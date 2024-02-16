Украинские войска продолжают оставлять укреплённые районы на окраинах Авдеевки — ключевого узла обороны ВСУ на донецком направлении. 16 февраля поступили подтверждения успешного продвижения российских войск южнее и восточнее города.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинские войска оставили район Донецкой фильтровальной станции, а также укрепрайоны в дачном секторе южнее Авдеевки.

Однако самой крупной неудачей ВСУ стал отход из двух мощных укрепрайонов «Зенит» и «Чебурашка». Первый был организован в месте расположения бывшей части войск ПВО и долгое время оставался самым серьезным оборонительным узлом практически в городской черте Донецка. Второй располагался в районе развязки через донецкую автодорогу.

Бои за «Зенит» начались ещё летом 2014 года, когда ополчение ДНР попыталось установить контроль над территорией части, но было выбито украинскими войсками. На протяжении последующих лет этот оборонительный район нависал над Донецком и создавал серьёзную военную угрозу. Военнослужащие 110-й бригады ВСУ, которые на протяжении месяцев держали там оборону, рассказали, что у них практически не было возможности отойти в организованном порядке.

Первая попытка отступить из «Зенита» была предпринята ВСУ в ночь на 14 февраля, заявил боец бригады Виктор Биляк. С его слов, на прорыв пошла группа в десять человек, из которых восемь погибли, двое вернулись назад раненными, а один остался на поле боя.

При попытке вынести раненного сослуживца эвакуационная группа также понесла потери. На следующую ночь, по словам Биляка, командование пообещало перебросить эвакуационную технику, но она так и не приехала. В итоге группа бойцов 110-й бригады смогла прорваться в Авдеевку, однако командование планирует их там и оставить.

Потерю «Зенита» уже признал командующий украинской оперативно-стратегической группой «Таврия» генерал Александр Тарнавский: «Командование приняло решение отойти с позиции «Зенит» на юго-восточную окраину Авдеевки».

Анна Рыжкова ИА Регнум

В своем сообщении генерал обходит вниманием судьбу раненых в то время, как в украинском сегменте сети множатся сообщения о том, что их просто оставляют на произвол судьбы. Фактически на милость нашей армии.

Не лучше обстоит ситуация и у подразделений ВСУ, которые были переброшены в Авдеевку для того, чтобы удержать разрушающуюся оборону. В частности, у 3-й особой штурмовой бригады, созданной на базе признанного в России террористическим неонацистского «Азова».

Официальный представитель 3-й ОШБр Александр Бородин пожаловался на то, что российские войска активно применяют беспилотники, регулярно наносят удары авиабомбами. Только за последние сутки было зафиксировано как минимум 50 ударов. «Если сравнивать с самым критическим периодом в Бахмуте и сейчас в Авдеевке, то сейчас сложнее», — заявил Бородин.

Под постоянными ударами авиации находится 9-й квартал Авдеевки, в котором могут сосредотачиваться силы, готовящиеся пойти на прорыв. Также ВСУ сообщают о мощных ударах по цехам АКХЗ, где авиация методично уничтожает оборонительные сооружения ВСУ. Ряд источников публикует видео сильного пожара на территории завода, который сопровождается детонацией боекомплекта.

В дополнение к неонацистам «Азова»* в Авдеевку были также переброшены силы так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК, деятельность организации запрещена в РФ). Боевики РДК заявляют, что им приходится вести боевые действия одновременно на 360 градусов.

Кольцо окружения смыкается

После отступления из укрепрайонов южнее и восточнее Авдеевки оборона ВСУ в этом районе делится на два узла — непосредственно городская застройка и район Авдеевского коксохимического завода.

Как ранее сообщало ИА Регнум со ссылкой на источник, находящийся непосредственно на донецком направлении, российские войска перерезали Индустриальный проспект, по которому Авдеевка снабжалась боеприпасами с севера.

В Сети появилось видео, на котором бойцы 114-й бригады поднимают российский флаг над стелой «Авдеевка» на северном въезде в город. Ранее на этом месте устраивали фотоссесию Владимир Зеленский и другие украинские «випы», посещавшие город.

Единственной логистической артерией, по которой ВСУ ещё могут доставлять боеприпасы, стали несколько грунтовых дорог, соединяющих 9-й квартал Авдеевки и населённые пункты Ласточкино и Северное.

Именно здесь продолжаются особо тяжёлые бои. Важность района признаёт командование 24-го штурмового батальона ВСУ, которое сообщает о мощных столкновениях в этих местах.

Однако перспективы удержать «бутылочное горлышко» шириной в 2,3 км западнее Авдеевки у украинских войск довольно сомнительные. Особенно на фоне того, как были оставлены все мощные укрепрайоны на подступах к городу. Соответственно, перед ВСУ появляются два варианта развития событий — отступить из города или остаться в окружении.

Маячит окружение и плен

Первый вариант кажется более логичным, но его куда тяжелее осуществить. Учитывая печальный опыт отступления из укрепрайона «Зенит», можно предположить, что отход из Авдеевки через насквозь простреливаемый коридор и по всего двум грунтовым дорогам превратится в расстрел.

Ряд источников предполагает, что за годы военных действий ВСУ создали систему тоннелей, соединяющих Авдеевку с территорией коксохимического завода. Часть сил может быть переброшена на территорию предприятия, где, объединившись с его гарнизоном, сможет отступить на север.

Для вывода из города хотя бы части военной техники противник может попробовать на время «расширить» коридор и попытаться вывести по нему хоть что-то.

Вариант с продолжением обороны Авдеевки теоретически тоже может быть задействован. Особенно на фоне клятвенных обещаний Киева ни за что и никогда не сдавать город. В таком случае подразделения ВСУ могут повторить судьбу гарнизона «Азовстали» в Мариуполе — остаться в окружении, а в итоге быть брошенными командованием и сдаться в плен.

Российские войска заранее предупреждают противника о нерадостных перспективах, предлагая военнослужащим ВСУ прекратить сопротивление. Для этой цели используются громкоговорители, установленные на шасси военной техники, которые транслируют обращение с призывами к сдаче в плен. В противном случае гарнизону Авдеевки грозит окружение и ликвидация.

Однако больше похоже, что участь города уже предрешена, а в командовании ВСУ и на Западе начали искать разные предлоги, которыми можно оправдать стратегическую неудачу Киева.

К примеру, в Белом доме предположили, что критическая ситуация в Авдеевке складывается в том числе из-за дефицита боеприпасов у украинских военных. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби. При этом он добавил, что США ничем не могут помочь своим союзникам.

В верхушке ВСУ же вдруг заговорили о нехватке бронетехники и запчастей. Только 70% военной техники, переданной США и Швецией, поставляется с запчастями, из Великобритании — до 40%. Из остальных стран — до 10%, а, например, из Польши и Словении танки прибывают вообще без запчастей. Об этом заявил заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Сергей Артамощенко.

Как правило, подобные заявления предшествуют принятию «непростых решений» и объясняются необходимостью как-то «продать» плохие новости общественности. Поэтому отход ВСУ в Авдеевке может произойти в самое ближайшее время, тем более что виновные уже назначены. И ими ожидаемо стало не командование украинской армии, а «западные союзники», которые не дают достаточно вооружений.