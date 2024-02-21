Поссориться с властями Израиля в некоторых случаях — особенно когда это кому-то выгодно — дело буквально одной минуты. Хоть для персоны, хоть для юридического лица, хоть для целого государства. В международном масштабе происходит это не слишком часто, однако непременно становится заметным случаем.

Иван Шилов ИА Регнум

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва, находясь с официальным визитом в Эфиопии на саммите Африканского союза, заявил журналистам: то, что сейчас происходит в секторе Газа и с палестинским народом,«еще никогда ранее в мире не происходило. Точнее, такое происходило, когда Гитлер решил убить евреев. Это не война между солдатами, это война между хорошо подготовленной армией и женщинами с детьми».

Естественно, МИД Израиля среагировал на высказывание практически мгновенно.

«Антисемитский выпад»

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, указав, что «высказывания президента Бразилии постыдны и серьезны» и, оказывается, «сравнивать действия Израиля с Холокостом и Гитлером означает «пересекать красную линию».

К делу подключился министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, который заявил, что уже утром 19 февраля вызвал посла Бразилии в мемориальный центр истории Холокоста — Яд-Вашем — где сообщил дипломатическому посланнику, что это место лучше всего иллюстрирует то, что «нацисты и Гитлер сделали с евреями, включая членов его собственной семьи».

Также ни власти, ни народ Израиля не простят президенту Бразилии, который объявлен персоной нон-грата, сравнения с гитлеровской Германией, пока он сам не извинится и не откажется от своих слов.

Кац дополнительно подтвердил, что сравнение Израиля, «ведущего справедливую войну против ХАМАС», с Гитлером является серьезным «антисемитским выпадом», оскверняющим память жертв Холокоста.

Впрочем, спецпредставитель Лулы по международным вопросам Селсу Аморим в тот же день сообщил, что извиняться президент Бразилии не будет, да и не за что. А Израиль своим поведением лишь способствует всё большей своей изоляции.

Представители израильской стороны под вечер все же не смогли отказать себе в дополнительной выходке. В социальных сетях организации World of Statistics опубликовали фотографию бразильского флага с подписью «Что приходит вам на ум, когда вы думаете о Бразилии?». На что официальный аккаунт правительства Израиля оставил ответ: «До или после того, как Лула стал отрицателем Холокоста?»

«Позорная дипломатия»

20 февраля глава бразильского МИД Мауро Виейра охарактеризовал позицию Израиля в ситуации с президентом Лулой как «позорную страницу дипломатии» и добавил, что за 50 лет карьеры он не видел ничего подобного.

Однако причину такого поведения израильских официальных лиц в бразильском МИД назвать готовы.

Таким образом власти Израиля пытаются посеять разногласия, повысить свою заметность в Бразилии, чтобы запустить «дымовую завесу», которая скроет реальную проблему резни в секторе Газа. Где уже погибли свыше 30 тысяч гражданских лиц, а многие сотни тысяч подверглись принудительному переселению и коллективному наказанию.

При этом Виейра все же аккуратно и вовремя шаркнул ножкой перед израильским народом, сообщив о своей уверенности, что антидипломатия правительства Биньямина Нетаньяху не отражает чувств населения страны, с которой Бразилия поддерживает дружбу с момента образования Государства Израиль.

Вместе с тем израильскому послу в Бразилиа было заявлено, что южноамериканская страна будет реагировать на все нападки в свой адрес дипломатическим путем «со всей твердостью» и сейчас, и всегда.

Причина в Африке

Для ответа на вопрос, зачем Луле вообще понадобилось делать заявления подобного характера, стоит обратить внимание на обстановку, в которой была озвучена критика в адрес Израиля.

Произошло это на саммите Африканского союза, где за сутки до этого бразильский президент — успевший посетить Африку около 20 раз — заявил, что «африканские страны должны быть представлены в G20».

По словам бразильского лидера, без Африки «Глобальный Юг не может существовать» и «мнение африканских стран должно учитываться в решениях, принимаемых мировыми игроками».

Было у Лулы и другое интересное высказывание: «Бразилия много лет управлялась с оглядкой на США и Европу… Когда я стал президентом, я решил, что Бразилия должна стать ближе к Африке. Нас всего лишь разделяет река под названием Атлантический океан, но она не должна стать преградой».

В этом контексте критика нынешнего правительства Израиля, прочно ассоциировавшегося с США и Европой, могла принести бразильскому руководству определенную пользу — причем пользу, оправдывающую возможные последствия от реакции команды Нетаньяху.

