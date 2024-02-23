В США появился очередной претендент на звание серого кардинала американской политики. Им стал молодой наследник огромной империи Джорджа Сороса. 38-летний Алекс Сорос постепенно прибирает все бразды правления Фондом Сороса (нежелательная организация в России) с активами в 25 млрд долларов. И он уже имеет чёткий план переустройства Америки — с её дестабилизацией.

Иван Шилов ИА Регнум

93-летний Сорос-старший уже давно подыскивал себе преемника. Примерно год назад он определился с кандидатурой. Причём Алекс не самый старший, но именно он оказался ближе всего по взглядам к патриарху семьи. Алекс окончил Университет Беркли — один из самых ультралиберальных в США, там он защитил докторскую диссертацию о ницшеанстве, увязав его со своей интерпретацией иудаизма.

В голове у Сороса-младшего намешан целый клубок плохо связанных друг с другом идей. Его отец был идейным либералом-глобалистом старой школы. Не зря он даже назвал свой фонд «Открытое общество» — с аллюзией на известную работу Карла Поппера, иконы современного либерализма. А вот Алекс Сорос уже в большой степени погружён в культурные войны современного западного мира — с ЛГБТ, трансгендерами и БЛМовщиной.

Первым делом после «воцарения» Алекс Сорос сократил на 40% представительства своего Фонда в Европе. Это коснулось в основном старых европейских стран вроде Франции или Германии. Приоритетами для Фонда Сороса остаются Украина, Молдавия, Киргизия и Балканы. Здесь никто сокращать расходы и распускать «соросят» не собирается.

Сейчас Украина встречает печальную десятилетнюю годовщину госпереворота в Киеве, устроенного с прямым участием птенцов гнезда Сороса. Его фонд продолжает активно там работать, будучи плотно связанным с партией «Голос» Святослава Вакарчука, которая имеет 20 мест в Верховной раде.

И у Алекса Сороса есть свой ручной украинский политик, которого он намерен двигать во власть. Это Сергей Притула — бывший стендапер, который нынче собирает деньги для ВСУ и продвигает украинскую пропаганду в соцсетях. Он же являлся кандидатом от партии «Голос» на выборах президента Украины в 2019 году. На текущий момент Притула — один из самых радикальных украинских националистов среди публичных фигур. И он же при этом традиционно входит в топ-5 рейтинга украинских политиков.

Nickispeaki Сергей Притула

Впрочем, кроме Сороса на Украине ещё активно работают и многие другие западные группы влияния, с которыми ему приходится конкурировать. Но Алекс Сорос наверняка продолжит делать упор на Украину, надеясь после окончания конфликта поучаствовать в переформатировании внутренней украинской политики под себя. Не зря он туда приезжает как минимум раз в несколько месяцев.

Аналогично Фонд Сороса продолжает работать на Балканах, конкурируя здесь и с Россией, и с другими западными игроками вроде разведсообщества США и британских спецслужб. Но ему приходится сдавать позиции в других европейских странах. Отчасти и по объективным причинам — ведь сейчас в Евросоюзе тренд на рост популярности правых и евроскептиков.

В Швейцарии и Нидерландах правые уже победили на выборах. В этом году пройдут выборы в Европарламент, и там евроскептики надеются получить не меньше трети мест. Правые идут к победе на выборах в Бельгии и Австрии, а также в трёх немецких землях к сентябрю 2024 года. И наоборот, либеральные силы и «зелёные» резко теряют в популярности на фоне рецессии, бесконечного кризиса и роста усталости от продолжения войны с Россией.

Это будет создавать всё больше проблем для «соросят»: их буквально начнут поджимать в самих западных странах, которые они долго считали своей вотчиной. Даже в Венгрии — на родине Джорджа Сороса — его фонд нынче признан нежелательной организацией. И другие страны, где к власти будут приходить правые, будут постепенно следовать венгерскому примеру.

Но сейчас Алексу Соросу не до политических войн в Европе, ведь он опасается, что земля у него начнёт гореть под ногами уже в США. Приближаются президентские выборы, и в большинстве последних опросов Дональд Трамп опережает Джо Байдена. У республиканцев имеются неплохие шансы вернуться в Белый дом, а также получить большинство в Сенате и сохранить свой контроль над нижней палатой.

В таком случае Трамп получит карт-бланш на проведение масштабных реформ внутри США. Он уже обещает уволить десятки тысяч либеральных аппаратчиков из спецслужб и федеральных министерств, заменяя их правыми. Среди других обещаний — резкое изменение подхода к миграции, массовая депортация нелегалов, борьба с пропагандой ЛГБТ, разгулом трансгендеров и прочими проявлениями либеральной Америки.

В таком случае проект либерального глобализма, проводником которого всегда выступало семейство Соросов, будет попросту подорван. Если даже на родине глобализма — в США — он потерпит крах. Неудивительно, что Алекс Сорос стремится сместить фокус внимания своего фонда именно на работу внутри США. Он обещает потратить аж полтора миллиарда долларов на то, чтобы не допустить возвращения Трампа к власти.

Недавно Сорос-младший ещё и вступил в интересный любовно-политический союз. Он провёл День святого Валентина в компании влиятельной аппаратчицы Демпартии Хумы Абедин, которая, правда, почти на 10 лет его старше. Но это не просто романтический вечер — он может закончиться и серьёзными политическими последствиями для США.

Хума Абедин — ближайшая соратница Хиллари Клинтон. Она должна была получить пост советника президента в 2016 году — если бы Клинтон победила на выборах. Причём тогда именно Абедин сыграла роковую роль в поражении своей патронессы. Она была замужем за скандальным конгрессменом от Нью-Йорка Энтони Винером, который «прославился» тем, что отправлял свои обнажённые фото знакомым девушкам. В общем, очень напоминал Хантера Байдена с его распутствами.

В один момент у Винера начались проблемы с законом — и полицейские случайно обнаружили на его ноутбуке десятки тысяч писем Клинтон с её секретного почтового сервера. Это вызвало гигантский скандал, а ФБР было вынуждено завести расследование в самый канун выборов. Клинтон так от этого и не оправилась и Трампу проиграла.

Тем не менее Абедин сохранила свой высокий статус в рядах истеблишмента Демпартии. Она ещё и тесно связана с братьями-мусульманами (организация запрещена в России) и их американским представительством CAIR, Советом по американо-исламским отношениям. Именно через него финансируются многочисленные пропалестинские протесты в США.

Связка Сороса и Абедин выглядит очень опасной — два агента хаоса объединяются. И не случайно это происходит в самый канун выборов в США. Демократы паникуют из-за перспектив поражения Байдена. Они бросили все силы на дискредитацию Трампа, кошмаря его бесконечными уголовными делами, но такой подход не работает.

Поэтому в стане Демпартии начали постепенно готовиться ко второму сроку Трампа. Ему будут создавать проблемы по всем фронтам и, в первую очередь, в виде уличных волнений и беспорядков. Вероятно, что в случае победы Трампа демократы тут же выведут весь свой боевой актив устраивать погромы на улицах, ведь БЛМ и «антифа» никуда не исчезли. А нынче к ним ещё присоединятся миллионы нелегалов со всего мира, которых Байден принимает в США.

Фактически речь будет идти о попытке цветной революции против Трампа внутри самих США по примеру погромов лета 2020 года, только ещё более масштабных. Есть особый символизм, что именно сейчас — спустя 10 лет после событий в Киеве — уже свой майдан может грозить США, оказавшимся на грани настоящего политического раскола.