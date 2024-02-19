Российского пилота Максима Кузьминова, который летом 2023 года перегнал военно-транспортный вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины, нашли мертвым в Испании. Первоначально информация разошлась в понедельник 19 февраля в испанских и других европейских СМИ, а к вечеру это подтвердил украинскому изданию «Суспільне» представитель ГУР Андрей Юсов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Можем подтвердить факт смерти», — заявил он, но не уточнил информацию о причинах смерти. Вскоре украинские СМИ со ссылкой на ГУР сообщили, что убийство случилось после того, как предатель пригласил к себе в гости бывшую жену.

По данным прессы, тело мужчины было найдено на подземной парковке в городе Вильяхойоса (провинция Валенсия). Убийцы ждали свою жертву на парковке многоэтажки, уточняет испанский портал Inforfmacion.

Ряд изданий сообщает подробности: в бывшего лётчика стреляли то ли шесть, то ли 12 раз, а потом переехали на машине. Многие жители слышали выстрелы, а один из жильцов даже наблюдал за происходящим.

На спешно уезжавший с парковки автомобиль обратил внимание сосед, который и обнаружил тело, рассказывает местное издание Levante-EMV (которое первым 13 февраля сообщило о происшествии). Чуть позже по указанным приметам следователи обнаружили эту машину — брошенную и сгоревшую, в местечке Эль-Кампельо, в двадцати километрах от места преступления.

Первоначально погибшего называли «33-летним украинцем». Но в сообщении, которую 19 февраля передал портал Tercera Informacion, уточнялось, что убитый — именно Кузьминов.

«По данным наших источников в Гражданской гвардии Испании, в последнее время у Кузьминова были проблемы с алкоголем и наркотиками. Соседи Кузьминова рассказали сотрудникам полиции, что «иностранец вел себя неадекватно, часто кричал, пьяно болтал и рассказывал много историй о своей прошлой и настоящей жизни», — сообщает испанское издание.

Другие уточняют, что парень не жил в этом многоквартирном доме, а «выполнял там какую-то работу». В любом случае, там много съемных квартир, в которых живут иностранцы, по словам местных жителей, «большинство из них из стран Восточной Европы — таких как Украина или России».

По официальному заявлению Гражданской гвардии, погибший не имел судимости в Испании и мотив преступления на данный момент неизвестен. Следователи продолжают изучать записи систем видеонаблюдения.

О том, что предатель долго не проживет, сразу после его поступка заявляли разные люди. Например, военный эксперт Алексей Суконкин предположил, что вертолетчик может быть ликвидирован украинцами с целью пиара, и в таком случае Киев обвинит в убийстве Россию. Но не исключил, что Кузьминова ликвидируют российские спецслужбы, «покажут неотвратимость единственно возможного финала для таких предателей — смерть».

Известным Кузьминов стал в сентябре 2023 года, когда украинское ГУР выпустило документальный фильм «Сбитые лётчики России», в котором рассказало детали операции по вербовке, раскрыло личность пилота и кодовое имя операции — «Синица». Сам угон с перелетом на территорию Волчанского района Харьковской области случился 9 августа.

А 5 сентября состоялась пресс-конференция, где представители украинской военной разведки сообщили, что пилот Кузьминов получит согласно законодательству Украины гарантии безопасности для себя и своей семьи, новые документы и вознаграждение в размере 500 000 долларов США. Сам же он заявил, что рассматривает возможность вступления в украинскую авиацию.

Самое ужасное же, что бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов ничего не знали о планах своего пилота, и, как потом рассказывал сам Кузьминов, «вели себя немножко агрессивно». Оба они были убиты, и, вопреки утверждениям о попытке убежать, на фотографиях было хорошо видно, что кабина вертолета расстреляна. Впоследствии их тела были обменяны и похоронены на родине. Незадолго до угона ребята вместе отдыхали и пили пиво как близкие друзья: Турсунов отправил близким видео, на котором «Максимус» приглашает всех присоединяться. А через четыре дня сознательно повел их на смерть.

Отец Кузьминова заявил, что в произошедшем виновата мать летчика Инна. «Она принимала такое участие в его воспитании, что финансы — это самое главное. Деньги, деньги и еще раз деньги», — возмутился он тогда. Его сын утверждал, что решение принимал исходя из убеждений, тщательно изучив многострадальную историю Украины и проникшись сочувствием к ней. Но деньги в итоге все равно получил.

Является ли труп «33-летнего украинца», как изначально было подано происшествие в Испании, Максимом Кузьминовым, станет известно довольно скоро. Как отмечает автор телеграм-канала Fighterbomber, российский военнослужащий и главный эксперт по военной авиации, «на моей памяти это уже третье убийство Кузьминова за последнее время». Он допускает, что все это может быть операцией по прикрытию. «Но что рано или поздно он умрёт не своей смертью 100%», — заключает летчик.