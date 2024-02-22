Протестная акция польских фермеров, которая прошла 20 февраля и привлекла к себе внимание буквально всего мира, вызвала значительную политическую реакцию со стороны украинских властей. Президент Зеленский был вынужден лично вмешаться в ситуацию.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Со стороны все заявления Киева звучат примерно как стадии принятия неизбежного.

Как только стало известно о массовой блокаде поляками украинской границы, а также подъездов к разгрузочным центрам, портам и железной дороге, украинские перевозчики объявили о зеркальной акции на границе с Польшей. Правда, их протесты не возымели должного эффекта, а СМИ и вовсе были слабо замечены.

Причины провала митинга с украинской стороны вполне понятны: слабая мотивация у самих демонстрантов и непроработанность концепции «сопротивления».

Один из главных мотивов, озвученных украинскими перевозчиками, был примерно таким: мы хотим, чтобы польские водители также выстроились в очередь, прежде чем они вернутся в Польшу. Не учитывалось, правда, что основная масса протестующих со стороны поляков — фермеры, а главный посыл — запрет импорта и защита собственного производства.

В Киеве довольно быстро осознали, что ситуация положительно не разрешится, и за несколько дней до массовой акции выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что поручил премьеру страны Денису Шмыгалю «разобраться» с польскими властями после инцидента, произошедшего в начале февраля.

Тогда протестующие польские фермеры вскрыли болгарками две украинские фуры из заблокированных в районе пункта пропуска Ягодин — Дорохуск, и зерно высыпалось на дорогу.

Зеленский назвал блокаду границ «нарушением принципов солидарности». По убеждению киевского режима, за добрососедство и солидарность «нужно бороться».

«Мы в Украине воспринимаем как очевидное нарушение принципов солидарности то, что происходило и продолжается в отношении наших граждан и украинских грузов. Украинское зерно на асфальте — это не просто несколько драматических кадров. Это свидетельство того, как эмоции могут становиться опасными. Мы должны, несмотря ни на что, защищать добрососедство и солидарность, которые меняют историю всей Европы к лучшему», — сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский указал, что Киев и Варшава должны вместе определить отношение к ввозу российского зерна и другого импорта из России на территорию стран Европы, чтобы защитить фермеров — и украинских, и польских.

ТАСС/AP Photo/Czarek Sokolowski

При этом польские власти утверждали, что совместно с украинцами «работают» над новыми правилами импорта из страны. По словам министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского, они должны быть сформулированы к концу марта.

Но, судя по всему, никаких даже приблизительных договорённостей стороны на данный момент не достигли. Более того, не особо похоже, что, кроме прямого ответственного — сельскохозяйственного ведомства, никто в кабмине Туска не стремится разбираться с происходящим.

Многие чиновники, по сути, отделываются только дежурными фразами, а сам польский президент Анджей Дуда 20 февраля заявил, что у фермеров есть право на протест и если этот протест законный, то власть будет его защищать.

Вместе с тем Дуда подчеркнул, что блокирование границы является лишь решением фермеров, а не решением польского правительства. При этом между строк его заявления вполне чётко читалось, что решить этот вопрос его администрацией невозможно.

20 февраля ситуация радикально обострилась: фермеры выполнили свои планы по абсолютной блокаде границ, а на железной дороге в районе Медыки было снято знаменитое видео, на котором из вагонов высыпают украинское зерно под стройный хор аграриев, исполняющих гимн Польши.

Этот инцидент не прошёл незамеченным для украинских властей.

Они заявили, что зерно и вовсе предназначалось для поставки в Германию, а поляки её сорвали. Кстати, в ответ польские фермеры просто отметили, что и границу с ФРГ готовы блокировать.

Другим заметным эпизодом во время протестов стал плакат на одном из тракторов протестующих фермеров: «Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями».

Ожидаемо, что агрария довольно быстро вычислили (он, правда, и не прятался), плакат удалили. Но, как говорится, осадочек остался: проукраинские медиа мгновенно распространили фотографии с этим фермером как главное доказательство работы российской агентуры на протестах.

Спикер МИД Польши Павел Вроньский отметил, что «выходка фермера» действительно выглядит как попытка «агентов РФ» захватить отрасль. По его мнению, заявления протестующих наносят вред репутации Варшавы, не идут на пользу самим фермерам и выгодны только Москве. При этом не имеет значения, выдвигают они «пророссийские требования» или являются просто «полезными идиотами».

