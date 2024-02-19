В Литовской Республике публика узнала о деталях криминальной истории, достойной сочинительскому таланту Ильфа и Петрова. Молодой уважаемый бизнесмен получил деньги для строительства государственного значения, но деньги эти невероятным образом испарились. История потрясла маленькую Литву степенью безнаказанности.

Иван Шилов ИА Регнум Шарунас Степуконис

Невезучий долгострой

В августе 2022-го в столице Литвы прогремели взрывы.

Так в Вильнюсе приступили к подрыву конструкций недостроенного стадиона. Его начали возводить в далеком 1987 году, однако с выходом Литвы из состава СССР работу прекратили, а в 1993 г. фундамент и другие конструкции законсервировали.

Достроить его так и не смогли — независимой Литве не хватило денег. И в течение без малого тридцати лет недостроенный стадион служил своеобразным символом перемен, постигших Литву после развала СССР.

Наконец, власти Вильнюса пообещали, что недострой будет снесён, а на его месте возведут новый Национальный стадион.

Чиновники сообщили, что новое строительство продлится два года: с конца 2022 до конца 2024 г., а стоимость работ составит 160 млн евро. Городские власти запланировали возвести восемь построек: футбольный стадион, спортивный центр, две площадки для футбольных тренировок, зону для легкоатлетов и стадион, центр культуры и детский сад на 300 мест.

Воплощение проекта поручили инвестиционной компании BaltCap, зарегистрированной в Эстонии в 2017 году. Компания считалась крайне уважаемой и надежной: в нее, в частности инвестировали Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Генеральный директор BaltCap 36-летний Шарунас Степуконис считался в Литве примером для подражания. Его биография подавалась в качестве «истории успеха», которого может достичь молодой и амбициозный предприниматель. Степуконис окончил Каунасский технологический университет, учился в Лондонской школе бизнеса. В фонде BaltCap он с 2011 года и вплоть до последнего времени считался человеком надежным и ответственным.

А в начале 2024 года разнеслась поразительная новость — Степуконис объявлен в международный розыск за хищение как минимум 16 млн евро. И не просто хищение: ошеломленные литовцы узнают, что Степуконис проиграл деньги, выделенные на строительство стадиона, в онлайн-казино!

Никто не заметил

Фирма Žvirgždaičių energija (строительство ветряных и солнечных парков) недосчиталась вложенных ею в BaltCap 7,74 млн евро, у Nullus (строительство образовательной инфраструктуры) пропало 2,047 млн, у предприятия Moeltos (строительство спортивных комплексов) — 6,8 млн. Также крупные суммы потеряли эстонские и литовские пенсионные фонды, вложившие свои средства в BaltCap.

Растраты были выявлены еще осенью прошлого года, но почему-то в течение двух месяцев после этого люди с твердыми сердцами и понимающими глазами за Степуконисом не являлись. В ноябре компания BaltCap лишь разорвала контракт с Степуконисом за «финансовую бесхозяйственность».

Дело хотели замять по-тихому — фонд собирался, не привлекая особого внимания, взыскать через суд 16,6 млн евро, чтобы вернуть их трем обворованным строительным компаниям. Иск был предъявлен самому Степуконису, игорной компании Olympic Casino Group Baltija и ее эстонскому акционеру OB Holding 1 — похищенные средства были выведены на их счета.

В декабре Вильнюсский окружной суд принял решение об аресте, но не самого Степукониса, а лишь его активов в игорных компаниях. Он ударился в бега, и лишь после этого ответственные органы взялись за расследование, причем не литовские, а сразу Европейская прокуратура (EPPO). Достоянием же прессы эта история стала только в конце января 2024-го.

Оказалось, что крупные суммы стали пропадать со счетов BaltCap ещё до начала пандемии Covid-19, но на это никто почему-то долгое время не обращал внимания.

«Участие в азартных играх было организовано с помощью безналичных онлайн-транзакций в течение довольно длительного периода времени. Деньги переведены со счетов финансовых учреждений, действующих в Литве, и происхождение средств было обосновано. Денежные потоки также были четко видны в декларациях, которые мы подали в налоговые органы в соответствии с законом», — оправдываются в Olympic Casino Group Baltija.

