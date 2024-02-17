Это вопрос дней, а не недель — именно так по состоянию на 16 февраля оценивались перспективы освобождения Авдеевки. Уже на тот момент было понятно, что гарнизон ВСУ в городе был обречен. После прорыва российских штурмовиков с северо-востока город оказался разрезан на две части и его южная часть была лишена эффективных путей снабжения.

Иван Шилов ИА Регнум

По сути, дальнейшее удержание города не соответствовало военной логике, но имело определенную политическую. Владимир Зеленский и главком Александр Сырский не желали сдавать Авдеевку, поэтому перебросили туда подкрепления (включая нацистов из признанного террористическим «Азова»*), а также демонстрировали намерение контрударами обрезать российские «клешни» и возобновить снабжение города.

Чему, в общем-то, российские военные эксперты были только рады. Они считали, что вывод элитных частей ВСУ в чистое поле или, тем более, в полуокружённый город успешно позволит атаковать эти части и обескровить их. Однако признавали, что это может несколько задержать освобождение города.

Именно поэтому речь шла о днях.

Однако 17 февраля стало ясно, что освобождение Авдеевки — это все-таки вопрос не дней, а часов. Ведь события стали развиваться стремительно.

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Во-первых, ночью главком ВСУ Александр Сырский «в связи со складывающейся оперативной обстановкой» и «ради сбережения личного состава» заявил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

Причины этого решения, конечно, остаются дискуссионными. Возможно, киевский режим действовал согласно принципу «не можешь противостоять — возглавь». Ведь ряд подразделений стали самостоятельно бежать из окружаемого города через горловину котла шириной 1–2 километра по сплошной грязи. А возможно, Зеленский решил сдать город аккурат к своему выступлению на Мюнхенской конференции, чтобы доказать внешним партнерам бедственное положение ВСУ.

Наверное, были и другие причины. Но важны тут не столько они, сколько последствия решений. В Киеве уже критикуют Сырского — одни за предательство, другие за запоздалость. Скажут свое слово и нацисты из «Азова»*, ведь их фактически бросили под российские ФАБы на сутки, обескровили, после чего быстро вывели. Кому-то может показаться, что Зеленский, который в мае превратится в диктатора из-за истечения его полномочий, таким образом избавляется от наиболее мотивированных и не сильно любящих его подразделений ВСУ.

Однако это последствия среднесрочные. А здесь и сейчас это привело к обвалу украинской обороны в городе. Ночью и утром российские войска продолжили наступать, взяв здания завода железобетонных изделий и другие объекты в центре города. Вопреки заявлениям генерала Александра Тарнавского о том, что все подразделения ВСУ уже выведены и в руки русских попали лишь «несколько пленных», в Сети стали появляться видеозаписи с большим количеством пленных украинских бойцов.

После слов Сырского и Тарнавского ситуация для них не изменилась — горловина котла не расширилась, российские мины (которые, как пишут военкоры, были рассыпаны на путях отхода системой «Земледелие») не исчезли, а разваленная система обороны в городе не воскресла. Российские войска зачищали квартал за кварталом, вытаскивая из подвалов раненых, которых бросили отходящие «побратимы», и уничтожая тех, кто не хотел сдаваться.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3868112" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российский флаг над Коксохимом

К обеду появились подтверждения взятия российскими войсками железнодорожного вокзала города. По сути, за противником оставались лишь два ключевых объекта обороны — укрепрайон «Крепость» (квартал высоток в западной части города) и Авдеевский коксохимический завод, находящийся на севере.

Большинство российских военных аналитиков считало, что как минимум за коксохим ВСУ все-таки зацепятся — уж слишком укреплен этот район, да и в подвалах там находится огромное количество боеприпасов и снаряжения. Однако уже в 14:30 российские военкоры сообщили о том, что над коксохимом взвился российский триколор. Как и над зданием городской администрации Авдеевки (находящейся на окраине «Крепости»). И блестящий, многозначительный постер в канале российского Минобороны стал точкой в деле освобождения города.

Да, ему еще предстоит зачистка с отловом новых пленных, число которых может пойти на сотни. Да, там обязательно должно пройти разминирование. Однако укрепрайонов противника в городе больше не осталось — а значит он уже фактически освобожден.

Киевский режим, конечно, попытался прикрыть это различными заявлениями Зеленского в Мюнхене, однако перебить новость со сдачей Авдеевки они уже не в состоянии. Более того, эксперты ожидают в ближайшее время дальнейшее отступление ВСУ от западных окраин города и сдачу Ласточкино, Северного, Бердычей и прочих населенных пунктов, которые без контроля Авдеевки рискуют стать очередными котлами). Ожидается активизация российских наступательных операций и в других местах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3868112" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российский триколор поднят также над зданием ж/д вокзала в Авдеевке

Ведь, как верно пишет один из ведущих российских военных экспертов Влад Шурыгин, в Авдеевке российская армия успешно испытала новую штурмовую тактику. «Систему штурмовых отрядов, объединённых в единый разведывательно-ударно-штурмовой контур, «внизу» которого подразделения специально подготовленной «тяжёлой» пехоты, а «сверху» их обеспечивает вся вертикаль сил от сапёров, связистов и разведчиков, до операторов БПЛА, артиллерии и авиации».

И эта система вполне может быть использована для освобождения оккупированных Киевом российских городов.

* Организация признана террористической.