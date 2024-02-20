«Вместе до конца». Япония будет поддерживать Украину, но неискренне
Япония пытается показать, что не отстает от США и ЕС в деле поддержки киевского режима. На днях в Стране восходящего солнца прошла большая конференция, посвященная помощи и восстановлению Украины. Причем прошла на самом высшем уровне — в ее работе принимали участие премьер-министры двух стран (Денис Шмыгаль и Фумио Кисида), а также чиновники и представители 130 компаний — как японских, так и украинских.
В целом Токио собирается помогать Киеву на семи направлениях, из которых все (за исключением помощи в разминировании) носят социально-экономический характер. Помогали бы и оружием, но это станет нарушением их внутреннего законодательства.
В целом на конференции было подписано около 50 различных сделок. Среди них модернизация ГТС, строительство ветряков, восстановление цифровой инфраструктуры и т.п. А целый ряд СМИ (как российских, так и украинских) растиражировали заявления Шмыгаля о том, что Япония предоставит киевскому режиму более 12 миллиардов долларов.
На самом деле Шмыгаль, мягко говоря, манипулирует фактами. Он заявляет об общем объеме финансирования — включая тот, который уже был предоставлен за предыдущие два года. А там как раз и набирается 12 миллиардов. Сверх этого Кисида пообещал около сотни миллионов, а также намерен выделить 1,25 миллиарда для поддержки японских инвесторов, собирающихся работать на Украине.
С другой стороны, 12 миллиардов — это очень много. Примерно 10% от всей помощи западного блока. И новый миллиард — тоже немало, особенно учитывая нынешнее состояние страны. По итогам четвертого квартала 2023 года японская экономика впервые за пять лет оказалась в режиме рецессии. Падение реального ВВП в октябре–декабре составило 0,1% в квартальном выражении, а в июле–сентябре — 0,8% (технической рецессией считается именно спад в течение двух кварталов). По итогам 2023 года страна сместилась на четвертое место в списке экономик мира, пропустив вперед Германию (тоже, между прочим, находящуюся в кризисе).
Казалось бы, в этой ситуации японцам нужно инвестировать не куда-то на другом конце континента, а в себя. Они на самом деле так и считают. Японские политики и эксперты рассматривают финансирование киевского режима не через идеологическую призму (как это делает ряд европейских политиков), а как вложение в собственную национальную безопасность.
Как минимум по трем причинам.
Во-первых, они считают, что Россия может стать примером для Китая. Что действия Москвы по защите национальных интересов с игнорированием мнения международного сообщества могут побудить Пекин поступить точно так же в его территориальных конфликтах. Только в восточноазиатском регионе. А под этими конфликтами подразумевается не только Тайвань. У КНР территориальные споры почти со всеми своими восточноазиатскими соседями — в том числе и с Японией за острова, которые в Токио называют Сенкаку, а в КНР — Дяоюйдао. Если китайцы начнут все эти территории забирать силой, то под контролем Пекина окажется значительная часть акватории региона, что поставит под угрозу пути морской торговли, от которых жизненно зависит Япония.
«Украина сегодня — это Восточная Азия завтра», — говорил Кисида. И в Токио решили, что единственным способом предотвратить этот сценарий является поражение России — или же как минимум серьезное обрушение ее экономики. Чтобы Китаю неповадно было повторять. Поэтому японские власти не только поддержали западные санкции против РФ, но и ввели свои.
Во-вторых, Япония, как кулуарно высказывались ее дипломаты, надеется на внешнеполитическое алаверды. Рассчитывает на то, что полная и безоговорочная поддержка усилий США и Европы в сдерживании России приведет к тому, что и Японии окажут такую же поддержку в сдерживании Китая. Прежде всего Европа, конечно (в помощи США японцы практически уверены). Именно поэтому японцы всегда открыты к координации антироссийских шагов с Брюсселем. «Агрессия России против Украины — это не просто европейское дело, это вызов правилам и принципам всего международного сообщества», — говорил Кисида летом 2022 года.
Наконец, в-третьих, под сурдинку обострения конфликта с Россией Япония получает основания для пересмотра своей оборонной доктрины — то есть, проще говоря, для милитаризации. В конце 2022 года тамошние власти приняли целый ряд стратегических документов, предусматривающих резкий рост расходов на оборону (с 1,24% ВВП в 2022 году до 2% в 2027), а также создание новых систем вооружений, предусматривающих возможность поражать цели на больших — то есть в сотни километров — расстояниях.
Более того, Токио готов брать на себя большие полномочия. «Япония в состоянии возглавить мировые усилия по поддержке Украины в ее борьбе против российской агрессии и поддержанию свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона», — заявлял Фумио Кисида уже в начале 2023 года.
Так что никакой идеологии — строгая прагматика. И это тот редкий случай, когда прагматичный подход оказывается гораздо менее гибким, чем идеологический. США могут изменить свой подход в отношение России после смены хозяина в Белом доме. Европа может начать конструктивные переговоры с Москвой на фоне кризиса внутри ЕС и лишения американской поддержки. Однако японцам любое поражение Украины несет только и исключительно убытки — усиление Китая и собственную изоляцию, тем более на фоне резкого сближения между Москвой и Пекином (ставшего как раз издержкой японского прагматизма).
Поэтому Япония будет готова поддерживать Киев до самого конца. И даже на фоне рецессии, даже в условиях охлаждения интереса к украинскому процессу со стороны Запада, продолжит финансирование Украины. А то и правда постарается его возглавить.