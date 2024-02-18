В Мюнхене завершилась юбилейная, 60-я по счёту ежегодная международная конференция по безопасности — пожалуй, один из самых известных в мире форумов в области внешней и оборонной политики. В этом году его посетили более сотни высокопоставленных участников — главы государств и правительств, министры иностранных дел и обороны, руководители международных организаций, в основном исповедующие монополяризм.

Иван Шилов ИА REGNUM

Россию не позвали. Это не удивительно, поскольку диктатура взглядов, царящая на мероприятиях такого рода в последнее время, не приемлет никакой критики, а тем более альтернативы.

Повестка была насыщенной, но непродуктивной, поскольку модераторы пытались подвести все доклады и дискуссии под общий знаменатель сохранения миропорядка отрицательной эффективности. И это главный вопрос: почему мировой порядок стал развиваться по этому пути?

Потому что всё большее число стран попросту вырастает из отведенных им прежним порядком ролей и мест в мире, а Запад признавать эту объективную реальность отказывается и требует: «Вернитесь на место!». Но действительность такова, что возврата к прошлому уже не будет.

Тем не менее, команда форума всё же попыталась использовать мюнхенскую площадку, чтобы попугать и поагитировать.

Либерализм съёживается

В преддверии конференции специальная экспертная группа MSC подготовила доклад о состоянии дел и перспективах развития ситуации в области международной безопасности. В этом году аналитики назвали свой отчет «Lose-Lose?», что можно перевести как «проигрывают, теряют, упускают все». Почему?

Как они полагают, если всё большее количество правительств в мире будет отдавать приоритет относительным выгодам, а не участвовать в сотрудничестве и инвестировать в существующий международный порядок, то динамика всеобщего проигрыша и частных потерь государств ускорит свой рост. С фрагментацией мира, его движением к некоторой новой форме многополярности, «мультиплексному порядку» или «многопорядковому миру», сотрудничество внутри существующего порядка вытесняется конкуренцией вокруг него, говорится в докладе. В общем многополярный мир с конкуренцией западному проекту — это плохо и опасно.

Но тогда чего проще: надо хотя бы попытаться послушать и услышать этот стремительно меняющийся мир. Чего, собственно, хотят образующиеся новые полюсы? А хотят они только одного — равноправия, уважения их самости во всём, невмешательства в их жизнь и взаимоотношения с другими государствами и народами.

Всё можно решить путём диалога. Но именно диалога, а не диктата и гуманитарной интервенции. Войны не хочет никто. Тем не менее, именно отсутствие уважения и внимания к интересам оппонента приводит к тому, что оппонент вынужден браться за оружие. В этом главная угроза безопасности миру, а не в том, что кто-то отворачивается от глобализации по западному образцу и той системы безопасности, которую отчаянно пытается сохранить Запад и его полупротектораты типа Украины.

Полюсам нового мира всё равно придётся договариваться о том, как жить дальше «единым человечьим общежитьем» и как гарантировать друг другу безопасность. Но люди, собравшиеся в Мюнхене, похоже, гнали от себя даже саму мысль о таком варианте развития событий. Ведь он обнулит все их институты и правила, созданные для управления однополярным миром.

Между тем, работа в этом направлении идёт. Западный цветной либерализм в мировом масштабе съёживается. По оценке авторов доклада, за последние 13 лет количество либеральных демократий на планете снизилось с 44 в 2009 году до 32 в 2022-м. И почти 72% мирового населения теперь живут в автократиях, хотя еще десять лет назад этот показатель составлял 46%. Разумеется, аналитики форума видят в этом отрицательный момент и плохие перспективы для будущего.

Но не всё так однозначно. В Мюнхенском индексе безопасности (Munich Security Index — MSI), который рассчитывается на основе опроса граждан 11 стран-членов G7, государств БРИКС (кроме России и Украины) и публикуется вместе с ежегодным докладом MSC, есть график, отражающий, где и сколько людей уверены, что через 10 лет их страны будут безопаснее и богаче.

Так вот, в автократичном Китае в безопасность и рост доходов верят 60% и 63% соответственно, затем идёт Индия — по 57%, а меньше всего в более безопасном и благополучном будущем уверены в демократичных Японии (по 10%) и Германии (15 и 14%). Один этот показатель свидетельствует, кто на восходящем, а кто на угасающем пассионарном тренде и за кем будущее. А съёживание либеральных демократий с их цветными ценностями на этом фоне выглядит как вполне закономерный эволюционный процесс.

