Сенсационный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Египет спустя 12 лет для тех, кто внимательно наблюдал за процессами на Ближнем Востоке, был давно ожидаем. Но экономические факторы и война в Газе ускорили процесс.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Первые сигналы восстановления отношений двух региональных держав — Турции и Египта — появились еще в 2021 году.

К тому времени уже всем стало понятно, что пришедший к власти в результате контрреволюции военных генерал Абдель-Фатах Ас-Сиси закрепился и полностью контролирует власть в стране. Угроза со стороны «братьев-мусульман» (запрещены в России) была полностью нейтрализована. «Арабская весна» тоже успокоилась. Башар Асад в Сирии (с которой у Египта в холодную войну было единое государство) тоже удержался. В Ливии братья-мусульмане тоже не смогли взять под полный контроль страну.

Вдобавок к этому Саудовская Аравия и ОАЭ взяли курс на поддержание контрреволюционных сил, спонсируя Ас-Сиси и Халифу Хафтара. Египет также объединился с коалицией в составе Греции, Кипра, Израиля, ОАЭ и Франции против турецких претензий на газовые месторождения Средиземноморья.

Конечно, Турция не хотела отдавать своих союзников «братьев-мусульман» на растерзание королевств Залива и военных.

Анкара ввела войска в Ливию и Сирию. И прогибаться под давлением сильной коалиции в Средиземноморье значило потерять авторитет и большие доходы от будущей продажи газа.

Но бесконечно бороться с альтернативной реальностью не имело смысла. Слишком важна в экономическом и политическом смысле связка Египет — Саудовская Аравия — ОАЭ.

Поэтому в 2021 году Эрдоган отправил в Каир делегацию МИД на уровне замминистра. При этом, важно отметить, тот визит не стал односторонней инициативой Анкары.

Египет со своей стороны направлял реверансы в страну на берегах Босфора.

До визита премьер-министра Египта Мустафа Медбули выразил благодарность турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за его председательство в Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8). Переговоры замминистров стали подготовкой встречи уже министров иностранных дел. Но до поездки экс-главы МИД Турции в Каир Мевлюта Чавушоглу произошло знаменитое рукопожатие Ас-Сиси и Эрдогана на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Все это время реверансы в адрес друг друга не прекращались, особенно на фоне трагедий.

Глава египетского МИД Самех Шукри выразил солидарность с народом Турции после масштабного землетрясения в феврале 2023-го. Уже в следующем месяце Чаушоглу отправился в Каир, причем по приглашению именно египетской стороны. Вместе с Шукри они приняли два важных решения — восстановить посольства и подготовить саммит лидеров. Переговоры, по оценке египетского министра, стали «новой страницей» в отношениях двух стран.

Дальше события развивались интенсивно.

Летом в Каире и Анкаре вновь заработали посольства двух стран. И вот по прошествии чуть больше полугода состоялся долгожданный визит Эрдогана в Египет.

AP/TASS Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси

Событие и символическое, и историческое.

Символическое, потому что турецкий президент еще пару лет назад считал Ас-Сиси нелегитимным, обвинял его в убийстве свергнутого военными президента Мухаммеда Мурси и ставил на одну доску с Башаром Асадом. Историческое — так как между Каиром и Анкарой прекратилась холодная война.

Даже без каких-либо решений поездку Эрдогана можно было бы считать результативной. Однако Ас-Сиси и его визави — люди восточные. Так что без торговли не обошлось.

Лидеры поставили амбициозную задачу поднять товарооборот c нынешних $6 млрд до $15 млрд. Цель вполне реалистична. Население Египта растет как на дрожжах, достигнув почти 110 млн — бездонный рынок для турецких экспортеров одежды, продуктов питания и техники.

Но гораздо сенсационнее выглядит договорённость о поставках Египту «байрактаров». Если еще вчера турецкими БПЛА уничтожали союзников ОАЭ и Египта в Ливии и Сирии, то сейчас Анкара продает их всем подряд без всякого идеологического условия.

Показательна в этом отношении продажа «байрактаров» Таджикистану и Кыргызстану, имеющим друг к другу территориальные претензии.

Турецкая экономика продолжает испытывать сложности.

Траты на борьбу с инфляцией и последствиями землетрясения разъедают бюджет. ЦБ идет во все тяжкие, чтобы потушить инфляцию. Ставка поднята до рекордных 45%. Высокие проценты по кредитам усложняют ведение бизнеса в Турции. Поэтому нужны дополнительные стимулы.

Поэтому Турция будет торговать и продавать свои беспилотники кому угодно, лишь бы заработать деньги. Аналогичные контракты по линии ВПК заключены с ОАЭ и Саудовской Аравией.

