«Кремлевское пособие по оккупации. Принудительная русификация и этнические чистки на оккупированной Украине». Именно так называется доклад, выпущенный американским Институтом изучения войны. Доклад, цель которого — закрыть серьезнейшую дыру в западном пропагандистском конструкте.

Иван Шилов ИА Регнум

Дело в том, что после освобождения Россией бывшеукраинских территорий «вдруг» выясняется, что Украины там не только нет, но и никогда не было. Да, она присутствовала в топонимах, в жовто-блакитных раскрасках, в документах… Но как только тот или иной город возвращается назад в родную гавань, тут же выясняется, что живут там русские.

Тем более что они (на примере того же Крыма или Мариуполя) видят, что и Россия считает эти территории своими, поэтому всячески способствует их восстановлению и дальнейшему процветанию. Ну и относится к местным как к своим — в отличие от Украины.

В результате уже сейчас все западные требования о «деоккупации» того же Крыма разбиваются не только о положения российской Конституции, но и о позицию абсолютного большинства населения полуострова. Любой иностранец, который туда приедет, сразу поймет — ни в какую Украину крымчане «возвращаться» не хотят. Как и дончане. Как и жители уже освобожденных частей Запорожской и Херсонской областей.

«Россия пытается убедить Украину и ее сторонников в том, что переход оккупированных украинских территорий под контроль Москвы необратим. Создать впечатление, что эти территории навсегда потеряны для Украины. И тем самым отбить у Украины желание их освобождать, а у Запада — поддерживать это желание», — говорится в докладе.

Более того, на примере освобожденных территорий можно сделать вывод о том, что концепция политического украинства в Новороссии вообще нежизнеспособна. Что как только она начнет открыто конкурировать с российской действительностью (то есть население выйдет из украинского информационного пространства), то сразу проиграет всухую. Сразу выяснится, что и в Харьковской и в Днепропетровской, и в Николаевской области живут представители именно русского мира.

Соответственно, западным пропагандистам нужно было как-то объяснить, что это не объективная реальность, а результат насильной русификации. Это американские эксперты и попытались сделать, в том числе с помощью упомянутого доклада.

Авторы пишут о том, что «одной из ключевых целей стратегии Путина является уничтожение украинской культуры, языка и идентичности». И делается это якобы через различные принудительные механизмы.

Можешь быть иностранцем

Прежде всего, через страх оставаться украинцем.

Авторы доклада приводят разницу между украинской переписью в Крыму в 2001 году и российской в 2014-м. В первом случае 58,5% населения называли себя русскими, а 24,4% — украинцами. Во втором — 68% русскими и 15,7% — украинцами. Ну и устами одного из киевских политологов объясняют это тем, что местным жителям, мол, безопаснее называть себя русскими.

Хотя на самом деле цифры вполне логичны.

«Жители Крыма просто перестали чувствовать на себе давление украинского государства. Когда это давление заканчивается, люди, некогда находившиеся под контролем Украины, могут вполне четко осознавать себя как русские. Вполне четко могут говорить о том, что их родной язык — это русский. Сейчас на Украине вообще опасно проводить какие-то соцопросы, поскольку на основании ответов любого человека можно идентифицировать и привлечь его за нелояльность», — говорит ИА Регнум член Совета при президенте по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

И добавляет, что если проводить опросы после освобождения, то число идентифицирующих себя украинцами может быть даже завышено — ведь люди могут опасаться, что Украина вернется, и поэтому на всякий случай назвали себя украинцами.

При этом ни в Крыму, ни на освобожденных в 2022 году территориях, ни в остальной России люди, называющие себя украинцами по национальности, никак не преследуются.

Дальше — больше. По мнению авторов доклада, Москва проводит насильственную паспортизацию региона. Мол, если проживающие там граждане не получат российские паспорта до 1 июля 2024 года, то они «могут стать объектами массовой депортации».

На самом же деле все совсем не так. Никакой насильственности тут нет. «Большинство жителей новых регионов вполне добровольно получают паспорта Российской Федерации. И количество людей, которые хотят их получить, равно как и другие российские документы, зашкаливает. Я лично знаком с людьми, работающими в паспортных структурах. Так они вынуждены в 5 утра вставать для того, чтобы начать оформлять паспорта», — поясняет Богдан Безпалько.

По словам эксперта, отказаться от получения российского гражданства и паспортов могут лишь люди, крайне политически заинтересованные и политически ангажированные.

«И да, таким людям жить даже с украинскими паспортами на новых территориях будет просто неуютно во всех отношениях. В культурном, в политическом, в ментальном. Поэтому они, скорее всего, добровольно российские территории покинут. И это будет не депортация или принуждение, а естественное желание человека», — говорит Богдан Безпалько.

Никто ни к чему не принуждает и чисто юридически. В соответствии с указом президента от апреля 2023 года местные жители должны определиться. Либо они принимают гражданство России, либо остаются в статусе иностранных граждан.

При этом до 1 июля 2024 года они могут проживать на территории новых регионов по украинским документам, а после этого им нужно либо получать вид на жительство, либо жить в статусе иностранца (каковых в России живут миллионы).

