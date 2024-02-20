Во вторник 53-летний алтайский экс-чиновник Виталий Манишин сознался в убийстве еще десяти девушек. Считается, что он и есть знаменитый «Барнаульский маньяк», который массово расправлялся со студентками и абитуриентками. Но следователи вновь взялись за это дело лишь спустя 23 года, после того как правоохранительные органы в мае 2023 года задержали Манишина по другому делу.

Иван Шилов ИА Регнум

На него пало подозрение в убийстве девушки, совершенном еще в 1989 году. Тело обнаружили в селе Зеленая Дубрава Родинского района, а последним ее видел как раз Виталий, которому на тот момент было 19 лет. Теперь уже взрослый мужчина признался в убийстве несовершеннолетней, сопряженном с изнасилованием. При проверке показаний на месте он подробно рассказал о произошедшем.

А заодно признался в убийстве еще пяти девушек-абитуриенток, которые планировали поступать в Алтайский политех летом 2000 года. Еще чуть позже он сообщил о расправе над другими четырьмя студентками. Теперь количество жертв возросло до двадцати. Маньяк, которого долго искали, но не нашли, наконец-то ответит за свои преступления. Жаль только, что это случилось так поздно.

Таинственные исчезновения

В 2000 году в Барнауле стали пропадать одна за одной студентки и абитуриентки, причем именно те, кто поступал в АлтГТУ. Останки девушек стали находить в окрестностях села Бураново Алтайского края, но поймать преступника не получалось. Громкое дело стало обрастать слухами, став чем-то вроде городской легенды.

Изначально следствие обвинило в убийствах местного торговца Александра Анисимова, но тот во время следственного эксперимента погиб. А позже милиционеры вообще стали сомневаться в его виновности.

А вот на Манишина органы не обращали внимания, хотя он и умудрится «засветиться» в деле пропажи девушек. Только в 2016 году его взяли в разработку, но следователям потребовалось шесть лет, чтобы арестовать убийцу.

Сам Виталий родом из села Зеленая Дубрава Родинского района Алтайского края. В 90-х годах он окончил тот самый Алтайский технический госуниверситет и устроился в ООО «Шадринское» на пост главного ветеринара. Позже мужчина стал заместителем главы администрации Калманского района.

Началось всё с того, что 16-летняя Юлия Техникова поехала с документами в вуз по настоянию родителей. Но, впервые войдя в университетский корпус, девушка исчезла. К вечеру отец с матерью забили тревогу и обратились в милицию, но там не придали значения происшествию, ограничившись отпиской, дескать, ваша дочка одна из тех, кто сбегает с друзьями и вскоре вернется.

Аналогичный ответ получила мать 16-летней Лилианы Вознюк. Девушка пропала спустя месяц после Юлии — 28 июля 2000 года. А буквально через четыре дня в Алтайском вузе наступили «черные вторники» — девушки стали пропадать каждую неделю. Так, 1 августа исчезла Ольга Шмакова, приехавшая в АлтГТУ узнать результаты вступительных экзаменов.

Кадр из видео

По рассказам очевидцев, возле университета к девушкам подходил некий мужчина и предлагал им свои услуги, помощь с поступлением. Тогда замруководителя отдела СУ СК по Алтайскому краю Роман Шаповал сообщил, что всем жертвам было по 16-17 лет. Внешность у всех девушек была абсолютно разная, связывало их всех только лишь одно — место пропажи, район университета, куда они поступали.

Барнаул в ужасе

Ввиду чрезвычайной ситуации АлтГТУ было принято решение усилить охрану, но это не помогло, и девушки продолжали пропадать. Причем это случалось не где-то в глухом парке ночью, а в утреннее и дневное время. И барышни не гуляли и не искали приключений, у каждой было важное дело — оформить документы, заполнить бланки, решить вопросы с переводом.

Несмотря на одинаковый возраст и место пропажи девушек, уголовные дела не стали объединять в серию, тогдашние следователи не увидели объединяющих факторов. А возможно, как предполагали журналисты, местная администрация не хотела поднимать шум в преддверии празднования дня города.

Кроме того, милиция поначалу не соглашалась и с информацией о маньяке. Первой официальной версией стала работа банды сутенеров, которые в то время промышляли в регионе. Решили ловить на живца, при помощи курсанток из местной школы милиции. Но преступник всех курсанток проигнорировал и выбрал Ксению Киргизову, дочь бизнесмена из Бийска.

Лишь когда её отец поднял большой шум, связь между преступлениями была чудесным образом обнаружена, и милиция начала активные действия. Сотни людей искали пропавших абсолютно везде — в подвалах домов Барнаула, местных лесах, а также на берегах и на дне Оби. Нередко одно и то же место осматривали дважды. Погрязшие в горе семьи привлекали к поискам исчезнувших даже экстрасенсов и знахарок — милиция, среди прочего, отрабатывала и их «паранормальные» версии.

