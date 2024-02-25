Страны Балтии запретили своим спортсменам состязаться с россиянами. Но находятся смельчаки, которые плюют на этот запрет, даже несмотря на то, что для них это может обернуться серьезными неприятностями.

Иван Шилов ИА Регнум

Выстраиваемая РФ параллельная спортивная система может представлять интерес и для выходцев из Прибалтики, где денег на поддержку национального спорта откровенно не хватает. Поэтому сейчас представители Эстонии и Латвии отправились на «Игры будущего» в Казань, где приняли участие в состязаниях. На родине этих «предателей» осыпают проклятиями, но они, похоже, сделали свой выбор.

Выбор в пользу России

Весной 2022 года власти Латвии запретили спортсменам, клубам и тренерам этой страны участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России и Белоруссии. Такой же запрет распространяется и на международные состязания, где более половины участников составляют команды из двух упомянутых стран. Кроме того, латвийским спортсменам запрещено сотрудничать с российскими и белорусскими агентами.

Однако нашлись несколько спортсменов, решивших продолжать работать с россиянами. Им пришлось выдержать взрыв ненависти со стороны собственных соотечественников. Так, владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» подписал годичное соглашение с 28-летним нападающим сборной Латвии Николаем Елисеевым. В то же время было объявлено, что работу с «Адмиралом» продолжит и другой гражданин Латвии, тренер Леонид Тамбиев.

В свою очередь, вратарь Янис Калниньш стал игроком хабаровского «Амура». Однако Федерация хоккея Латвии этот переход заблокировала. А генсек ФХЛ Робертс Плужейс пригрозил, что после подписания контракта Калниньша больше не будут привлекать в национальную сборную.

Но хоккеист не устрашился. В августе 2022-го он сообщил, что уже находится на территории России и начал тренировки с «Амуром». После этого в латвийской прессе появились грозные предупреждения о том, что тех, кто рискнёт играть за российские или белорусские клубы, по возвращении на родину может ожидать уголовная ответственность.

Ссылаясь на то, что ему сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ), латвийский спортивный журналист Улдис Страутманис предупредил, что, принимая предложение о работе в России, местные спортсмены рискуют своей свободой.

«Такой шаг может не окончиться одним лишь стыдом и позором — спортсмены попали в поле зрения спецслужб, и, возможно, им придется сесть на скамью подсудимых», — писал он.

И некоторых таки запугать удалось. Летом 2022-го разнеслась весть о том, что нападающий сборной Латвии Микс Индрашис заключил контракт с российским хоккейным клубом «Спартак». Когда его начали травить в соцсетях, испугавшийся Индрашис поспешил заявить, что всё совершенно не так, произошла «ошибка» и он не собирается жить и работать в «стране-агрессоре».

Соревноваться с россиянами запрещено

Неприятности постигли не только хоккеистов. В августе 2022-го спортсменка Елизавета Полстяная сообщила, что власти Латвии отказали ей в выступлении на чемпионате мира по художественной гимнастике в Болгарии. Причиной этого стало то, что у нее есть и латвийское, и российское гражданство. «Олимпийский комитет Латвии поставил условие: либо я отказываюсь от российского гражданства и продолжаю выступать за Латвию, либо меня исключают из сборной. Я приняла решение и сейчас нахожусь в России со своей семьей, но выступать за Латвию больше не могу», — сообщила спортсменка.

Аналогичные процессы протекают и в Литовской Республике. Президент Литвы Гитанас Науседа своим указом лишил государственных наград фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса. Чем же провинилась перед литовским государством чета фигуристов? Ранее российская фигуристка Татьяна Навка сообщила об их участии в шоу «Лебединое озеро», которое проходило в Сочи. За это супружескую пару лишили литовских государственных наград, а Дробязко позднее — и литовского гражданства.

1 февраля Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о спорте, согласно которым латвийским сборным нельзя состязаться с российскими и белорусскими командами. Даже в том случаях, если те участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

Также представители Латвии теперь и сами не смогут заниматься организацией спортивных соревнований, если в них участвуют спортсмены из России или Белоруссии. Как отметили в Сейме, среди основных целей поправок — «подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной».

Кстати, журналисты решили выяснить, как к данному запрету относятся жители страны. Выяснилось, что его поддерживают только чуть более двух пятых (45%) населения Латвии в возрасте от 18 до 65 лет. Причем 29% — поддерживают «однозначно»; 16% — «скорее да». С другой стороны, почти столько же участников опроса (42%) указали, что упомянутые поправки не поддерживают (13% — «скорее нет»; 29% — «определенно не поддерживают»).

