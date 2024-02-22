Переданные Болгарией Украине БТРы никак не могут добраться до страны назначения. Министр обороны балканского государства заявлял о готовности отправить эшелоны с техникой в середине февраля, но они пока так не двинулись в путь.

Иван Шилов ИА Регнум

Лидер небольшой прозападной либеральной партии «Да, Болгария» Ивайло Мирчев по этому поводу иронично заявил: «Если завтра в Варне произойдет десант российских войск и нам придется перевезти 100 БТР, нам понадобится 3 месяца?»

Согласно официальной версии, София ждёт поступления средств на транспортировку бронетранспортёров от евроатлантических партнёров. Но вполне возможно, что правящие политики просто не хотят брать на себя ответственность за выполнение непопулярного среди болгар решения о безвозмездной военной помощи Украине.

Тем более что вероятность внеочередных выборов (пятых за последние три года) в Народное собрание Болгарии становится всё более высокой.

21 февраля входящий в правящую коалицию блок «ГЕРБ — Союз демократических сил» отверг предложенный их политическими партнёрами меморандум для нового состава правительства.

6 марта руководство Советом министров Болгарии должно перейти в руки этой политической силы от другого прозападного блока «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария». Борьба двух политических сил, ориентированных на разные центры власти на Западе, составляет основной нерв текущей болгарской политики.

ГЕРБ-СДС — креатура структур Евросоюза. На пост премьер-министра блок продвигает экс-комиссара ЕС по вопросам инноваций Марию Габриэль.

Лидером ПП-ДБ является бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков. Высшее образование он получал в Канаде и США, там же начиналась его трудовая деятельность. С политической силой Петкова связывают американское влияние на болгарскую политику.

Проамериканский блок пытается связать своих политических партнёров обязательством равного распределения портфелей в отраслевых регулирующих органах (от энергетики до банковской сферы и СМИ). Кроме того, он добивается передачи должности министра иностранных дел своему представителю — Николаю Денкову. МИД ему предлагается возглавить после сложения с себя обязанностей премьер-министра.

Эти предложения идут в разрез с планами проевропейского блока. Габриэль хотела бы совмещать руководство правительством и внешнеполитическим ведомством. Не согласна потенциальный премьер и на партийное квотирование регулирующих агентств.

EPA/ТАСС Лидер блока «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» Кирил Петков и глава киевского режима Владимир Зеленский

О своём недовольстве предложенным механизмом распределения чиновничьих должностей заявляет младший партнёр коалиции — третья по величине парламентская фракция «Движения за права и свободы» (ДПС). Она опирается на турецкое этническое меньшинство и считается рукой Анкары. Лидер протурецкой фракции в парламенте уже заявил, что будет блокировать назначение глав регулирующих органов по предложенной Петковым формуле.

Ситуация усложняется тем, что Петков по сути объявил ультиматум своим политическим партнёрам.

Если меморандум принять не удастся, то ПП-ДБ грозится разорвать неформальное коалиционное соглашение и готова идти на внеочередные парламентские выборы. Озвучено даже время их проведения — одновременно с избранием депутатов Европарламента в июне нынешнего года.

Лидер ГЕРБ-СДС Бойко Борисов сразу же ответил, что не боится досрочных выборов, а озвученные положения меморандума считает незрелыми. Это означает погружение Болгарии в правительственный кризис, который должен быть разрешён в течение тринадцати дней.

Иначе, если к компромиссу прийти не удастся, то запланированная ротация Совета министров сорвётся, а парламентская оппозиция наверняка добьётся объявления вотума недоверия правительству. Не исключён вариант, когда 6 марта Денков сложит с себя полномочия премьер-министра, а голосов для утверждения Габриэль новой главой правительства не хватит.

Гипотетически возможно формирование новой коалиции на основе блока ГЕРБ-СДС, депутатов от протурецкого ДПС и ныне оппозиционной Болгарской социалистической партии (БСП). Но и такой альянс на троих обещает быть не более прочным, чем нынешний.

Кроме того, он рискует ударить по рейтингу политической силы Борисова, который и так в последнее время просел.

ДПС считается наиболее коррумпированной парламентской партией, а БСП — идеологический противник для либерального ГЕРБ-СДС. Последнее, правда, не мешало Борисову негласно поддерживать кандидата от социалистов во втором туре выборов мэра Софии осенью 2023 года. Кстати, это происходило в пику кандидату от вроде бы как дружественного ПП-ДБ.

Пойдут ли на создание коалиции с либералами сами социалисты, тоже большой вопрос. Несколько последних избирательных кампаний БСП демонстрируют всё более скромные результаты. А тут ещё и обостряется конкуренция на левом фланге.

Идёт процесс создания новой политической силы под названием «Третье марта». Она отождествляется с президентом Болгарии (согласно опросам, самым популярным политиком) Руменом Радевым.

Третье марта — главный государственный праздник страны, отмечаемый как день освобождения от османского ига.

Освобождение это было достигнуто благодаря Российской империи. Предполагается, что политический проект Радева будет выступать за многовекторную дипломатию и социально ориентированную внутреннюю политику.

Радев — известный критик военной помощи Украины и сторонник мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Когда во время последней конституционной реформы соратники Петкова инициировали перенос главного государственного праздника на другой день, президент решительно выступил против. Недовольство болгар этой и другими инновациями западников он стремится использовать для старта движения «Третье марта».

Последнее неизбежно отберёт голоса у социалистов и наверняка станет критиковать их за возможный альянс с либералами.

Впрочем, все эти построения будут актуальны, если в ближайшие 13 дней Петков не отзовёт свой меморандум или Борисов не согласится начать переговоры по этому документу. Хотя, возможно, от формальных лидеров правящих политических блоков в этой истории зависит далеко не всё.

Комментируя тяжбу западников по поводу кресла главы МИД, Радев не так давно заявил, что на самом деле не так важно, кто в нём будет сидеть. Президент полагает, что позиция внешнеполитического ведомства определяется не министром, а другими людьми и, скорее всего, за пределами Болгарии.

Интрига лишь в том, кто из покровителей прозападных сил в Софии окажется сильнее на этот раз.