской хоккейной федерации, приостановив действие лицензий хоккеистов, посмевших приехать на турнир.
А 23 февраля стало известно, что «нелояльными» спортсменами занялась латвийская Служба государственной безопасности. Как указали в СГБ, их участие в «Играх будущего» «противоречит интересам национальной безопасности Латвии и фундаментальным ценностям демократического общества». В спецслужбе пока не говорят, какая именно кара ждет спортсменов, но вряд ли приходится сомневаться в том, что она будет. Впрочем, как минимум один из членов команды Baltic Select сообщил в частном разговоре, что намерен остаться в России.
Почему эти люди поехали на «Игры будущего»? Они прекрасно понимали, что их шаг может привести к серьезнейшим неприятностям на родине. Недаром, сначала Baltic Select попыталась представиться «командой из Бахрейна» — уловка, которую в Прибалтике сразу же разоблачили.
Однако нужно понимать, что в странах Балтии спорт нынче находится в загоне. Например, в той же Латвии проблемы с отправкой сборной на Олимпиаду в Париж могут возникнуть и без препятствия в лице российских и белорусских спортсменов — нет денег! В начале февраля глава Латвийского олимпийского комитета Янис Букс сообщил, что из-за недостатка финансирования латвийские спортсмены рискуют не добраться до Франции. «Мы достигли ситуации, я думаю, исторически беспрецедентной, когда спортсмены вынуждены занимать деньги в частном порядке, чтобы участвовать в квалификационных соревнованиях», — отметил Букс.
Недавно латвийская Федерация биатлона распространила заявление, в котором призывает болельщиков наскрести 60 тысяч евро на участие спортсменов в последних двух этапах Кубка мира, которые пройдут в марте этого года в Северной Америке. Государственных и спонсорских денег для покрытия расходов оказалось недостаточно.
А недавнее серебро чемпионата мира по биатлону, завоеванное латвийцем Андреем Расторгуевым, местная пресса «отметила» карикатурой: призер стоит на пьедестале, а перед ним — ящик для пожертвований.
Сокращены расходы и на поддержку национального хоккея, что стало неприятным сюрпризом для главы Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса.
Страна, погрузившаяся в кризис из-за почти полного разрыва экономических отношений с Россией, не имеет денег на спорт. И нет ничего удивительного, что некоторые из местных спортсменов теперь посматривают в восточном направлении.