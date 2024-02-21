Рабочая группа по СВО направила очередной доклад президенту страны, содержащий предложения о новых мерах поддержки участников спецоперации и их семей.

Иван Шилов ИА Регнум

Сообщается, что они были выработаны с учётом обратной связи от бойцов и их близких, а также командиров подразделений, участвующих в боевых действиях.

Пенсии и соцподдержка

Одним из предложений рабочей группы стала идея гарантирования детям-инвалидам погибших участников СВО получения одновременно двух пенсий — по инвалидности и по потере кормильца. Сейчас, как говорит пенсионное законодательство нашей страны, люди, имеющие право на одновременное получение пенсий разных видов, могут выбрать только одну — за исключением некоторых категорий льготников.

Также в докладе президенту предлагается не учитывать место прописки участника СВО при назначении региональных мер поддержки его родителям. Проблемы с этим неоднократно возникали в случаях, когда боец и члены его семьи зарегистрированы в разных регионах. Перед этим в Госдуму также была внесена законодательная инициатива о том, что социальная поддержка семей участников СВО должна оказываться вне зависимости от прописки и проживания.

В пояснительной записке к документу приводился пример семьи одного из участников спецоперации: жена и дети бойца прописаны в Севастополе, а сам он — в Санкт-Петербурге. Местные власти отказывали жене в помощи, потому что ее муж зарегистрирован в другом регионе, а питерские чиновники отвечали отказом, поскольку женщина проживает в другой части страны.

Юлия Белехова, руководитель АНО «Комитет семей воинов Отечества», в беседе с ИА Регнум рассказывает, что действительно достаточно часто встречаются случаи, когда супруга с бойцом прописаны в одном месте, а их родители прописаны и проживают в другом и при этом меры поддержки в регионах могут отличаться. Если этот вопрос решать фундаментально, говорит Белехова, то тогда, действительно, эти «ленточки» между регионами нужно убирать.

Предложения рабочей группы по СВО также включают снижение страховых взносов для работодателей при трудоустройстве инвалидов боевых действий.

Белехова, комментируя проблему, отмечает, что сегодня можно и нужно стимулировать работодателей и расширять перечень рабочих мест для возвращающихся с СВО бойцов, особенно для тех, кто возвращается с инвалидностью. «Потому что самое главное для бойца — это не жить на пособие, а реализовывать свои возможности и дальше, быть востребованным», — говорит она.

Среди предложений группы значатся и такие идеи, как обеспечение сохранения прав участников СВО на «дальневосточные» и «арктические» гектары, которые оформлены по договорам безвозмездного пользования. Программа «Дальневосточный гектар», по которой можно бесплатно получить земельный участок в регионах Дальнего Востока, была запущена в 2016 году, с 2020 года возможность взять участок по программе получили все россияне. Программа «Арктический гектар», аналогичная социальная инициатива правительства РФ, реализуется по такой же схеме.

Ранее о необходимости защиты прав бойцов на участие в этой программе уже говорил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов. По его словам, необходимо поддержать участников СВО и членов их семей, создав им условия для того, чтобы они не пропустили сроки оформления договоров безвозмездного пользования.

Помощь производству беспилотников

Одним из важных новшеств для помощи бойцам на фронте может стать обнуление НДС для производителей беспилотников.

Как говорит в беседе с ИА Регнум общественный деятель и руководитель движения «Дронница» Алексей Чадаев, такое предложение безусловно является здравым, поскольку сегодня сложилась ситуация, когда импортировать готовые беспилотники выгоднее, чем привозить к ним из-за рубежа комплектующие.

«Если ты купил целый беспилотник, то он твой без НДС. А если ты купил от него же запчасти и его собрал, то вот тебе НДС», — продолжает Чадаев. Однако собеседник ИА Регнум видит новую инициативу малореализуемой на практике, полагая, что она не будет воплощена в жизнь из-за отрицательной позиции Министерства финансов относительно любых налоговых послаблений и льгот.

Говоря про финансовые аспекты новых мер, стоит отметить, что ранее рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект об отмене госпошлины за регистрацию имущества, которое жертвуется на нужды фронта. Предполагается, что процесс постановки на учёт транспорта, предназначенного для передачи в армию, станет бесплатным.

«Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд наших бойцов по договорам пожертвования. Коллеги из ОНФ тратят серьезные деньги для того, чтобы поставить всю эту технику на учет», — отмечает глава рабочей группы Андрей Турчак.