Что касается других рисков, то здесь картина тоже не такая, как хотелось бы модераторам конференции. Восприятие «российской угрозы» как актуальной постепенно ослабевает после того, как ее растиражировали на фоне спецоперации на Украине. В Германии она уже занимает седьмое место в рейтинге рисков, а первые позиции удерживает только в Японии и Великобритании. Кроме того, отмечается эффект «усталости от Украины». То есть понижательный тренд имеет место по обеим взаимосвязанным позициям. Их теснят другие риски и угрозы.

В топе — массовая миграция, терроризм, кибератаки, экология. Но кто создал эти риски и угрозы? Из-за кого полыхает Ближний Восток и оттуда по миру распространяются потоки беженцев и терроризм? Кто разгромил Ирак, Ливию, Сирию и вот уже 5 месяцев не может пресечь бойню в Газе? Напротив, США планируют поставить Израилю новую партию оружия и боеприпасов.

А кто подрывает экологическую безопасность? Кто сначала остановил в Европе кучу экологически чистых АЭС, взорвал газопроводы из России, а теперь активно расконсервирует свои угольные шахты и грязные электростанции, работающие на угле и мазуте?

На другом конце мира, под боком у США, в Латинской Америке из-за тотального уничтожения лесов, которые регулировали климат и являлись скелетом всех наземных экосистем, удар по экологии наносится мощнее, чем где-либо еще. Если бы США и западное сообщество в целом действительно волновала экологическая проблема, то мы бы уже давно стали свидетелями самых активных шагов в этом направлении.

Но их нет, и февраль 2024 года может стать самым жарким в истории наблюдений, побив температурные рекорды на суше и в океане по всему миру. И это, очевидно, только начало глобального ответа природы на парниковые и прочие рукотворные эффекты.

Наконец, кто сейчас выпускает из бутылки джинна киберугроз? Для того, чтобы это оценить, достаточно взглянуть на Украину, которая в последние два года стала настоящим полигоном отработки различных технологий военного ИИ. Там обкатывают свои новые технологии такие гиганты, как Palantir, Microsoft, Amazon, Google и Starlink. Украина и её союзники из частного сектора говорят, что играют вдолгую — создают военную лабораторию будущего. И результаты её работы будут иметь глобальные последствия.

Понятие безопасности размылось

Все эти риски и вызовы необходимо начинать купировать уже сейчас, поскольку со временем они будут только усугубляться. Но беда в том, что они тоже являются производными мирового порядка отрицательной эффективности, который необходимо менять целиком. Бесполезно бороться со следствиями, не устраняя причину проблем. Отрицательная эффективность потому и отрицательная, что, с одной стороны, не может продуктивно реагировать на объективные изменения, а с другой, продолжает множить новые проблемы и усугублять уже существующие. И в первую очередь в области безопасности.

Несмотря на то, что значительная доля времени и ораторских усилий на Мюнхенской конференции были посвящены «агрессивной и дестабилизирующей роли России в мире», а также «помощи сражающейся Украине», по оценке MSC, не Евразия, а Индо-Тихоокеанский (в российской терминологии Азиатско-Тихоокеанский) регион станет «эпицентром геополитики XXI века».

Там живет около 60% населения планеты, на АТР приходится 60% мирового ВВП, там проходят ключевые морские маршруты торговли и транзита. Именно там сталкиваются жизненно важные интересы главных экономических и геополитических соперников нынешнего века — США и Китая. В каких формах развернется это соперничество, будет зависеть от того, как пойдёт процесс трансформации существующего миропорядка.

Пока США явно пытаются сыграть на опережение, запугать и подавить (или сдержать, как они выражаются) растущий Китай, вынуждая его отказаться даже от самой мысли о соперничестве. Как ожидается, Соединённые Штаты уже в этом году разместят почти половину своих авианосцев в западной части Тихого океана. И это будет первый раз, когда они собираются сделать нечто подобное. Китай, разумеется, не будет сидеть сложа руки.

Возможно именно здесь, в процессе этого соперничества будет дан старт формированию новой архитектуры международной безопасности, что в итоге приведёт к «новому Хельсинки». Но работа над новой архитектурой будет непростой — и не только из-за экзистенциального снобизма Запада.

Само понятие безопасности размылось и видоизменилось. Что сегодня считать безопасностью, когда государства атакуются нетрадиционными методами, часто без прямой вооруженной борьбы? Как и какие в этом случае можно и нужно давать гарантии безопасности? Атака на российские газопроводы — это акт агрессии или нет? Участие натовских стратегических беспилотников в наведении украинских безэкипажных катеров на российские корабли — это акт агрессии или нет?

Вопросов подобного рода очень много, и вот они действительно интересны всем. Но на Мюнхенской конференции они не обсуждались. Вместо этого под занавес когда-то уважаемого мероприятия устроили вечеринку под названием «Ночь свободы», чтобы «выпить против Путина». И смешно, и грустно одновременно.