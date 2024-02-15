* запрещённая в России организация

Российская наступательная операция в Авдеевке постепенно приближается к своей цели: полному освобождению северного города — спутника Донецка. На протяжении последних семи лет этот район оставался главным форпостом ВСУ, с территории которого противник постоянно обстреливал столицу ДНР.

Иван Шилов ИА Регнум

За последние месяцы российские войска последовательно уничтожили серию укрепрайонов, созданных украинской армией за долгие годы. К середине февраля на этом направлении наступающим удалось выполнить ряд важных задач. Авдеевка была отрезана от снабжения с севера, а на юге российские войска овладели ключевым укрепрайоном «Царская охота» и вошли в городскую застройку.

Однако главный стратегический успех был достигнут за последнюю неделю, когда удалось рассечь два основных узла обороны противника: непосредственно Авдеевку и территорию Авдеевского коксохимического комбината (АКХЗ).

Успешные действия российских войск подтвердил источник ИА Регнум, действующий в рядах 1-го Донецкого армейского корпуса. По его информации, наступающим частям удалось достаточно глубоко вклиниться в оборону противника.

«Собственно, решающие события произошли в начале недели, пока в штабах ВСУ шла пересменка. В итоге наступающие силы вклинились между Авдеевкой и «Коксохимом», прошли дачный сектор и фактически рассекли оборону ВСУ надвое», — отмечает наш источник.

Стремясь купировать последствия прорыва российских войск, украинское командование перебросило в Авдеевку резервы: печально известную 3-ю особую штурмовую бригаду, созданную на базе неонацистского движения «Азов» (*признан в России террористической организацией).

Анна Рыжкова ИА Регнум

Однако прибывшие подкрепления были вынуждены констатировать «чрезвычайно критическую обстановку» на фронте. Командующий «Азова» Андрей Билецкий описал ситуацию как ад, в котором его войскам приходится вести боевые действия сразу на 360 градусов.

Примечательно, что бригада укомплектована преимущественно добровольцами, которые придерживаются радикальной идеологии. Подразделение хорошо подготовлено и оснащено, но до поры оставалось в резерве. Сам факт того, что в Киеве решились бросить 3-ю ОШБр в бой, говорит о серьёзности намерений изменить ситуацию в Авдеевке в свою пользу любой ценой.

После успешного наступления российских войск контуры намечающегося окружения противника стали проявляться всё отчётливее.

На южном фасе наступления кольцо готово сомкнуться вокруг последних мощных укрепрайонов ВСУ, известных как «Зенит» и «Чебурашка» — в районе бывшей части ПВО и дорожной развязки через Донецкую кольцевую автодорогу.

А с вклиниванием российских войск в оборону ВСУ между Авдеевкой и АКХЗ под угрозой окружения оказались все силы противника, остающиеся в городской застройке.

«Снабжение практически перерезано»

Примечательно, что украинские источники (преимущественно блогеры, имеющие прямой контакт с военными) не стремятся приукрасить положение дел, а в сложившейся ситуации винят в первую очередь командование Вооруженных сил Украины за излишнее промедление.

Во-первых, указывается на критическое состояние 110-й бригады ВСУ, которая занимала позиции непосредственно в самой Авдеевке. Решение об отводе соединений бригады было принято слишком поздно, когда российские войска уже развили наступление на северном фасе авдеевского театра военных действий.

Во-вторых, присланная спасать ситуацию бригада «азовцев»* была введена в бой слишком поздно и не смогла вовремя занять оставленные ранее позиции.

По последним данным, российские войска смогли перерезать Индустриальный проспект, фактически главную транспортную артерию ВСУ между Авдеевкой и АКХЗ. Также была перерезана дорога между Авдеевкой и населённым пунктом Ласточкино — основным маршрутом снабжения украинских войск в городе.

Таким образом, снабжение авдеевской группировки противника сейчас осуществляется через узкое «горло» между населёнными пунктами Ласточкино и Северное. В этом районе есть несколько грунтовых дорог, по которым противник может осуществлять снабжение гарнизона Авдеевки.

Ранее спикер украинского командования «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил о том, что в Авдеевке была задействована «запасная логистическая артерия». Скорее всего, речь идёт именно о резервной грунтовой дороге, на которой теперь и держится снабжение группировки.

При этом, как отмечают источники ИА Регнум на местах, любые передвижения по направлению в Авдеевку и из города отслеживаются российскими войсками, а «логистическая артерия» простреливается на всей своей протяжённости.

«На нашем участке недавно началась оттепель. Поэтому весь коридор, через который ВСУ ещё могут снабжать свои силы в Авдеевке, представляет собой непроходимое болото, по которому не сможет пройти крупная техника. А снабжать по двум-трём грунтовым дорогам целую группировку войск не представляется возможным», — сообщает собеседник агентства.

Ситуация для ВСУ становится практически безвыходной: после того как наступающие с севера и юга подразделения российской армии наконец встретятся, оставшиеся в городской застройке силы противника будут полностью окружены.

«Маниакальное желание оборонять»

В сложившейся ситуации перед украинским командованием вырисовываются два варианта: плохой и очень плохой. Или необходимо выводить из города оставшиеся войска, или тратить силы на попытки предотвратить окончательное окружение, а в итоге получить его и столкнуться с повторением истории «Азовстали».

По информации украинских источников, на первом варианте настаивал экс-командующий ВСУ Валерий Залужный, который предлагал отвести войска на заранее подготовленные рубежи обороны.

В то же время политическое руководство Украины выступало и выступает категорически против сдачи города, даже вопреки сложившейся фронтовой обстановке. Сдача города будет крайне негативно воспринята украинским обществом, особенно на фоне череды последних неудач ВСУ.

По этой причине, в частности, Владимир Зеленский решился пойти на смену командующего, фактически подставив нового главкома ВСУ генерала Александра Сырского под удар. Сырский уже сталкивается с критикой со стороны «патриотически настроенной общественности», любимцем которой был его предшественник.

Нового главкома критикуют за то, что он не попытался организовать контрудар извне намечающегося котла, а вместо этого начал перебрасывать войска в потенциальное окружение. Однако наиболее вероятно, что резервы были задействованы только для того, чтобы отступление из города не превратилось в беспорядочное бегство.

«У командования ВСУ маниакальное желание устраивать героические обороны в окружении, даже когда есть возможность отойти. Думаю, что сейчас они не будут прыгать на те же грабли и постараются максимально организованно выйти. Ну а наша задача — по возможности уничтожать их при этом отходе», — резюмирует собеседник нашего агентства.

Последний маршрут снабжения гарнизона Авдеевки проходит через 9-й микрорайон (он же — «девятый квартал») в западной части города. И, как признают эксперты по обе стороны фронта, с его потерей можно будет говорить об окружении ВСУ.

Стоит отметить, что командование российской группировки хорошо осознаёт стратегическую важность этого района. «Девятый квартал» находится под постоянными обстрелами и ударами воздушно-космических сил, которые уничтожают укрепрайоны противника.

В сложившейся безвыходной обстановке стоит ожидать, что командование ВСУ в конечном итоге примет решение об отступлении из города.