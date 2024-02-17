15 февраля Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий блогерам проводить треш-стримы.

Иван Шилов ИА Регнум

Под треш-стримом понимаются попытки блогеров привлечь внимание большого числа зрителей эфиров, где ведущий совершает над собой или другими участниками шоу опасные или унизительные действия. Зрители, в свою очередь, оставляют под видео комментарии, подают идеи дальнейших эфиров и присылают деньги (так называемые донаты), чтобы увидеть в прямом эфире то, что они хотят.

Согласно законопроекту, владельцы соцсетей должны будут следить за обновлением лент, чтобы находить контент такого рода. То есть соблюдать запрет на распространение как фотографий, так и видеозаписей, где демонстрируется жестокость в любом виде, а также идёт призыв к физическому и психологическому насилию.

На сегодняшний день на рассмотрении у законодателей находятся три законопроекта. Первый призван пресечь онлайн-трансляции в интернете, где есть жестокость, садизм, издевательства, а также причинение мучений для заработка на «донатах» и увеличения своей аудитории.

Второй обязывает владельцев соцсетей и видеохостингов отслеживать контент и выявлять такие трансляции. Третий позволяет блокировать сохранённые треш-стримы, чтобы оградить детей от подобного контента.

Также Госдума в первом чтении одобрила инициативу о штрафах до 700 тысяч рублей и усилении уголовной ответственности за трансляцию преступлений.

Главная цель всех этих инициатив — не только запретить треш-стрим как явление, но и сделать работу создателей таких роликов невозможной, лишив их аудитории.

«Все три законопроекта — ответ на многочисленные обращения граждан. Люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на ещё не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на всё, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь», — отметил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Не попасть под каток

Идея оградить детей, да и людей в целом от подобного рода контента разумна и обоснована, но остаётся непонятной практическая реализация инициативы, отмечают эксперты.

В России уже практиковалось привлечение к уголовной ответственности за лайки и репосты сомнительного контента. А основная сложность в случае с треш-стримами в том, что опасные и жестокие действия совершаются в прямом эфире, то есть предугадать их появление невозможно.

Выходит, что остаётся только отслеживать ситуацию и устанавливать ответственность постфактум. Как и кто будет определять, реально ли то, что происходит во время трансляции, или это просто постановка — еще один важный и до сих пор не решённый вопрос.

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект, запрещающий блогерам проводить треш-стримы, еще «сырой», считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. При этом он отмечает, что сама идея отличная, а вот над реализацией надо ещё поработать.

Сначала необходимо разобраться, почему в этом поле не работает статья по «хулиганке», так как фактически подавляющее большинство треш-стримеров именно хулиганят и учиняют побои.

«Что касается профессионального сообщества, то законопроект просто приведёт к тому, что будет убита гражданская журналистика. Поскольку только официальные СМИ получат возможность публиковать какие-то страшные кадры, издевательства над кем-то и так далее», — поделился своим мнением с ИА Регнум Зыков.

Может получиться так, что, если каналы или страницы, которые не зарегистрированы как СМИ, опубликуют, например, кадры избиения, их тут же могут привлечь к ответственности. Под каток могут попасть и обычные люди, которые решили поделиться жестоким видео, чтобы привлечь внимание и поднять волну возмущения.

И многие резонансные дела последнего времени говорят о том, что именно поднятая волна и репосты заставляют полицию и следователей возбуждать дела и оперативно предпринимать меры. Достаточно вспомнить несколько дел уличных банд, или избиение трёхлетней девочки, или поножовщину с участием 11-летних детей.

«Получается — всё, нельзя будет поднимать скандалы и публиковать своё видео в соцсетях. Не выйдет организовать общественный резонанс», — подчеркнул собеседник, добавив, что обычно в таких случаях подключаются СМИ и удаётся добиться справедливости там, где она необходима.

Зыков считает, что если бы законодатели хотели действительно искоренить проблему треш-стримов, то добавили бы съёмку в интернете как отягчающее обстоятельства к статье «Хулиганство». Также стоило бы рассмотреть возможность «подтягивать» как соучастников всяких зрителей-«донатеров», ведь если нет денег — нет и стрима. А вычислить, кто отправил деньги блогеру, труда не составит.

