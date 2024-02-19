В субботу вечером на еженедельной пресс-конференции премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху озвучил планы наступления на Рафах — самый южный район Сектора Газа, который оставался последним убежищем для 1,5 млн палестинцев. Так Нетаньяху ответил на международную критику.

Иван Шилов ИА REGNUM

Израиль готов перейти еще к более кровопролитному этапу противостояния, проигнорировав призывы не только мирового сообщества, но и своих ближайших союзников.

Израиль отвергает компромиссы

Нетаньяху заявил, что те, кто был против наступления в Рафахе, фактически призывали его страну «проиграть войну» против ХАМАС. Глава кабинета также указал, что войска войдут в Рафах в рамках «израильской охоты» на лидеров ХАМАС, независимо от того, будет ли достигнуто соглашение об освобождении заложников или нет.

«Даже если мы добьемся этого, мы войдем в Рафах», — сказал он.

Нетаньяху также заявил, что, хотя на прошлой неделе он отправил делегацию на переговоры о прекращении огня в Каир по просьбе президента США Джо Байдена, он не видит смысла отправлять ее снова.

Таким образом, дипломатические посреднические усилия Египта, Катара и США вновь не привели к каким-либо результатам.

Ранее Нетаньяху быстро отверг последний из уже согласованных проектов прекращения огня в Газе, составленный с большими усилиями директором ЦРУ Вильямом Бернсом, главой Моссада Давидом Барни и их египетскими и катарскими коллегами на встрече в Париже 1 февраля, а также подверг резкой критике официальный ответ ХАМАС на этот документ.

В минувшее воскресенье катарские официальные лица признали, что непрямые переговоры в Каире между Израилем и группировкой ХАМАС, которые возобновились на прошлой неделе при посредничестве Египта, Катара и США, также «зашли в тупик».

Abed Rahim Khatib/dpa/picture-alliance/ТАСС Сектор Газа. Рафах. Дым после израильского авиаудара

Ранее директор ЦРУ Бернс прибыл в Каир для переговоров по соглашению об освобождении заложников, которое включало бы и временное прекращение огня и лучший план доставки помощи в Газу. Барни, директор израильского разведывательного управления «Моссад», также направился в столицу Египта.

Поездка главы ЦРУ в Каир совпала с растущим разочарованием администрации Байдена по поводу подхода Израиля к войне с ХАМАС, так как и пятая поездка госсекретаря Энтони Блинкена на Ближний Восток за неделю до этого также не привела к подвижкам в позиции Тель-Авива.

США в заложниках у Израиля

США, самый важный союзник Израиля, по прежнему предоставляет решающую военную поддержку и дипломатическое прикрытие израильским военным операциям.

В частности, в Вашингтоне уже заявили, что заблокируют в СБ ООН инициативу Алжира, призывающую к остановке боевых действий в Газе. Однако можно сказать, что Вашингтон оказался фактически в заложниках у Тель-Авива и вынужден продолжать его поддержку, несмотря на неприятия того, что делает режим Нетаньяху в Газе.

Отказ в поддержке Израиля будет означать потерю политического будущего для любого из американских политиков.

Хотя Израиль, по сути, оказался весьма зависимым от американской военной и финансовой поддержки в этом конфликте, рычаги воздействия, которые США могут или желают оказать на израильское правительство, близки к нулю.

Нетаньяху уже давно привык открыто бросать вызов президентам США, особенно демократам, и осознает, что американская политическая система не допускает каких-либо негативных последствий для Израиля.

Тем не менее, отношения между Джо Байденом и Нетаньяху достигли самой низкой точки из-за колоссального и растущего числа погибших в секторе Газа, на которое в Вашингтоне уже не могут закрывать глаза и предпринимают усилия для того, чтобы убедить израильское руководство снизить эскалацию.

Лидеры двух стран, премьер-министр Нетаньяху и президент Байден, как отмечают американские аналитики, имеют и противоположные внутриполитические интересы: Нетаньяху знает, что «в день» после окончания этой затянувшейся войны он будет отстранен от должности или, возможно даже окажется в тюрьме; Байден знает, что, чем дольше эта война затянется и распространится, тем больше она повлияет против него на ноябрьских выборах.

Это касается и опасений Белого дома по поводу возобновления противостояния с Ираном, которого в Вашингтоне всячески пытаются избежать.

Кроме того, по словам источников американского издания The Washington Post, президент США, «стойкий сторонник Израиля», который знает Нетаньяху более 40 лет, до сих пор неохотно выносил на публику свои личные разочарования его деятельностью. Но и он постепенно начинает склоняться к публичной критике, поскольку Нетаньяху продолжает «приводить в ярость» чиновников Байдена «публичными унижениями» и быстрым отказом от основных требований США.

Риск столкновения с Ираном

В этом контексте США выступают против всех трех траекторий, которые рассматриваются в качестве возможных шагов правительством Нетаньяху: длительной войны в секторе Газа, эскалации на Западном Берегу и крупномасштабной войны между Израилем и «Хезболлой».

Последняя траектория вызывает особые опасения в Белом доме.

Речь может идти о том, что если американцам и удастся повлиять на израильтян в плане отказа от дальнейшей кампании по уничтожению Газы и ее жителей, то существуют риски того, что Тель-Авив тут же после свертывания операции на юге начнет военную кампанию против «Хезболлы» на севере.

