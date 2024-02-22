Британская подлодка-носитель ядерных ракет едва не уничтожила сама себя в ходе учений. В ходе запуска с борта подлодки HMS Vanguard, ракета Trident сразу отклонилась от траектории, после чего упала в воду, едва не уничтожив судно, сообщает The Sun.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно выданному навигационному предупреждению, ракета должна была преодолеть около 6000 км и упасть в заданном районе Атлантического океана между Африкой и Южной Америкой.

«Ракета была запущена с подводной лодки, но просто шлепнулась прямо рядом с ней», — заявил источник издания.

По информации газеты, испытательный запуск произошёл 30 января у побережья Флориды. Неудача во время испытаний едва не стоила жизни министру обороны Великобритании Гранту Шэппсу, который находился на борту подлодки.

В своем выступлении перед парламентом в среду 21 февраля Шэппс признал, что во время пуска произошла «аномалия», однако испытания «подтвердили эффективность» британских средств ядерного сдерживания. Так же министр подчеркнул, что ведомство сохраняет «абсолютное доверие» к ракетам UGM-133 Trident II.

Шэппс также заявил, что аномалия во время пуска в целом укладывается в специфику ракетных испытаний, поэтому неудача не будет иметь никаких последствий для британского ядерного потенциала.

«Никаких последствий для нашей обороноспособности и готовности использовать наше ядерное оружие также не будет, если возникнут обстоятельства, при которых нам придется это сделать», — добавил Шэппс в выступлении перед Парламентом.

Выступление министра, мягко говоря, не утешило британских парламентариев. Теневой министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что неудачный пуск «вызывает беспокойство» и потребовал от Шэппса подтвердить возможности Великобритании к ядерному сдерживанию.

Примечательно, что ВМС Великобритании крайне редко проводят учебные пуски ядерных ракет. При этом в последнее время британский флот преследует одна неудача за другой, отметил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев.

«Это второй подряд неудачный запуск ракеты Trident II с британской подлодки. Предыдущее испытание состоялось в июне 2016 года. В ракету было введено неверное полётное задание, и вместо того, чтобы выйти на заданную траекторию, ракета полетела в сторону США. В результате было принято решение о ее самоликвидации. А последний успешный британский пуск был выполнен аж в 2012 году», — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что неудачи преследуют и конкретно лодку Vanguard. До выполнения пуска она провела в ремонте почти семь лет. На борту были обнаружены проблемы с ядерным реактором, связанные с утечкой топлива.

Ракета Trident считается одной из самых надежных систем вооружения в мире. С момента принятия ракеты на вооружение прошло 190 испытаний с участием Великобритании и США. Великобритания получила ракеты на вооружение в 1994 г., с тех пор британские ВМС осуществили 12 учебных пусков.

При этом Vanguard — это первая из четырёх субмарин в серии, спущенная на воду в 1992 году. Возраст для такого корабля не критичный, но за последние два года она уже дважды оказывалась на грани уничтожения.

В ноябре 2023 года на борту субмарины вышли из строя датчики, отвечающие за определение глубины погружения. Подлодка могла опуститься на недопустимую глубину, после чего была бы уничтожена массами воды. Как и в случае с пуском ракеты Trident II, катастрофы удалось избежать. Но здесь, похоже, уместно использовать слово «пока».

Арсенал стареет

Одна из причин, по которой Британия крайне редко проводит ракетные испытания — банальная нехватка средств. Однако США настаивают на том, чтобы союзники постоянно совершенствовали свою боевую мощь и навыки личного состава флота.

Стоит отметить, что Trident II — это унифицированная для британского и американского флотов баллистическая ракета. Обслуживанием и подготовкой ракет занимается американская корпорация Lockheed Martin Space Systems.

Эксперты полагают, что неудачный пуск ракеты мог произойти из-за плохого обслуживания американскими специалистами. По другой версии, в срыве пуска виноват непосредственно британский экипаж.

«Неудача могла вновь быть связана с неверным полётным заданием, с данными, которые были загружены в ракету. Тогда это вина экипажа. Либо с какими-то ошибками, допущенными при ремонте подлодки. Также проблема могла быть связана и с американским обслуживанием самой ракеты. Она по тем или иным причинам могла получить недостаточный для полёта импульс», — отмечает Максим Тумбарцев.

И обе версии имеют право на существование. Дисциплина (а вернее — её отсутствие) в британских военно-морских силах в последние годы становится поводом для скандальных публикаций в СМИ.

Так, еще в феврале 2021 года стало известно, что члены экипажа подводной лодки HMS Artful занимались съёмкой любительских видео эротического содержания. Съёмки проходили на базе ВМС «Клайд» в районе Глазго. По информации журналистов, в кадр, в том числе, попали секретные документы и другие сведения, касающиеся устройства базы и функционирования британских подводных лодок.

Что касается технологической стороны проблемы, то с неудачами во время запусков в последнее время сталкиваются и США. В ноябре 2023 года во время испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III произошла «аномалия», из-за которой ракета отклонилась от курса. В Пентагоне заявили, что были вынуждены подорвать МБР в небе над Тихим океаном.

В обоих случаях речь идёт об устаревших ракетах. «Британские» Trident были приняты на вооружение более 30 лет назад, а на состояние Minuteman III, принятых на вооружение аж в 1970-е годы, американские военные сетуют на протяжении последних десяти лет. Однако ближайшая замена — ракеты LGM-35 Sentinel начнут поступать на вооружение только в 2030-х годах.

«Если говорить про масштабные проблемы, то для американцев и для НАТО в целом — это отсутствие новой межконтинентальной ракеты шахтного базирования, поскольку их арсенал серьёзно устарел. В отличии от российского арсенала, обновлённого почти на 100%. А разработка новой ракеты пока сталкивается только с недостатком финансирования», — отмечает эксперт.

Аналогично обстоит ситуация не только с самими ракетами, но и с их носителями, которые также серьёзно устарели. ВМС Великобритании готовят замену лодкам Vanguard — субмарины класса Dreadnought («Дредноут»). Однако и они начнут поступать на вооружение только к 2030-м годам. При этом вооружением новых подлодок должны стать всё те же Trident.

Впрочем, эксперты призывают воздерживаться от «шапкозакидательства». Даже несмотря на все трудности, с которыми сталкивается ядерная триада стран НАТО, США и Великобритании в любом случае располагают возможностями для того, чтобы стереть весь мир «в труху».

Один, два и даже десять неудачных пусков в глобальном противостоянии не изменят ничего.

«В случае глобального конфликта, даже если на каких-то ракетах произойдут сбои, ошибки, то всё равно они могут взять просто количеством. Ракет у США, Британии и Франции в сумме достаточно», — резюмирует Максим Тумбарцев.

Однако «старение» западного ядерного арсенала делает ракеты стран НАТО уязвимыми целями для российской противоракетной обороны. Неудачные испытания некоторые эксперты расценивают как наглядное доказательство достаточно глубокого технологического отставания Запада, который в ближайшее время не сможет соперничать с российскими силам стратегического сдерживания в технологическом плане. И далее это отставание будет только увеличиваться.