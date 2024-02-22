Второй Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» откроется премьерой фильма Клима Поплавского «Военкоры-3: он молится на языке Бога». Показ пройдет в Москве 23 февраля в Цифровом деловом пространстве.

Иван Шилов ИА Регнум Клим Поплавский

Сын российской актрисы Яны Поплавской и режиссера Сергея Гинзбурга в 2022-м добровольно отправился в зону СВО. С тех пор он снял уже не один проект о боевых действиях и мирных жителях на фронте. В интервью ИА Регнум Клим рассказал о работе военного документалиста, выборе главного героя для своей картины и поделился мнением о тех, кто боится фронта как огня.

ИА Регнум: Клим, какими качествами должен обладать военный документалист?

Клим Поплавский: Любой человек на фронте должен быть профессионально подготовлен к условиям. В первую очередь ему нужна хорошая физическая подготовка, отличная выносливость. Как минимум человек обязан уметь долго и быстро бегать.

Военные документалисты и военкоры все время находятся рядом с профессиональными и хорошо подготовленными военными. Ты не можешь отличаться по своим знаниям, умениям, общим пониманием ситуации, по своей физике от профессионального военного. Когда ты прибыл туда, где ведутся боевые действия, ты уже назвался военным.

Пресс-служба фестиваля «RT.Док: Время героев» Клим Поплавский

Тебя не пощадят ни враг, ни жизнь. Она не скажет: это военные, в них я попадаю снарядом или пулей, а это ребята-корреспонденты и документалисты, они очень милые люди — в них не надо стрелять. Такого не бывает. То есть ты попадаешь в общий замес и получаешь по первое число так же, как и воин.

ИА Регнум: У вас такая подготовка есть?

Клим Поплавский: Да, конечно. Любой, кто туда сунется, должен позаботиться о качественной подготовке. Когда я понял, что моя жизнь разделилась на до и после, что моя жизнь — это снимать не художественные фильмы, это привело меня к тому, что я прошел все необходимые курсы, посетил всех нужных специалистов.

Кроме того, уделил время всему необходимому с точки зрения подготовки экипировки и получения дополнительной информации. И я продолжаю совершенствовать свои знания. Каждый день, в любое свободное время я занимаюсь саморазвитием относительно военно-полевого дела, медпомощи и другого.

ИА Регнум: Как часто пригождаются эти знания на поле боя?

Клим Поплавский: Благодаря им я долгое время живой. А также люди рядом и раненые, которые попадали мне под руки, живы. Так что инструкторам, которые дали мне эти знания и навыки, не должно быть стыдно за меня. Но лучше и подробнее на такие вопросы ответят мои фильмы.

ИА Регнум: Как бойцы относятся к военным документалистам и военкорам на поле боя? Не считают ли помехой?

Клим Поплавский: У военных корреспондентов и документалистов разные степени пребывания на поле боя и разные способы съемки. Я нахожусь с ребятами-бойцами очень долго, а военкоры приезжают, снимают сюжет и обратно. Военные за время, проведенное на поле боя бок о бок, привыкают к тому, что есть я, что я не мешаю, привыкают к тому, что я делаю с ними одно дело.

Во-первых, то, что я не мешаю, это уже помощь, потому что людей, являющихся помехой на фронте, достаточно. Во-вторых, присутствие камеры поднимает боевой дух солдат. Они понимают, что о них помнят, о них думают, их увидят. Парни осознают, что всё это они делают не зря, они не заброшены и не забыты. То есть народ, ради которого солдаты совершают подвиг, это все видит.

ИА Регнум: Герой вашего нового фильма — военкор Саргон Хадая, откуда он, кто по национальности?

Клим Поплавский: Саргон — уроженец Сирии, но его национальность — арамеец, то есть точно такая же, как у Господа Иисуса Христа. Можно сказать, что Хадая — земляк Иисуса. Наш герой — билингв, то есть человек, абсолютно идеально разговаривающий на русском и арабском языках, он легко переключается между ними.

Так как он сын двух домов — России и Сирии, очень интересно наблюдать за тем, как он моментально и порой совершенно спонтанно переключается между языками, записывает трансляции и сюжеты. Любопытно, как он размышляет, мне так и не стало понятно, на каком языке он больше думает, на арабском или на русском. В фильме есть, конечно же, ответ на вопрос, кто его родители и прочие детали его жизни.

ИА Регнум: Почему вами был выбран именно такой персонаж?

Клим Поплавский: Мне было интересно понаблюдать за человеком-носителем не русского языка. Посмотреть за героем, транслирующим миру ситуацию не на Ближнем Востоке, хотя он сам был участником сирийского противостояния. Рассказать о том, как он показывает конфликт во втором своем доме.

ИА Регнум: Раньше вы снимали игровое кино, но потом сменили направление в съемках и к тому же отправились в зону СВО. Что стало катализатором такого действия?

Клим Поплавский: Отсутствие документалистов на фронте. Острая нехватка профессиональных людей, которые умеют снимать такое кино. И прямая необходимость, потому что это будут смотреть наши дети, внуки, как фильмы, которые нам подарили документалисты Великой Отечественной.

Многие из тех, кто снимал тогда, остались с камерой в руках на поле боя, ради того, чтобы мы помнили и понимали, что такое фашизм. Это была борьба наших дедов. И сейчас мы должны оставить для будущих поколений не бумагу и буквы, которые можно переписать, а кадры, которые невозможно изменить. Все ради того, чтобы не было вопросов: кто, как и почему?

ИА Регнум: Остались ли у вас в памяти какие-нибудь моменты из жизни на поле, которые вы уже никогда не забудете?

Клим Поплавский: Каждый момент, проведенный на передовой, я не забуду никогда.

ИА Регнум: Что можете сказать молодым ребятам, которые из страха избегают фронта?

Клим Поплавский: Я думаю, что им лучше бояться того времени, когда будет день новой победы, к которому они окажутся непричастны. Я думаю, что им стоит бояться того мира, в котором будут новые герои, выковавшие эту победу и создавшие новый мир, к которому люди, боявшиеся до одури фронта, теперь до одури непричастны. Им стоит опасаться, что в будущем они окажутся за бортом великой нации, великой родины, великой победы. Страшно быть непричастным.

Подробности программы Второго Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев» и регистрация на сайте https://rtfestival.ru/