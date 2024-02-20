Япония пытается показать, что не отстает от США и ЕС в деле поддержки киевского режима. На днях в Стране восходящего солнца прошла большая конференция, посвященная помощи и восстановлению Украины. Причем прошла на самом высшем уровне — в ее работе принимали участие премьер-министры двух стран (Денис Шмыгаль и Фумио Кисида), а также чиновники и представители 130 компаний — как японских, так и украинских.

Иван Шилов ИА Регнум

В целом Токио собирается помогать Киеву на семи направлениях, из которых все (за исключением помощи в разминировании) носят социально-экономический характер. Помогали бы и оружием, но это станет нарушением их внутреннего законодательства.

В целом на конференции было подписано около 50 различных сделок. Среди них модернизация ГТС, строительство ветряков, восстановление цифровой инфраструктуры и т.п. А целый ряд СМИ (как российских, так и украинских) растиражировали заявления Шмыгаля о том, что Япония предоставит киевскому режиму более 12 миллиардов долларов.

На самом деле Шмыгаль, мягко говоря, манипулирует фактами. Он заявляет об общем объеме финансирования — включая тот, который уже был предоставлен за предыдущие два года. А там как раз и набирается 12 миллиардов. Сверх этого Кисида пообещал около сотни миллионов, а также намерен выделить 1,25 миллиарда для поддержки японских инвесторов, собирающихся работать на Украине.

С другой стороны, 12 миллиардов — это очень много. Примерно 10% от всей помощи западного блока. И новый миллиард — тоже немало, особенно учитывая нынешнее состояние страны. По итогам четвертого квартала 2023 года японская экономика впервые за пять лет оказалась в режиме рецессии. Падение реального ВВП в октябре–декабре составило 0,1% в квартальном выражении, а в июле–сентябре — 0,8% (технической рецессией считается именно спад в течение двух кварталов). По итогам 2023 года страна сместилась на четвертое место в списке экономик мира, пропустив вперед Германию (тоже, между прочим, находящуюся в кризисе).

Казалось бы, в этой ситуации японцам нужно инвестировать не куда-то на другом конце континента, а в себя. Они на самом деле так и считают. Японские политики и эксперты рассматривают финансирование киевского режима не через идеологическую призму (как это делает ряд европейских политиков), а как вложение в собственную национальную безопасность.

Как минимум по трем причинам.

Во-первых, они считают, что Россия может стать примером для Китая. Что действия Москвы по защите национальных интересов с игнорированием мнения международного сообщества могут побудить Пекин поступить точно так же в его территориальных конфликтах. Только в восточноазиатском регионе. А под этими конфликтами подразумевается не только Тайвань. У КНР территориальные споры почти со всеми своими восточноазиатскими соседями — в том числе и с Японией за острова, которые в Токио называют Сенкаку, а в КНР — Дяоюйдао. Если китайцы начнут все эти территории забирать силой, то под контролем Пекина окажется значительная часть акватории региона, что поставит под угрозу пути морской торговли, от которых жизненно зависит Япония.

POOL/Global Look Press Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встречается с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в рамках японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции в Токио

«Украина сегодня — это Восточная Азия завтра», — говорил Кисида. И в Токио решили, что единственным способом предотвратить этот сценарий является поражение России — или же как минимум серьезное обрушение ее экономики. Чтобы Китаю неповадно было повторять. Поэтому японские власти не только поддержали западные санкции против РФ, но и ввели свои.

Во-вторых, Япония, как кулуарно высказывались ее дипломаты, надеется на внешнеполитическое алаверды. Рассчитывает на то, что полная и безоговорочная поддержка усилий США и Европы в сдерживании России приведет к тому, что и Японии окажут такую же поддержку в сдерживании Китая. Прежде всего Европа, конечно (в помощи США японцы практически уверены). Именно поэтому японцы всегда открыты к координации антироссийских шагов с Брюсселем. «Агрессия России против Украины — это не просто европейское дело, это вызов правилам и принципам всего международного сообщества», — говорил Кисида летом 2022 года.

Наконец, в-третьих, под сурдинку обострения конфликта с Россией Япония получает основания для пересмотра своей оборонной доктрины — то есть, проще говоря, для милитаризации. В конце 2022 года тамошние власти приняли целый ряд стратегических документов, предусматривающих резкий рост расходов на оборону (с 1,24% ВВП в 2022 году до 2% в 2027), а также создание новых систем вооружений, предусматривающих возможность поражать цели на больших — то есть в сотни километров — расстояниях.

Более того, Токио готов брать на себя большие полномочия. «Япония в состоянии возглавить мировые усилия по поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии и поддержанию свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона», — заявлял Фумио Кисида уже в начале 2023 года.

Так что никакой идеологии — строгая прагматика. И это тот редкий случай, когда прагматичный подход оказывается гораздо менее гибким, чем идеологический. США могут изменить свой подход в отношение России после смены хозяина в Белом доме. Европа может начать конструктивные переговоры с Москвой на фоне кризиса внутри ЕС и лишения американской поддержки. Однако японцам любое поражение Украины несет только и исключительно убытки — усиление Китая и собственную изоляцию, тем более на фоне резкого сближения между Москвой и Пекином (ставшего как раз издержкой японского прагматизма).

Поэтому Япония будет готова поддерживать Киев до самого конца. И даже на фоне рецессии, даже в условиях охлаждения интереса к украинскому процессу со стороны Запада, продолжит финансирование Украины. А то и правда постарается его возглавить.