«Ушел на задание и не вернулся», — с такой болью обратилась мама бойца Алексея Петрова Елена Николаевна к куратору Комитета семей воинов Отечества (КСВО) по Можгинскому району Удмуртии Татьяне Овчинниковой.

Иван Шилов ИА REGNUM

Алексей заключил контракт, ушел на фронт 9 мая 2023 года и позже был направлен в Херсонскую область. «12 июля он сообщил мне, что его отправляют на боевое задание на острова. На Днепре где-то, не знаю точно», — рассказала ИА Регнум Елена Николаевна.

С этого момента и начались беспокойные дни для матери бойца, так как связь с Алексеем полностью пропала. Решив не сидеть на месте, Елена Николаевна «подняла всех на уши» в поисках сына, и началась большая работа. Подключилась и руководитель республиканского КСВО Елена Дербилова. Искали везде — и по госпиталям, и по моргам.

«Ситуация с Алексеем Петровым была, действительно, одной из самых непростых, потому что мы не знали, где он, что с ним, он считался пропавшим без вести», — рассказала ИА Регнум Дербилова.

Предстояла большая работа. Еще раньше, одной из первых, стала участвовать в поисках и Татьяна Овчинникова. «И это несмотря на то, что она сама вдова, муж у нее на СВО погиб», — делится руководитель республиканского КСВО, отмечая, что Татьяна охватила своей теплотой много семей участников СВО в родном районе.

Благодаря тесному взаимодействию активистов, простых людей и различных ведомств Елене Николаевне удалось найти сына. «Извините, Алексей живой, но в плену», — такие слова она услышала от замполита роты, где он служил. Так, только 31 июля она узнала, что ее сын попал к украинским военным.

«У меня было нехорошее чувство, когда он только подписывал контракт, что будет плен… Я ему сказала еще: или живой, или мертвый, только не плен», — рассказывает Елена Николаевна. Уже много позже Алексей рассказал ей, что был захвачен украинскими военными еще 14 июля.

Для матери солдата услышать слова «украинский плен» уже сродни приговору: в Сети можно найти достаточно страшных видео. «Третьего августа сын сам смог позвонить и сообщить, что он действительно находится в плену», — вспоминает собеседница. Но, несмотря на это, самым главным известием для его мамы было то, что он жив.

Узнав подробности, Елена Николаевна начала активную деятельность по вызволению сына. Было сделано всё возможное — обращения в Совет по правам человека, в Красный Крест, в Министерство обороны…

Позже Елене Николаевне показали видео оттуда, из плена, где был Алексей. «Я эти кадры увидела уже ближе к тому времени, как его освободили. Всё это уже переболело, всё пережито, переревела я это всё», — сказала она. Самым страшным оказалось то мгновение, когда она только узнала, где находится сын. Только спустя полгода Алексей смог вернуться на родину — в ноябре 2023-го он был включен в список на обмен, а в январе этот обмен состоялся.

«Он позвонил мне с незнакомого номера, говорит: привет, узнала? А я, конечно, узнала, — рассказывает наша собеседница. — Спросила, где он, а он уже в Белгороде. Спрашиваю тихонько: а что ты там делаешь?». Ей тогда не верилось, что переживания и неопределенность уже позади.

«Понятно, что мы подключили все возможные наши ресурсы, какие только могли. Такие поисковые мероприятия сейчас четко отработаны, есть уже определенные алгоритмы действий», — рассказывает Елена Дербилова.

По ее словам, при поиске очень помогают личные коммуникации с активистами из КСВО. Хорошо работают специально созданные в соцсетях группы для поиска пропавших, где размещаются портреты с информацией о людях. В таких случаях задействуются все ресурсы и каналы коммуникаций, которые наработаны уже и на новых территориях. Для достижения результата используется абсолютно всё, что можно.

К сожалению, найти пропавших бойцов получается не всегда. Но когда всё удается, видеть радость семей, которые смогли вернуть своих родных домой, — бесценно. «Вот сейчас говорю — и начинает снова комок к горлу подкатывать. Нет ничего дороже, когда получается вот такой результат», — рассказывает руководитель республиканского КСВО.

Алексея ранили в ноги, поэтому после плена он проходил реабилитацию и попал домой только 10 февраля. «Когда мама с сыном пришли к нам, мы поговорили с парнем и поняли, что дальше нам предстоит большая работа, потому что солдат получил ранения и сразу попал в плен. Ранения нигде не зафиксированы, теперь ищем возможность провести экспертизу и подтвердить повреждения», — рассказала ИА Регнум Татьяна Овчинникова.

Бывшему военнопленному еще предстоит пройти долгое физическое и моральное восстановление. Пока Алексей очень подавлен, и ему просто необходима психологическая поддержка. Нужна также и юридическая помощь для восстановления документов, получения удостоверения ветерана боевых действий. «Очень хорошо, что у нас появился юрист, который занимается восстановлением документов», — говорит Елена Дербилова.

В будущем, когда Алексей полностью придет в себя, его ждет обучение с последующим трудоустройством: на фронт бойца больше призывать не планируют.

Елена Николаевна в разговоре с нашим агентством поблагодарила всех, кто способствовал возвращению ее сына и остальных ребят из плена. И пожелала тем, кто в бою, сил, терпения и мужества — и вернуться невредимыми домой, к семьям.