Встает, однако, вопрос: как можно не заметить, что один и тот же клиент теряет миллионы? В BaltCap считают, что в онлайн-казино должны были остановить Степукониса и дать ему «остыть» — мол, так было бы «этично».

Но критикуют и сам BaltCap. Финансовый эксперт Екатерина Говина отмечает: «Суммы утекали в течение долгого времени. Никто этого не заметил… Но это их обязанность, а также обязанность их банка — следить и сообщать, если произойдет что-то столь подозрительное».

«Мои деньги»

Действительно, эта история вызывает массу вопросов.

Ведь прежде чем попасть в казино, деньги BaltCap должны были пройти через счета Степукониса, а в таком случае должны были сработать защитные механизмы банков.

Центральный банк Литвы не отрицает наличия недостатков в своем финансовом надзоре, но оправдывается, что поскольку компания BaltCap зарегистрирована в Эстонии, то должна контролироваться в первую очередь ответственными органами именно этого государства.

В свою очередь, литовская Служба по надзору за азартными играми объясняет, что, когда появляется новый игрок, казино должно оценить уровень его риска: посмотреть, соответствуют ли суммы, на которые он играет, его доходам. И если выявляется несоответствие, то необходимо сообщить об этом властям.

Впрочем, литовский видеоблогер Скирмантас Малинаускас, который провел несколько расследований в соответствующей сфере, уверяет: подтвердить, что вы играете на свои деньги, очень легко.

«Когда вы играете в азартные игры онлайн, появляется окно с вопросом: ваши это деньги или заемные? Вы нажимаете «мои деньги» — и это принимается как доказательство. Или кто-то звонит вам, и вы устно объясняете — без каких-либо документов», — говорит Малинаускас.

В конечном итоге и игорные компании, и регулирующие органы разводят руками — мол, механизмы эффектного контроля у них отсутствуют.

«Если у человека есть доход, он может позволить себе проиграть сто тысяч евро или миллион. Если вы видите, что он сидит по ночам, это соответствует критериям неумеренного азарта. Но, к сожалению, нет обязанности что-либо предпринимать», — сбивчиво объясняет Арнольдас Дилба, пресс-секретарь Службы по надзору за азартными играми.

Теперь инвестиционный фонд BaltCap судится с Olympic Casino Group Baltija, обвиняя их в том, что они на протяжении нескольких лет видели, как один человек проигрывает миллионы, и ничего не делали. В BaltCap утверждают, что «предусмотренные законом системы защиты и предупреждения против отмывания денег и патологической склонности к азартным играм в этом казино не работают».

Джентльменам верят на слово

Еще одна комическая подробность — в BaltCap все никак не могут назвать точную величину суммы, которую присвоил Степуконис.

Называются цифры от 16 млн до 30 млн евро. Нынешний управляющий партнер фонда BaltCap Симонас Густайнис, заменивший Степукониса, признает, что тот на протяжении нескольких лет бесконтрольно крал деньги, подделывая документы и подписи. Отвечая на вопрос, как могло случиться, что никто ничего так долго не замечал, Густайнис говорит, что в инвестиционном бизнесе принято, дескать, что задействованные лица получают «кредит доверия» — вот, мол, Степуконис этим злодейски и воспользовался.

«Сама система построена на том, что человек, наделенный властью, уважает закон. Если человек сознательно идет на нарушение закона, на хищение денег, на фальсификацию информации и документов, он обходит систему гарантий», — оправдывается Густайнис.

Его тут же заклевали эксперты, пребывающие в жутком недоумении: как один-единственный человек может получить такую бесконтрольную власть?

«К управляющим фондами предъявляются строгие требования. Как правило, они не могут принимать решения в одиночку. Должен существовать принцип «четырех глаз», — обличает BaltCap директор Департамента надзора за финансовыми услугами и рынками Банка Литвы Вайдас Цибас.

«Наивно было бы ожидать, что один человек может перемещать такие суммы денег. Возможно, сознательно или бессознательно в схему было вовлечено больше финансистов», — подхватывает член правления Ассоциации инвесторов Литвы Мантас Янавичюс.

Эстонская финансовая инспекция, запоздало спохватившись, сообщила, что Степуконис начал свои кражи еще в 2018 году — и получается, что он безнаказанно занимался воровством на протяжении шести лет.