Эксперт также подметил, что для решения такого рода вопросов вполне стоит привлекать общественников, ведь главное в таких благих делах — не навреди.

Волну борьбы нужно запустить

Депутат Артем Бичаев, чье имя есть среди законотворцев, внесших инициативу в Госдуму, в беседе с ИА Регнум отметил, что «в первом чтении, как правило, утверждается глобальная концепция. Мы готовы выслушивать предложения, мы открыты к общению». Таким образом, не исключено, что ко второму чтению подоспеет большое число поправок.

Говоря о «донатерах», депутат отметил, что их довольно сложно вычислить и привлечь к ответственности, так как зачастую они используют уйму обходных путей, например, оплату в криптовалюте. «Безусловно, это нужно, пресекать таких подстрекателей, но это не сейчас», — пометил собеседник.

Но вместе с тем кто-то должен взять на себя ответственность и всё-таки запустить волну борьбы с треш-стримами — с чего-то же надо начинать. Сейчас в первую очередь необходимо законодательно закрепить за ними ответственность.

«Дальше уже жизнь покажет, как этот закон нужно донастроить. Как правило, редко выходит сразу объять необъятное», — отметил Бичаев.

Ключевую роль в обсуждении играют общественники, которые обратили внимание на законопроект и задают правильные вопросы о том, как выявлять нарушения и информировать о них государство. А позже, после принятия законопроекта, у них будут законные основания для обращения с жалобой.

«Думаю, серьезных изменений уже не будет, а уточнения возможны. Сегодня во время обсуждения поступило несколько важных замечаний, которые необходимо, на мой взгляд, учесть», — поделилась с ИА Регнум депутат Госдумы Яна Лантратова.

По её словам, у некоторых есть опасения, что от нового закона могут пострадать добросовестные блогеры, военкоры или ресурсы, размещающие художественные фильмы с жестокими сценами. И лучше дополнительно уточнить критерии, по которым материалы будут попадать под действие закона, чтобы исключить двойные толкования. Тут нельзя навредить людям, создающим уникальный, интересный и социально важный контент.

Привлекать к ответственности необходимо только тех, кто в хулиганских целях и ради заработка издевается над людьми и нагло транслирует это широкой аудитории. «Давно пора навести порядок в этой сфере, победить устоявшуюся там вседозволенность и зло», — резюмировала она.

Безусловно, сидеть и ждать, когда мы найдем какой-то консенсус, не вариант, так как издевательства в стримах будут продолжаться и неизвестно, к скольким травмам и смертям они ещё приведут.

От смеха — к смерти

Инициатива с запретом треш-стримов поступила в Госдуму в конце 2023 года. Если её утвердят на федеральном уровне, то будут внесены соответствующие корректировки в Закон об информации. Таким образом, в стране усилится контроль за поведением пользователей на популярных интернет-площадках.

Предпосылкой для принятия такого рода законов стали всё чаще появляющиеся трансляции, где издеваются над людьми и животными.

Так, совсем недавно в Ярославской области мужчина снимал на видео то, как накачивал наркотиками, а после избивал несовершеннолетних девочек. Садиста задержала полиция, его ждёт дальнейшее разбирательство.

А в январе подобные новости пришли из Тамбова, где 17-летняя девушка создала подростковую ОПГ. Малолетние садисты нападали на студентов и школьников, били их и делали ролики, а после выкладывали в сеть.

Одним из самых громких случаев стал тот, где в итоге погиб человек. В декабре 2020 года блогер Станислав Решетняков во время прямого эфира избил свою девушку Валентину и выставил полуголую ночью на мороз. Она скончалась от кровоизлияния в мозг, а стример получил шесть лет колонии строгого режима.

В марте 2022 года распространилась информация о том, что треш-блогер под псевдонимом Rteshka приглашал домой людей и там спаивал их на камеру. В результате его друг погиб, выпив слишком много, а в отношении блогера завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».