Кадр из видео

Так прошел конец августа. Уже в начале сентября появилась первая весомая зацепка — недалеко от поселка Южный нашли пакет с вещами Ксении, которые были порваны по швам. Также там был блокнот девушки и схема вуза. Начались поиски тела.

Но первой нашли тело Анжелы Бурдаковой, 1 октября на него наткнулся пастух — находилось оно в 40 километрах от Барнаула, в лесополосе Калманского района. Студентка была четвертой жертвой в серии исчезновений. А чуть позже нашли и останки Киргизовой, они были неподалеку, под ветками. Принадлежность останков помогала устанавливать генная экспертиза.

Через месяц местные жители обнаружили человеческие останки в районе села Бураново — в 20 километрах от Южного. Там же нашли тела еще трех девушек, которые пропали в Барнауле еще в 1998–1999 годах. Жуткое кладбище располагалось недалеко от дороги, в небольших зарослях и в овраге. В 2001 году неподалеку от этой же дороги обнаружили Ольгу Шмакову и Юлию Техтиекову, а в 2002 году Лилиану Вознюк.

Первые подозреваемые

Оперативники делали ставку на то, что подозреваемый — определенно взрослый мужчина. Причем тот, кто мог свободно подойти к девушкам и не вызвать подозрения. К тому же он должен хорошо знать территорию учебного заведения. Кандидаты были: некоторые персонажи представлялись деканами, заведующими кафедрой и так далее с целью просто познакомиться. Таких набралось много, но их отсеивали, проверяя алиби.

Главным же подозреваемым стал торговец на местном рынке Александр Анисимов — 45-летний семьянин, отец троих детей. По словам одной из студенток, она видела его во время приемной комиссии в вузе, он представлялся деканом и якобы предлагал помощь в поступлении. Девушка поделилась своими наблюдениями с милицией.

Уже в октябре 2000 г. Анисимова арестовали. Тот все отрицал. Но позже на него указали еще несколько студентов АлтГТУ. Против мужчины сыграло его криминальное прошлое, он уже отбывал наказание за кражи и «хулиганку».

Вскоре подозреваемый сам сознался в преступлениях и даже обещал показать, где спрятал сережки одной из жертв. По его словам, убивал он с целью грабежа. Но следственный эксперимент завершился плачевно — мужчина попросил расстегнуть наручники и затем выпрыгнул в окно 9-го этажа.

А пока оперативники пытались «расколоть» Анисимова, появился еще один подозреваемый — один из преподавателей вуза, который незадолго до пропажи студенток разошелся с женой. Причиной развода стало то, что он сломал супруге руку в момент интимной близости. При этом у пары была дочь, которая в разгар поисков маньяка нашла в гараже отца непристойные снимки и окровавленную одежду.

Однако очень быстро стало понятно, что этот мужчина никак не причастен к пропаже девушек. На каждый из дней пропажи у него было железное алиби. А все интимные фотографии и одежда в гараже принадлежали его жене.

В декабре 2000 года с проверкой в Барнаул приехал Владимир Рушайло, который в то время занимал пост главы МВД РФ. В региональном управлении милиции начались перестановки и сокращения. В 2003 году за неимением зацепок расследование дела «барнаульского маньяка» приостановили.

Дмитрий Астахов/Известия

Поворот спустя 20 лет

Только через 20 лет случился резкий поворот — правоохранительные органы задержали реального подозреваемого. В мае 2023 года следователи вернулись к нераскрытым делам прошлых лет, в частности, расправой над студенткой Татьяной Обидиной в 1989 году.

Пришлось вновь опрашивать свидетелей, причем с применением детектора лжи. Всё привело к тому, кто видел ее последним — экс-чиновнику Виталию Манишину.

Выяснилось, что 19-летний Виталий познакомился с пропавшей в компании друзей, которые отдыхали на природе. Компания решила сходить за партией спиртного, а Виталий остался с Татьяной наедине. Домой девушка так и не вернулась. Тогда юный преступник сказал следователям, что они с девушкой просто разошлись, никого не дождавшись. Доказать его причастность к преступлению не смогли, и он фигурировал в деле как свидетель.

Но 16 мая 2023 года в его дом нагрянули силовики. Мужчина на самом деле находился в разработке у следствия около шести лет. Кроме того, его фамилия фигурировала в деле пропажи студенток с самого начала. Еще в 2000-м в милицию поступил анонимный звонок, где сообщили, что разыскиваемый преступник — Манишин. Тогда значения этой информации не придали, таких звонков были сотни.

В 2016 году, когда от правоохранителей запросили отчет по работе над делом убитых студенток, личность Манишина решили установить. Оказалось, что на всю страну всего два полных тезки, и один из них — из Алтайского края. Таким образом, в деле о «Барнаульском маньяке» наконец-то будет поставлена точка. А пока следственные мероприятия по уголовному делу в Алтайском крае продолжаются.