Противники и сторонники

Высказывание президента Бразилии ожидаемо поддержал венесуэльский лидер Николас Мадуро. Сославшись на слова Лулы, он сообщил, что Адольф Гитлер был «конструктом, монстром, созданным западными элитами», а сегодня «преступный военный аппарат Израиля» имеет такое же поощрение, финансирование и поддержку. И, по сути, для палестинцев «является тем же самым», что и Гитлер по отношению к еврейскому народу.

Также Лулу поддержал президент Колумбии Густаво Петро. Ранее он сам попал в историю, открыто назвав неонацистами тех, кто жаждет уничтожения палестинского народа, и заявил, что «если бы жил в Германии в 1933 году, то воевал бы на стороне евреев, а если бы в 1948 году в Палестине — то на стороне палестинцев».

Петро спровоцировал гнев Всемирного еврейского конгресса и правительства Израиля, после чего обвинил израильского посла в высокомерии и фактически приказал ему покинуть страну.

Тогда власти Израиля в качестве ответной меры прекратили экспорт в Колумбию товаров и технологий, связанных с обеспечением безопасности. Вскоре стороны показательно помирились, что не мешало Густаво Петро вскользь и непрямым текстом критиковать Израиль и в дальнейшем.

На этот же раз колумбийский лидер был достаточно сдержан, однако прямо выразил солидарность Луле, добавив, что в секторе Газа «происходит геноцид», а президент Бразилии «сказал правду, которую нужно защищать, иначе варварство уничтожит нас».

Попутно Петро призвал регион (интересно, что не «мир» в целом и не партнеров из стран Латинской Америки) объединиться, чтобы немедленно положить конец насилию в Палестине.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель также выступил со словами поддержки: «Выражаем нашу солидарность дорогому брату Луле… Мы аплодируем и восхищаемся вашей храбростью. Вы всегда будете на правильной стороне истории».

Аудитория пока не прогрета

Однако в адрес президента Бразилии летели не только выражения солидарности. Оживились и политические оппоненты Лулы в самой Бразилии.

Появились сообщения, что «сотни бразильских депутатов» подписали петицию с требованием объявить президенту Бразилии импичмент, так как он «навязывает самый беспрецедентный дипломатический кризис» в истории страны. Очевидно, что подписанты явно относились к числу сторонников бывшего президента Жаира Болсонару, который, в отличие от Лулы, поддерживал с Землей Обетованной очень хорошие отношения.

Тем не менее ожидать реального импичмента и какого-то серьезного противодействия со стороны политического истеблишмента Бразилии в отношении Лулы явно не стоит. Особенно после того, как в начале февраля в Верховном суде санкционировали оперативно-разыскные мероприятия как против сторонников экс-президента, так и против самого Болсонару.

Весомую международную реакцию на скандал с Лулой у властей Израиля, на субъективный взгляд, спровоцировать так и не удалось. А ведь попытки надавить в этом направлении были, поскольку Бразилия является членом как G20, так и БРИКС. Да и американские консерваторы — традиционные сторонники Израиля — сейчас вовсю разворачивают предвыборную пропаганду и могли бы подхватить такую «вкусную» тему.

Нюансов добавляет и то, что Лула успел сделать «антисемитское» высказывание незадолго до прибытия на саммит G20 в Рио-де-Жанейро и главы российского МИД Сергея Лаврова, и госсекретаря США Энтони Блинкена. Блинкен не только не анонсировал в адрес бразильских властей каких-либо угрожающих посланий, а, наоборот, называл страну одним из важнейших партнеров в регионе.

Таким образом, аудитория по большей части ожидает лишь вестей с мероприятия и на подобного рода скандалы отвлекается неохотно. Тем более что, в отличие от ситуации с Колумбией, скандал не сопровождается какими-либо конкретными угрозами или прогнозируемыми реальными последствиями в виде, например, торгового эмбарго.

Да и позиция властей Израиля в настоящий момент все меньше выглядит непогрешимой даже в западном информационном поле. Там уже вполне допускается критика в адрес правительства Нетаньяху, которое находится в ладу далеко не со всеми политическими группировками.

Таким образом, после завершения саммита G20 можно ожидать как продолжения скандала угрозами конкретных действий, так и его превращения в нечто вялотекущее и долгоиграющее, как в случае с представителями других латиноамериканских государств с правительствами левого толка — Чили, Венесуэлой, Кубой и другими.