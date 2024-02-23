Ограниченная военная помощь ФРГ Украине, явно недостаточная для одержания побед с ощутимым PR-эффектом, уже почти два года остается поводом для постоянной критики и болезненной точкой давления на федерального канцлера.

Alf van Beem Ракета Taurus

При этом сторонниками поставок Киеву все более мощного вооружения остаются и главная оппозиционная сила ХДС/ХСС, и одновременно партнеры партии СДПГ Олафа Шольца по «светофорной коалиции» — «Зеленые» и «Свободные демократы».

Канцлер — один из немногих в собственном правительстве, кто до сих пор сохраняет остатки внешнеполитического здравомыслия, не желая идти на конфронтацию и обострять и без того натянутые отношения с Москвой. Поэтому предложение оппозиционного блока ХДС/ХСС по поставке Украине «систем оружия дальнего действия» не вызвало у Шольца энтузиазма.

Поставка не указанных «дальнобойных систем вооружения», по мнению парламентского большинства, должна была дать Украине возможность «наносить целенаправленные удары по стратегически важным целям, находящимся далеко в тылу российского агрессора», — так говорилось в коалиционной заявке бундестага.

Интересно, что, хотя крылатые ракеты Taurus отвечали указанным требованиям, прямо в документе они не упоминались. Это и позволило Олафу Шольцу начать неуклюжую политическую игру, которую, если оставить в стороне язык дипломатии, можно было бы очень лаконично и весьма точно описать русским народным выражением «включить дурака».

«Федеральный канцлер Олаф Шольц хочет проголосовать за это предложение, однако не понимает под ним поставку ракет Taurus. Это «логично», потому что он не отказался от своей прежней позиции», — облек в слова позицию Шольца пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт.

Заявление Хебештрайта резко контрастировало с интерпретацией депутата от партии «зелёных» Антона Хофрайтера — одного из самых воинственных и антироссийски настроенных депутатов немецкого парламента.

«Я буду голосовать за предложение ХДС/ХСС. Совершенно ясно, что формулировка направлена на конкретную систему вооружения — Taurus», — подчеркнул Хофрайтер.

При этом пресс-секретарь Хебештрайт также намекнул, что канцлера раздражает подход депутата от СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (желтый цвет в «светофоре»), не преминувшей заявить о том, что она хочет нарушить коалиционную дисциплину и проголосовать за предложение ХДС/ХСС. «У канцлера есть свое мнение на этот счет, но он не хочет его высказывать», — резюмировал Хебештрайт.

Разногласия партнеров по «светофорной коалиции» по любым вопросам, будь то поставки ракет Taurus Украине, бюджетные заимствования или вопросы энергоэффективного отопления домохозяйств, давно уже стали в Германии притчей во языцех, отражающей ограниченную дееспособность текущего немецкого правительства.

Впрочем, несмотря на коалиционные и межфракционные разногласия, проект ХДС/ХСС по поставкам Украине ракет Taurus всё равно провалился при голосовании. Против проголосовали 480 из 676 депутатов, за — 182. Пятеро политиков воздержались.

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, как и обещала, проголосовала за предложение консервативного оппозиционного блока. «Я сделала это только потому, что система Taurus была четко названа, — заявила председатель парламентского комитета по обороне. — Я не хочу, чтобы в один прекрасный день меня обвинили в том, что я поступила неправильно в нужное время».

Лидер ХДС Фридрих Мерц обрушился на Шольца с жесткой критикой, утверждая, что «Zeitenwende» («поворотный момент» или «смена эпох» — любимое выражение канцлера, которое он с 2022 года обожает вставлять к месту и не к месту в каждой своей публичной речи. — Прим. ред.) так и остался «просто словом» и еще не привел к всеобъемлющим действиям.

Обращаясь к тем, кто относится к поставкам дальнобойного оружия Украине скептически, Мерц подчеркнул, что Германии следовало бы извлечь урок из истории, что «умиротворение режима, не соблюдающего никаких правил, бесполезно. Это приводит к результатам, противоположным тем, что мы хотим, и не приближает нас ни к свободе, ни к безопасности».

Хотя формально ХДС/ХСС потерпели поражение, Фридрих Мерц и его команда смогли почувствовать себя победителями, вдоволь поиздевавшись над своими политическими оппонентами.

Каждый раз, когда в ходе предшествующих голосованию дебатов на трибуну выходил представитель от правящей фракции, депутаты парламента от ХДС/ХСС по очереди задавали один и тот же вопрос: «Как вы считаете, формулировка также включает в себя поставку систем Taurus, да или нет?», а затем наслаждались зрелищем в виде уклончивых маневров «светофорных» депутатов в самых разнообразных вариациях.

Однако не все в «светофоре» безропотно согласились выступить в качестве мальчиков для битья. Например, министр обороны от СДПГ Борис Писториус сходу сдал норматив на «мастера спорта» по парламентской эквилибристике, прямо заявив оппозиции, что не может ответить на этот вопрос по той причине, что он исходил от парламентских групп, а он не является членом парламента.

Формально это действительно так: принимая обязанности министра, депутаты бундестага отказываются от депутатского мандата.

«Германией восхищаются во всем мире за ее помощь, а здесь оппозиция заговаривает нам зубы», — вставил Писториус ответную шпильку.

В целом карусель вокруг ракет в парламенте оставила двойственное впечатление. С одной стороны, немецкому налогоплательщику должно быть обидно, что депутаты бундестага за его деньги вместо реальной работы занимаются бессмысленными словесными пикировками. С другой — стало понятно, что поставки дальнобойных ракет остаются красной чертой, которая не будет перейдена при нынешнем канцлере. Шольц, при всем неоднозначном к нему отношении, по части искусства интриг и умения избегать принятия сложных решений даст фору любому из своих оппонентов.

Тем более что, к счастью для ФРГ, он обладает нужной долей политического чутья и государственного мышления. А они настоятельно советуют канцлеру не переходить тонкую красную линию и не злить русского медведя.

Победить в войне Taurus Украине не поможет, а вот последствия передачи столь мощного оружия в руки неадекватных политиков в Киеве для Германии могут быть самыми непредсказуемыми.