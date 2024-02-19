В России теперь будут строго наказывать за выращивание популярного вьюнка: садоводам может грозить как административный штраф до 300 тысяч рублей, так и лишение свободы до двух лет. Кроме того, хранение даже трех граммов семян этого растения является уголовным преступлением.

Иван Шилов ИА Регнум

«На земельном участке теперь нельзя выращивать популярный разноцветный садовый цветок ипомея трехцветная, который так любят все бабушки-дачницы сажать вдоль оград», — заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Согласно постановлению российского правительства от 07.02.2024 № 135, за выращивание десяти и более кустов ипомеи грозит наказание по статье 231 УК (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), которая предусматривает максимальное наказание до 8 лет лишения свободы. А если количество красивых колокольчиков на участке превышает 100 штук, это уже квалифицируется как тяжкое преступление.

Пока не очень понятно, как конкретно будет вестись контроль над выращиванием и распространением цветов, ведь уже весной, как только почва прогреется, проклюнется и злосчастная ипомея. Российские садоводы обеспокоились данной новостью, так как красивый вьюнок действительно есть практически на каждом участке у дома.

Садоводы очень любят облагораживать им территорию, так как растение хорошо вьется, имеет яркие желтые, белые и синие цветы, прекрасно подходит для озеленения заборов, стен, беседок и арок в саду. Но при этом ее семена, продающиеся практически в любом магазине, очень ядовиты.

Дело в том, что в них содержатся наркотическое вещество — эргин (LSA) — производное лизергиновой кислоты. Его оборот запрещен действующим законодательством России.

Заведующий кафедрой генетики, растениеводства и защиты растений РУДН Валентин Введенский подтвердил, что есть несколько разных ипомей, но ядовиты они в разной степени. Почему акцент сделан именно на трехцветной — до конца не понятно.

«Большая часть садоводов, выращивающих декоративную трехцветную ипомею, понятия не имеют, что в этом растении содержится наркотическое вещество. Теперь они будут знать», — сказал в беседе с ИА Регнум эксперт. При этом он выразил опасение, что некоторые граждане, узнав о свойствах растения благодаря запрету, специально начнут использовать цветок с целью добычи психотропных веществ.

«Садоводы, которые занимаются выращиванием таких красивых цветочков, я думаю, не сильно пострадают, если «триколор» уйдет в небытие. Не думаю, что это сильно отразится на разнообразии клумб или каких-то декоративных элементов в ландшафтном строительстве», — подметил он.

Введенский также подчеркнул, что данный вид растений крайне неприхотлив и легко дичает, что делает контроль за его распространением довольно сложным. А руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» Экспертного совета Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Соколова обратила внимание ИА Регнум на то, что человек может и не знать, что у него на садовом участке растет запрещенное растение, семена могут попасть на участок случайно. Ипомея трехцветная — растение однолетнее, они дают большое количество семян.

Эксперт сравнила запрет с историей прошлого года, когда был расширен перечень краснокнижных видов растений, подметив, что в «лесу это всё контролировать еще сложнее».

«Ипомея распространяется как сорняк, очень быстро. Кроме того, не все садоводы различают ипомею по сорту. Та же голубая очень схожа с трехцветной, и, не будучи ботаником, можно запутаться», — говорит Соколова.

Бороться с вьюнком в целом несложно. Если у многолетних растений необходимо удалить корневища, то однолетние достаточно прополоть и перекопать.

По случаю эксперты советуют покупать разрешенные растения у проверенных брендов, чтобы не нарваться на «запрещенку». Ну а пока на маркетплейсах можно найти семена этого растения в довольно больших количествах.

Что же касается соблюдения запрета, Соколова считает, что тут больше всего подходит некий общественный формат, который может оказать посильную помощь надзорным ведомствам. В настоящее время различные садоводческие объединения стараются понять, как совместными силами они могут упростить работу инспекторам. В любом случае, если поступит жалоба, то правоохранительные органы будут вынуждены провести проверку и принять решение, которое будет зависеть от количества вьюнов на участке.

«Возле каждого участка или даже садоводства инспектора не поставишь. Это физически невозможно, так как штат федеральных и региональных инспекторов такого не позволяет»,— отметила она. Таким образом, задача контролировать распространение нежелательных растений далеко не простая, как для граждан, так и для государственных органов. Полное ее соблюдение практически нереально.

Соколова также выразила мнение, что, исходя из общей практики привлечения к ответственности за такого рода нарушения, вероятнее всего, будут ограничиваться «административкой». То есть повально дачников сажать не будут, если это не уходит в некое злоупотребление.

Юристы рекомендуют дачникам, которые разводят вьюны, определить по картинкам, не являются ли они ипомеей трехцветной, тем самым обезопасив себя. Валентин Введенский сравнил разведение подобных растений с выращиванием аконита, ядовитого лютика, который по силе воздействия стоит в одном ряду с цианистым калием. Он подчеркнул, что дачники должны быть очень внимательны к тому, что решают высадить у себя на участке. Заодно эксперт напомнил, что россиянам запрещено выращивать на своем участке мак, так как он тоже содержит наркотические вещества.

А помимо ипомеи трехцветной 9 февраля российское правительство добавило в список наркосодержащих растений, подлежащих контролю в России, еще один вьюнок — турбину щитковидную, чьи семена содержат психоактивные вещества, и гармалу обыкновенную («шаманская трава»). Как считают чиновники, распространение на них мер госконтроля позволит предотвратить незаконное культивирование и оборот этих растений на территории РФ.

Ну а россиянам, чтобы не попасть под штраф и тем более не загреметь за решетку, придется отказаться от разведения этих цветов на приусадебных участках или под окнами многоквартирных домов.