Проще говоря, они будут находиться в России на общих основаниях с другими гражданами Украины. У которых вообще-то есть право безвизового пребывания на территории России, если их украинские документы не просрочены.

И да, без российского паспорта местный житель не может рассчитывать на российскую пенсию и иные соцвыплаты. Но таковы законы в России и в других нормальных странах. И заявлять о том, что злые русские специально, мол, подсаживают население регионов на российские пособия, социальные выплаты (тот же маткапитал) — это как говорить о том, что социальные государства специально подсаживают людей на блага для того, чтобы те не скатились к анархии и вообще ценили место, где они живут.

Массовый добровольный переезд

Но авторы доклада продолжают говорить об экономической оккупации.

Так, система шефской помощи (когда российские регионы берут на себя обязательства по восстановлению городов или районов на новых территориях) рассматривается авторами доклада как «попытка сделать украинские населенные пункты зависимыми от России в вопросе экономической поддержки и инфраструктурного развития».

Стремление опорочить эту помощь тоже понятно. Ведь речь идет не только о восстановлении экономики, но и о восстановлении человеческих связей и профессиональных контактов между «старыми» и «новыми» российскими регионами. То есть, проще говоря, о новом уровне интеграции Новороссии в общероссийскую семью. Семью, где этих людей считают своими — в отличие от Украины.

Не упустили авторы доклада и работу с молодым поколением.

«Россия превращает систему образования в оружие, заменяя украинскую историю российской», — говорится в докладе. Ну и заменяя украинский язык русским — как это уже сделали в Крыму. «97% крымских детей обучаются на русском языке, чуть менее 3% — на татарском и 0,2% — на украинском», — пишут авторы доклада. Мол, обучаться украинскому можно, но всего лишь три часа в неделю.

Этот аргумент выглядит сомнительным для тех, кто, например, жил в республиках постсоветского пространства. Тех, кто понимает, что даже в национальных государствах на российской периферии русский язык нужно знать обязательно — ведь без него сложно пробиться в люди. Тех, кто помнит, как местные родители бьются именно за то, чтобы отдать детей в школы с обучением на русском языке — для того, чтобы у детей была возможность получать нормальное высшее образование.

Собственно, ровно такие же настроения сейчас превалируют и на «новых территориях». Люди добровольно выбирают обучение на русском для своих детей — а российские политологи вообще-то как раз жестко критикуют власти того же Запорожья за то, что оно оставило возможность детям учиться на украинском. Ведь это значит читать украинские учебники и украинскую литературу, переполненные русофобскими смыслами.

Наконец, вишенкой на тортике доклада являются обвинения Москвы в этнических чистках. В массовом переселении украинцев с освобожденных территорий и замене их русскими из «старой России».

Причем депортацию фантазеры трактуют очень специфически. Например, «депортация» при помощи докторов. Те, мол, специально отправляют украинцев в российские медучреждения на лечение. Таким образом, по данным авторов доклада, было «депортировано» 2100 человек, включая пять сотен детей.

Детей также «депортируют» для участия в социокультурных мероприятиях. Например, посещение выставок в России. Авторы стыдливо опускают тот момент, что после посещения того же ВДНХ дети с освобожденных территорий возвращаются домой.

Ну и, конечно, молодых украинцев «похищают» при помощи усыновлений.

«Принудительное усыновление украинских детей призвано стереть все связи, которые эти дети имеют со своей родиной, что делает невероятно трудной их дальнейшую репатриацию», — уверяют авторы доклада.

Соответственно, на место украинцев приезжают русские. И Москва, мол, всячески стремится усилить этот процесс — даже с помощью туристической отрасли. Частью российских планов по репопуляции является якобы предложение по превращению Мариуполя в курорт.

«Депопуляция с последующей репопуляцией является основой российской кампании по этническим чисткам. Она основана на депортации украинцев, уничтожении их украинской идентичности на русское население, язык, законы и традиции. Российская кампания по оккупации Украины — это кампания по уничтожению украинскости и ее растворению в России», — резюмируют авторы доклада.

Ну и, конечно, говорят о масштабах. По данным авторов доклада, сейчас от российской политики страдают 5 миллионов украинцев на «оккупированной территории», а также еще 5 миллионов украинцев, которых Кремль «незаконно депортировал» в Россию «с момента вторжения».

Вторая цифра, понятно, вызывает большие вопросы — сталинские масштабы переселения в России все-таки замечены не были. Однако выясняется, что вторые 5 миллионов — это данные какой-то киевской правозащитницы, которая под «депортацией» понимает добровольный выезд украинцев в Россию. Причем речь идет как о беженцах из зоны боевых действий, так и о тех, кто покинули Херсон, Изюм, Балаклею и другие оккупированные Украиной города.

И львиная доля — это, видимо, те, кто просто с самого начала конфликта бежал в Россию. Тех, кто изначально считал нашу страну как минимум дружественной, а как максимум — своим домом. Каковым Россия для них и является.