Hatem Ali/ AP/TASS Рафах. Последствия израильского авиаудара

Для Нетаньяху это будет выходом, поскольку продлит его политическое будущее. В то же время и последствия подобной военной операции могут значительно превысить все те потери и издержки, которые Израиль понес в Газе, и даже привести к большой войне на Ближнем Востоке с участием США и Ирана, тому, чего в Вашингтоне пытаются избежать прежде всего.

Еще одним ударом по американским инициативам стал официальный отказ Израиля вести речь о провозглашении палестинского государства, с призывами к созданию которого в качестве условия завершения кровопролития выступают и западные столицы, включая Вашингтон и Лондон.

В минувшее воскресенье Нетаньяху решительно отклонил предложение Вашингтона на период после войны, которое могло включать создание независимого палестинского государства в обмен на нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Израильский кабинет принял в воскресенье декларацию, в которой говорится, что Израиль «категорически отвергает международные указы о постоянном соглашении с палестинцами» и «продолжит выступать против одностороннего признания палестинского государства».

Конец карьеры

Таким образом, Нетаньяху не ищет соглашения, которое могло бы положить конец войне. Он полон решимости продолжать войну в качестве единственного средства обеспечения своего политического выживания. При этом израильский премьер возглавляет и внутриполитическую кампанию против тех сил в израильском обществе, которые желают добиться быстрого соглашения об освобождении заложников или более всеобъемлющего плана мирного урегулирования, как это предлагает американская администрация.

Согласно всем опросам общественного мнения, Нетаньяху в настоящий момент имеет одни из самых низких рейтингов среди всех израильских политиков, когда-либо оказывавшихся у власти.

События 7 октября, в которых большинство израильтян склоны обвинять лично Нетаньяху, не оставляют ему ничего, кроме самой верной базы его сторонников, то есть около 25% израильского электората, состоящего преимущественно из религиозных радикалов и поселенцев, придерживающихся экстремистских взглядов.

Поэтому, не будь особых условий и чрезвычайного положения, политическая жизнь Нетаньяху уже была бы окончена.

На плаву его удерживает правящая коалиция из 64 членов, состоящая из «самых крайне правых фанатиков, мессианских поселенцев и маргинальных фигур», как их характеризуют в оппозиционном израильском экспертном сообществе.

Вершиной этой пирамиды власти является так называемый военный кабинет, который и принимает все решения о планах военной кампании.

Напомним, что так называемый кабинет военного времени состоит из премьер-министра Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и лидера фракции «Ха-махане ха-мамлахти» (бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛ) Бени Ганца. В кабинете есть также два наблюдателя, Гади Айзенкот и Рон Дермер.

В случае прекращения боевых действий, роспуска военного кабинета Нетаньяху грозит уже не только исключение из любых будущих выборов, но и вполне реальная возможность вынесения обвинительного приговора в его уголовном процессе, состоящем из нескольких дел.

К этому же добавятся и расследования его роли в событиях 7 октября, и даже, вероятно, недопустимые действия по уничтожению гражданского населения в Газе.

Ставка на хуситов

Планы Израиля по началу наступления в Рафахе не только вызывают жесткую критику его соседей, таких как Египет, но и способны привести к серьезным последствиям для региона.

Нельзя исключать, что новая израильская операция спровоцируют связанную с Ираном «Ось сопротивления» к возобновлению активных действий не только против Израиля, но и против Соединенных Штатов.

В настоящий момент наблюдается определенная деэскалация между проиранскими группировками в Сирии и Ираке и американскими силами в этих же странах. Она произошла после того, как ВВС США нанесли удары по базам проиранских группировок, которые, однако, фактически не понесли потерь, так как были, по сути, заранее предупреждены самими американцами.

В ответ проиранские формирования снизили свою активность, так как и сам Тегеран, как и Вашингтон, не заинтересован в новом витке противостояния.

Однако нынешняя деэскалация может быть нарушена действиями Израиля в Рафахе, которые заставят проиранские группировки реагировать на новые массовые убийства гражданского населения в Газе.

Очевидно, что и главными целями таких атак в этом случае окажутся не израильтяне, а американские военные.

Удар по Израилю силами «Хезболлы» и, возможно, проиранских группировок из Сирии станет реальностью лишь в том случае, если ХАМАС в Газе окажется на грани полного уничтожения.

Несмотря на то что в каждом из своих заявлений Нетаньяху называет все большее число уничтоженных батальонов ХАМАС, многие факты указывают, что эта группа палестинского сопротивления сохраняет свой боевой потенциал и далека от того критического положения, которое ей приписывает израильское руководство.

Пока же главную роль противостояния с союзниками Израиля на Ближнем Востоке на себя возложили хуситы из движения «Ансар Аллах», которые, несмотря на продолжающиеся удары США по военным объектам в Йемене, сохраняют свои военные возможности и демонстрируют новые средства поражения, такие как подводные дроны-камикадзе.

Кроме того, атаки хуситов становятся все более разрушительными.

В частности, представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что группировка атаковала судно Rubymar в Аденском заливе, и теперь оно находится под угрозой затопления. Ранее Associated Press со ссылкой на Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что хуситы обстреляли судно под флагом Белиза, следовавшее через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив, в результате чего экипаж был вынужден покинуть корабль.

В данном контексте важно пояснить, что хуситы являются вполне самостоятельным актором на Ближнем Востоке, а их контакты с Ираном носят «уведомительный», а не «разрешительный» характер.

То есть «Ансар Аллах» ставит Тегеран в известность о своих операциях, но не спрашивает у него разрешения. Это осознают и в Вашингтоне. Поэтому и атаки хуситов в отличие от действий, например, «Исламского сопротивления Ирака» к столкновению США с Ираном привести не могут.