Также возможно, что в дальнейшем священнослужители традиционных конфессий, работающие в зоне СВО, получат право на страховые выплаты, как у волонтеров (3 млн рублей в случае ранения и 5 млн рублей в случае гибели).

В разговоре с ИА Регнум руководитель Союза добровольцев России Сергей Бондаренко отмечает, что священнослужители действительно выполняют важную функцию на фронте, а их поддержка является важным пунктом доклада президенту. «Их участие в волонтерской деятельности, добровольчестве и есть на самом деле очень важная история, потому что эти люди фактически постоянно находятся на передовой с нашими военнослужащими, мотивируя бойцов», — говорит эксперт.

Другой ситуацией, требующей решения, является организация отдельной службы по поиску пропавших без вести — и военнослужащих, и мирных граждан, с которой будут работать Министерство обороны, военные следователи, МЧС и другие ведомства. Эта проблема уже прорабатывается правовой службой «Комитета семей воинов Отечества», отмечает Юлия Белехова «Необходимо, чтобы люди понимали, куда им обращаться, и имели единый источник обратной связи в режиме «одного окна», — поясняет она.

Выплаты новорождённым

Также в докладе рабочая группа отчиталась о законодательной работе с начала года. Как отмечает Андрей Турчак, в частности, за это время по поручению президента в Госдуму внесен законопроект о защите прав «фактических» семей погибших и без вести пропавших участников СВО.

Речь в законодательной инициативе идет об отношениях, которые не были юридически оформлены до СВО, но где по факту военнослужащий выполнял роль супруга и кормильца. Предполагаемый закон будет иметь обратную силу и распространяться на отношения, возникшие до его принятия, если мужчина и женщина проживали вместе не менее трех лет (или не менее года при наличии общего ребенка) и вели совместное хозяйство.

Эта проблема недавно поднималась во время встречи президента страны с семьями бойцов, погибших в зоне боевых действий. К главе государства обратилась женщина, гражданский муж которой погиб на СВО. Из‑за своего неофициального статуса она не может получить ни выплат, ни льгот, положенных членам семей погибших. Если закон вступит в силу, то после решения суда «фактическая» супруга получит право быть наследником, а также права на положенные по закону льготы.

Среди других внесенных инициатив фигурирует также законопроект об учете в составе выгодоприобретателей по госстрахованию нерождённых детей погибших бойцов. Речь идет о ситуации, когда у павшего солдата осталась беременная жена. По действующему законодательству неродившиеся дети в список получателей выплат по госстрахованию не входят.

«Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении. Рассчитываем, что во втором предложенная нами норма будет поддержана и новорожденные получат законное право на получение страховых выплат», — пишет Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Предполагается, что в будущем члены семей участников СВО также смогут по доверенности оформлять на бойцов регистрацию по месту жительства. Сегодня на это действие требуется личное присутствие заявителя, что создает трудности для наших солдат, однако новая инициатива позволит им передать эти полномочия по доверенности, заверенной у нотариуса или командира части.

За прошедшее время на заключение правительства также направлены законопроекты о беззаявительном порядке назначения единовременных выплат ветеранам боевых действий из числа участников СВО (ранее постановлением правительства РФ закреплен беззаявительный порядок установления ежемесячной денежной выплаты ветеранам боевых действий), о праве на дополнительный отпуск за свой счет для членов семьи раненого участника СВО, а также ряд других инициатив.

Но этим, безусловно, дело ограничиваться не будет.

Среди других инициатив, находящихся в сегодня разработке, отмечает Бондаренко, планируется налаживание более тесного взаимодействия между военкоматами и семьями мобилизованных, с чем сегодня временами возникают определенные сложности.

В целом, в деле поддержки бойцов на СВО есть много различных непростых и неочевидных нюансов, и они, разумеется, должны быть решены. Даже, на первый взгляд, косвенные инициативы вроде планируемой в докладе передачи конфискованного огнестрельного оружия для использования участниками спецоперации вместо его утилизации могут сыграть свою роль в деле приближения нашей победы.

В направленном президенту докладе были те меры, предложения по которым собирались на протяжении последнего времени, самые основные проблемные точки, которые можно объединить в некую систему, говорит Сергей Бондаренко. «Что касается того, что необходимо было бы включить в дальнейшем, здесь есть много частных случаев совершенно разного формата, которые, к сожалению, невозможно объединить. И по этим историям мы будем давать предложения дополнительно», — резюмирует он.