Кстати говоря, визит Эрдогана в Каир прямо связан с его прошлогодним турне по арабским странам Персидского залива. Речь здесь не только про экономику.

Египет и Саудовская Аравия/ОАЭ выступают в связке. Ас-Сиси пришел к власти во многом при поддержке Эр-Рияда, а в Ливии они совместными усилиями продвигали Хафтара на олимп власти. С одобрения Ас-Сиси саудовский принц Мухаммедбен Салман выкупил у Египта острова в Красном море, где строит город будущего «Неом».

По степени напряженности отношения Эрдогана с бен Салманом и президентом ОАЭ шейхом Зайедом уступали конфликту с Ас-Сиси. Да, блокада Катара расколола Турцию с саудитами и эмиратцами, и сирийскую интервенцию Турции королевства осуждали, возвращая Сирию в Лигу арабских государств. Убийство в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи (он же Хашогги. — Прим. ред.). испортило отношения КСА Турции.

Но легитимность друг друга ни Эрдоган, ни бен Салман под сомнение не ставили.

Одним словом, восстановление отношений с Египтом — логическое следствие нормализации отношений Турции с ОАЭ и КСА. Нельзя стать другом бен Салмана, враждуя с его союзником Ас-Сиси.

Хотя, безусловно, Египет для Турции имеет отдельное и особое значение ввиду важности египетского рынка и контроля Каира над Суэцким каналом, через который проходят турецкие грузы в Азию и азиатские товары, в частности, китайские грузы и катарский СПГ, в Турцию.

Помимо стратегических и экономических соображений свою лепту внес и конфликт в Газе.

Египет и Турция поддерживают Палестину и, несмотря на жёсткую риторику Эрдогана, не спешат вступать в войну с Израилем. Однако и Ас-Сиси, и Эрдоган объединены солидарностью с трагедией палестинского народа. Оба обеспокоены возможным вторжением Израиля в приграничный с Египтом город Рафах, где скопилось больше полмиллиона беженцев из северной части Газы.

Ас-Сиси на встрече поблагодарил Эрдогана за отправку гуманитарной помощи палестинцам, а Эрдоган поддержал требования Ас-Сиси к Биньямину Нетаньяху не начинать наземную операцию в Рафахе. Турция и Египет хотят вместе работать над прекращением войны в Газе.

Если несколько циничнее взглянуть на египетско-турецкий альянс в Палестине, можно предположить, что на самом деле он имеет и финансовые причины.

Чем активнее Израиль идет в наступление и чем больше жертв, тем Эрдогану и арабскому лидеру Ас-Сиси сложнее сдерживать себя. В Египте растет внутреннее давление на власти.

Если Израиль войдет в Рафах, то миллион беженцев побегут в Египет. И по данным СМИ, египетский МИД пригрозил разрывом отношений с Израилем. Конфликт с Израилем автоматически выльется в эскалацию с Западом, пока что прикрывающим Нетаньяху.

Эрдоган только недавно нашел общий язык с Джозефом Байденом, и Евросоюз решил нормализовать связи с Турцией. Египет наравне с Турцией зависит от западных инвестиций.

И разрыв с Западом угрожает обеим странам ухудшением экономической ситуации.

В более широком смысле ослабленная кризисом Турция меньше способна вести экспансионистскую политику на Ближнем Востоке. Египту тоже не нужно отвлекать свои силы и ресурсы на разборки в Ливии и Средиземноморье.

Региональные конфликты заморозились, исчерпали себя, поэтому враждовать дальше для региональных держав не имело смысла.

За последние два-три года Анкара запустила нормализацию со всеми странами региона, кроме Израиля. Даже с Грецией Эрдоган находит общий язык и недавно побывал в Афинах.

Такие действия Анкары являются частью более широких процессов на Ближнем Востоке, другим примером которых является ирано-саудовское примирение. И лишь Израиль и Палестина являются исключением.

Восстановление связей на Ближнем Востоке между конкурентами лишает США уникального статуса арбитра и приоритетного союзника. Конечно, по-прежнему желанны американские инвестиции, но американское влияние в регионе заметно слабеет.

С другой стороны, если Турция и Египет имеют нормальные отношения с Западом, то их альянс не угрожает последнему.

Турецко-арабское примирение не несет риски и для России.

И с Египтом, и с Турцией у России есть свои двусторонние проекты. И там, и там «Росатом» строит атомную электростанцию. Россия — важный поставщик зерна. В отличие от Запада, палестинский вопрос не расшатывает, а лишь скрепляет отношения России и двух стран. С Египтом к тому же у России есть взаимопонимание по Сирии, а с недавних пор Каир стал членом БРИКС.