Из-за введенного запрета Латвия сама себя загнала в ловушку, так как может лишиться возможности участия в предстоящих Олимпийских играх в Париже. Министр образования и науки Анда Чакша сообщила, что она и другие латвийские политики сделали многое, чтобы Международный олимпийский комитет не позволил российским и белорусским спортсменам участвовать в предстоящей Олимпиаде в Париже — даже в нейтральном статусе.

Но пока добиться этого не удалось и вряд ли уже удастся. Что же делать? По словам Чакши, Латвия будет ориентироваться на решение Украины по этому вопросу. Так что, если украинские спортсмены поедут на Олимпиаду, то и латвийские тоже — и наоборот.

Денег нет

На днях в Казани стартовали «Игры будущего», участие в которых принимают спортсмены из 107 стран. В соревнованиях по фиджитал-хоккею (там игроки соревнуются в гибридном формате, сначала показывая свои навыки в цифровой вселенной, а затем в реальном мире) участвует и команда Baltic Select. В ее составе игроки из Эстонии и Латвии. Капитан команды Baltic Select Никита Зантман рассказал журналистам: «Команда классная, хорошие ребята. Больше всех сегодня забил Кирилл Тамбиев, его отец — главный тренер «Адмирала». Он лидер команды, он подтягивает нас на льду».

Эстонские СМИ провели целое расследование по поводу поездки Baltic Select в Казань и обратились за комментарием в правительство. Вице-канцлер по делам спорта министерства культуры Эстонии Тарви Пюрн ответил, что государство не в силах было этому воспрепятствовать и спортсмены оказались вольны поступать «в соответствии со своим моральным компасом». Впрочем, тех, кто осмелился участвовать в «Играх будущего», Пюрн всячески осуждает. Он убежден, что Федерация хоккея Эстонии отнесется к решению спортсменов «с должной серьезностью».

Не промолчали и в Латвийской хоккейной федерации, приостановив действие лицензий хоккеистов, посмевших приехать на турнир.

А 23 февраля стало известно, что «нелояльными» спортсменами занялась латвийская Служба государственной безопасности. Как указали в СГБ, их участие в «Играх будущего» «противоречит интересам национальной безопасности Латвии и фундаментальным ценностям демократического общества». В спецслужбе пока не говорят, какая именно кара ждет спортсменов, но вряд ли приходится сомневаться в том, что она будет. Впрочем, как минимум один из членов команды Baltic Select сообщил в частном разговоре, что намерен остаться в России.

Почему эти люди поехали на «Игры будущего»? Они прекрасно понимали, что их шаг может привести к серьезнейшим неприятностям на родине. Недаром, сначала Baltic Select попыталась представиться «командой из Бахрейна» — уловка, которую в Прибалтике сразу же разоблачили.

Однако нужно понимать, что в странах Балтии спорт нынче находится в загоне. Например, в той же Латвии проблемы с отправкой сборной на Олимпиаду в Париж могут возникнуть и без препятствия в лице российских и белорусских спортсменов — нет денег! В начале февраля глава Латвийского олимпийского комитета Янис Букс сообщил, что из-за недостатка финансирования латвийские спортсмены рискуют не добраться до Франции. «Мы достигли ситуации, я думаю, исторически беспрецедентной, когда спортсмены вынуждены занимать деньги в частном порядке, чтобы участвовать в квалификационных соревнованиях», — отметил Букс.

Недавно латвийская Федерация биатлона распространила заявление, в котором призывает болельщиков наскрести 60 тысяч евро на участие спортсменов в последних двух этапах Кубка мира, которые пройдут в марте этого года в Северной Америке. Государственных и спонсорских денег для покрытия расходов оказалось недостаточно.

А недавнее серебро чемпионата мира по биатлону, завоеванное латвийцем Андреем Расторгуевым, местная пресса «отметила» карикатурой: призер стоит на пьедестале, а перед ним — ящик для пожертвований.

Сокращены расходы и на поддержку национального хоккея, что стало неприятным сюрпризом для главы Федерации хоккея Латвии Айгарса Калвитиса.

Страна, погрузившаяся в кризис из-за почти полного разрыва экономических отношений с Россией, не имеет денег на спорт. И нет ничего удивительного, что некоторые из местных спортсменов теперь посматривают в восточном направлении.