Впрочем, он по-своему «маскировался» — старался спускать деньги на территории разных государств. В настоящее время расследователи предполагают, что сумма, которую Степуконис проиграл в Литве, относительно невелика — 3 млн евро. В то же время в Эстонии он растранжирил около 10 млн. Если это правда, то остается лишь догадываться, куда делись остальные пропавшие деньги.

В итоге Вильнюсский городской окружной суд выписал постановление на двухнедельный арест Шарунаса Степукониса. Литовская Служба расследования финансовых преступлений ведет два досудебных расследования в его отношении. В рамках одного из них он был признан подозреваемым в присвоении более 27 млн евро.

Другое досудебное расследование, начатое в свое время в связи с переводом Степуконису 3,9 млн евро от польской компании за предполагаемую продажу акций, было закрыто в 2022 году. Теперь оно возобновлено.

Украинский след

Казалось бы, изложенных выше подробностей уже достаточно для сюжета прибалтийской «афёры века». Но и это еще не всё. Аферу такого масштаба невозможно представить без Украины.

Оказалось, что Степуконис растратил средства, предназначенные для строительства не только стадиона.

Дочернее предприятие BaltCap компания Nullus взяла на себя реализацию проекта строительства школы на 880 учеников в украинском городе Буче. Предполагалось, что школу начнут возводить в сентябре 2024 года. Однако из отведенных на школу 18 млн евро после «художеств» Степукониса найдено только 2 млн.

Но этим дело не ограничилось, поскольку, как только запахло жареным, разнеслись слухи, что Шарунас Степуконис сбежал не куда-нибудь, а на Украину, более того, вступил там в ряды ВСУ.

Это было бы, кстати, вполне объяснимо — при истерии, поднятой в Литовской Республике вокруг «Украины, сражающейся за свою свободу с восточным агрессором», пребывание в рядах украинских вооруженных сил могло бы, по мысли Степукониса, стать ему индульгенцией.

Однако 12 февраля разнеслась весть о том, что Степуконис всё-таки задержан. Его арестовали в Литве сразу после возвращения с Украины. До этого он написал своим друзьям, что приедет в Литву, когда будут озвучены обвинения в его адрес, дабы «не создавать репутационных рисков».

Теперь же пока остается лишь гадать: действительно ли он ездил на Украину либо всего лишь распустил слухи об этом и скрывался в Литве? Учитывая патологическую лживость обвиняемого, второй вариант тоже отнюдь не исключается.

Голливудская история

Известный в стране журналист Марюс Йокубайтис с иронией пишет, что «великий мастер рулетки» Шарунас Степуконис заслуживает благодарности, ибо обнажил зияющие «дыры» в финансовой системе государства. По словам Йокубайтиса, если бы не «голливудская история Степукониса», литовцы бы не узнали, что крупнейшие фонды, которым доверяют свои деньги пенсионеры, могут быть защищены только «честным словом».

Журналист жалуется, что «талантливый растратчик чужих денег» с легкостью обманул литовскую Службу расследований финансовых преступлений, налоговую инспекцию и прокуратуру, спохватившихся, когда уже было слишком поздно.

«Доверие к распорядителю чужих денег в Литве, оказывается, самое высокое в мире. Мы также выяснили, что не знаем, кто контролирует крупнейший частный фонд — эстонские и литовские управляющие просто тыкают пальцами друг в друга и говорят: это он должен надзирать. Вы можете спустить десятки миллионов, полученных неизвестно откуда, а казино лишь пожелает вам удачи…» — констатирует Йокубайтис.

Он добавляет, что, если бы не «беглец № 1», литовцы бы и понятия не имели, что в их стране можно растратить 30 млн евро чужих денег и тебя никто не будет искать два месяца.

«Только когда за расследование берется Европейская прокуратура, объявляется розыск. За месяц вы можете побывать на всех континентах мира», — сокрушается журналист.

В свою очередь, литовская газета «Обзор» пишет, что в том, «что выводы будут сделаны, никто и не сомневается, но вполне возможно, что выводы тех, кто облечён нынче властью, и тех, кто эту власть им делегировал, могут и не совпасть».