В целом официальная Варшава указала, что выводы сделаны, подкрепив это заверениями, что «согласия на такую преступную деятельность не было и не будет».

Однако утверждать, что после этого тезис о «пророссийском» направлении польского протеста ушёл в небытие, нельзя: он продолжал распространяться даже самими властями.

Например, во время встречи с фермерами заместитель люблинского воеводы Анджей Май предложил протестующим выбирать: либо договориться с Украиной, либо надеть форму и вступать в войну с Россией.

Согласно записи, размещённой в Сети, он хотел убедить фермеров, что переговоры с Украиной о введении ограничений на импорт товаров ведутся, а немедленное закрытие границы для сельхозпродукции с Украины принесёт больше вреда, чем пользы.

В то же время угрозы и агрессия со стороны Киева не прекратились.

В ответ на блокаду украинские власти указали, что готовы запретить импорт польского продовольствия на свою территорию. На это митингующие объявили, что собираются продлить протест до апреля, а если акции не принесут результата и Украина будет блокировать границу со своей стороны, то они не будут пропускать их пассажирские автобусы в Польшу.

В итоге вечером 21 февраля Зеленский призвал премьер-министра Польши Дональда Туска приехать на границу двух государств и провести там встречу вместе с членами украинского правительства. При этом он подчеркнул, что встречу нужно организовать до 24 февраля. Сам Зеленский обещает, что приедет на границу, и не один, а со своими министрами.

Совершенно ясно, что украинский президент не случайно выбрал дату.

Она не только связана с очередной годовщиной начала специальной военной операцией, но и с тем, что в пятницу, 23 февраля, Варшаву должна посетить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с премьер-министром Бельгии Александром Де Кро. Для председателя перед выборами, об участии в которых она уже заявила, очень важно заручиться значительной поддержкой.

Кроме того, эксперты отмечают, что Зеленский использует свой фирменный трюк, к которому он прибегает в критические моменты во внутриполитической нестабильности. Притом что президент Украины ещё 19 февраля говорил, что протесты польских фермеров на границе с Украиной демонстрируют «эрозию солидарности».

«Новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из сложившейся ситуации. Решения наши с поляками прежде всего и всех в Европе, которых беспокоит судьба Европы», — указал тогда Зеленский.

В то же время в Варшаве, похоже, не особенно стремятся решить вопрос с блокадой, хотя можно было бы попробовать воспрепятствовать ей с помощью полицейских или спецслужб.

Однако это довольно опасно для и без того нестабильной ситуации внутри страны: период смены правящей элиты и переорганизации её институтов проходит в Польше очень болезненно и кабмин Туска всё ещё не закрепился должным образом в своей власти.

Официального ответа от польского премьера или его администрации пока не последовало.

Одна из депутатов Анна Мария Жуковская заявила, что «Туску следует в первую очередь воспользоваться всеми другими дипломатическими и министерскими возможностями», а уже потом вмешиваться в ситуацию самостоятельно. Вместе с тем она указала, что правительству «нужно выбрать решение, которое будет иметь для Польши наименьшие негативные последствия».

Также просьбу прокомментировал заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, заявив, что это «жест отчаяния Зеленского». По его словам, «такие встречи должны быть хорошо подготовлены технически».

Однако в администрации президента Дуды указали, что поддерживают идею встречи украинского и польского правительств с представителями Еврокомиссии для разрешения кризиса на границе. Иными словами, Дуда переложил ответственность на кабмин Туска, в котором не особо желают ввязываться в историю напрямую.

В то же время для киевского режима данные протесты — раздражающий фактор. Дело не столько в экономических потерях, а в физической невозможности снабжать фронт и заниматься теневыми поставками. Учитывая, что и в боевых действиях у ВСУ особых успехов не наблюдается, любое проявление отсутствия поддержки тяжело бьёт по имиджу украинских властей, привыкших ко всеобщему обожанию.

Одна из главных проблем во всей этой ситуации — попытка украинских властей зациклить происходящее на себе. Польские фермеры с одинаковой страстью выступают не только против продукции из Украины, но и против «Зелёного курса» Евросоюза. И их требования одинаково касаются как первого вопроса, так и второго. Именно поэтому даже если вдруг чиновникам Туска удастся договориться с кабмином Зеленского, протесты не прекратятся.