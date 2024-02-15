15 февраля киевский режим совершил очередной жестокий теракт. По мирным объектам в Белгороде было запущено 18 ракет из РСЗО «Вампир». 14 из них были сбиты российским ПВО, однако остальные ударили по городу. Эти четыре ракеты (плюс обломки от сбитых) поразили магазин, школу, многоквартирные дома.

Иван Шилов ИА Регнум

В результате на момент сдачи от этого удара погибло 6 человек. Среди них — грудной ребенок. По некоторым данным, бабушка везла его в коляске на школьном стадионе и их посекло осколками. Там же на стадионе ранение получили и другие дети.

Логика киевского режима понятна.

С эмоциональной точки зрения это банальное проявление мести — причем мести, в рамках которой убийство «ватников», как называют русских на Украине, воспринимается как благое дело. «Очевидно, что киевские нацисты, терпя провал за провалом на поле боя, варварски вымещают свою злость на мирных российских гражданах», — говорится в заявлении российского МИД.

С практической же точки зрения теракт против Белгорода имеет внутриполитическую российскую, военную и внутриполитическую украинскую логику.

«Удары Киева по мирному населению и гражданской инфраструктуре — осознанная тактика, преследующая как минимум три цели. Первая — посеять страх и недовольство среди россиян, и прежде всего жителей тех регионов, которые становятся целями таких атак.

Вторая — напрямую связанная с первой — спровоцировать Россию на жесткий и жестокий ответ, кадры последствий которого будут предъявлены «мировой общественности» как очередное «доказательство» наличия злобного агрессора, на борьбу с которым нужны новые транши.

Третья — перебить внутреннюю повестку, связанную с плохим положением дел у ВСУ, и устроить перемогу для собственного населения», — поясняет ИА Регнум политолог Антон Хащенко.

Именно этими тремя принципами руководствовался киевский режим и во время предновогоднего удара по Белгороду. Именно поэтому он устраивал вторжения в Брянскую область. Именно поэтому бьет по Воронежу, Донецку и другим российским городам.

Однако вот проблема — граждане России на украинские провокации не велись. Все прекрасно понимают, что наша армия — и ни одна армия в мире — не способна полностью защитить от подобных ударов средствами ПВО.

«Ни одна система ПВО в мире не дает стопроцентной защиты. Условно говоря, система с 91-процентной эффективностью уже считается достаточно надежной», — поясняет ИА Регнум глава Центра изучения военно-политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Пусковые установки и радары устанавливаются с интервалами. Нельзя предугадать, с какого участка фронта будет совершен залп — который, например, у РСЗО «Вампир» или у нашего «Града» составляет 40 ракет. Соответственно, для их поражения нужно 40 противоракет, а каждая пусковая установка современной ПВО — 12 ракет. Такую концентрацию комплексов в одном месте обеспечить сложно.

Не говоря уже о том, что украинцы перед ударом управляемыми ракетами или дронами могут перегружать комплексы на отдельном участке.

Так что страх и недовольство действиями властей у граждан если и был, то удары врага будят ярость. Из глубин сознания, с подкорки возникает принцип «русские не сдаются». А от Москвы требуют лишь скорее добить украинских террористов.

И Москва это требование выполняет. Причем выполняет так, что киевскому режиму чуть ли не через день приходится искать способы перебивать внутреннюю негативную повестку.

Но при этом российское командование не поддаётся на украинскую провокацию, не устраивает пресловутый «жесткий и жестокий ответ». Не только потому, что не хочет давать Киеву повод жаловаться на Запад, но и потому, что Россия, в отличие от Украины, не является террористическим государством.

РИА Новости/Антон Вергун

Именно поэтому, по всей видимости, киевский режим будет модифицировать свои удары. Делать их куда более жестокими и чувствительными. В частности, бить по детям.

«А вы думаете, откуда взялась «Аллея Ангелов» в Донецке? Вот так же планомерно день за днём Украина вырывала из рук родителей их детей, — пишет член Совета по правам человека при президенте России, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова. — Сегодня Украина вырвала у нас ещё одного младенца, и он стал частью Аллеи, в которую первый ребенок зашёл в 14-м году. Новый ангел ушел от нас. Украина умеет превращать детей в ангелов».

Возможно, именно для демонстрации готовности к особой жестокости один из ударов в Белгороде и был нанесен по школьному стадиону. На кадрах оттуда можно увидеть раненых ребятишек — и это еще сейчас, когда дети на дистанционном обучении.

За считанные часы до удара белгородские власти на основе голосования родителей приняли решение о переводе детей с дистанта назад на очное обучение. Не исключено, что сейчас решение будет пересмотрено. Да, это ударит по качеству образования, однако иных эффективных способов защитить детей пока нет.

Да, уже в ближайшее время у России появятся новые системы ПВО. «Наша промышленность будет выпускать больше комплексов. На выставке в Дубае мы представили наши системы, где в специальном контейнере находятся 4 ракеты для уничтожения беспилотников. Все это будет поставлено в производство, и в итоге мы получим, условно говоря, в четыре раза больше ракет на одной пусковой установке.

Тем самым мы начнем закрывать бреши, связанные с возможностью перегрузить наши комплексы ПВО. А значит, в ближайшее время вольностей, которые себе сейчас позволяет Украина, будет меньше», — говорит Андрей Клинцевич.

Однако нужно понимать, что обеспечить полную и абсолютную безопасность для детей можно лишь через денацификацию и демилитаризацию украинского государства. А еще лучше — его демонтаж.

Ну и, конечно, отдельной строкой стоит вопрос с внешними спонсорами террористических акций Киева.

«Нынешний теракт укробандеровцев вновь высветил преступную роль «коллективного Запада» во главе с США, продолжающего накачивать фашиствующий режим смертоносным оружием, которое тот обращает против ни в чем не повинных гражданских лиц», — говорится в заявлении российского МИД.

Москва собирается, конечно, выносить вопрос на Совбез ООН — однако уже сейчас можно предположить, что это бесполезно.

И даже если Василий Небензя лично установит в зале заседаний билборд с фотографией погибшего младенца в коляске, это не приведет ни к окончанию обстрелов, ни к их осуждению, ни к простому сочувствию. Потому что наши гибнущие дети для Украины и Запада — всего лишь инструмент оказания давления. На которое мы не поддаемся и не поддадимся.