13 февраля на 72-м году жизни скончался Герой Советского Союза российский генерал-полковник Валерий Востротин.

(сс) Константин Шамаров

Денис Давыдов современности — так, по словам экс-командующего Воздушно-десантными войсками Владимира Шаманова, называли его офицеры. Причиной тому был «гусарский» стиль действий руководимых Востротиным подразделений и творческая натура генерала.

Свой первый орден он получил за участие в штурме дворца президента Афганистана в 1979 году. Прямыми подчинёнными командира 345-го гвардейского полка ВДВ Востротина были бойцы знаменитой 9-й роты. В 1988 году она героически отбивала атаки превосходящих в десять раз сил боевиков в районе высоты номер 3234.

Востротин увлекался поэзией, исполнил главную роль в фильме «Чёрная акула».

Во время распада СССР генерал руководил 98-й дивизией ВДВ, дислоцировавшейся на юге Бессарабии (в украинской и молдавской частях региона). Штаб дивизии размещался в придунайском городке Болград, считающемся неформальной столицей болгар Украины. Оттуда рукой подать до преимущественно гагаузских районов на юге Молдавии.

Гагаузы — тюркоязычный православный народ, культурно близкий болгарам. В пределы Российской империи в XIX веке через Дунай они переселялись совместно.

В 1989–1990 годах резко обострились отношения гагаузов с молдавскими властями.

После прихода к власти в Кишинёве прорумынских националистических сил гагаузы провозгласили создание своей автономной республики. Во многом это определялось сложными отношениями этнического меньшинства с Румынией во время оккупаций Бессарабии в XX веке. Протестовали гагаузы и против дистанцирования Кишинёва от союзного центра.

На 28 октября 1990 года были назначены выборы Верховного Совета (парламента) Гагаузии. Правительство Молдовы решило им воспрепятствовать. Из Кишинёва на Комрат (административный центр автономии) двинулся «Поход справедливости».

Участие в нём приняли около 20 тысяч румынофилов. Их колонны двигались на юг при содействии правоохранительных органов. В интересах похода националистов действовали и группы молдавского спецназа.

Гагаузы ответили на это усилением отрядов самообороны, возведением у своих городов и сёл фортификационных сооружений.

Вечером 26 октября, когда ожидалось вторжение в Гагаузию, на центральной площади Комрата собрался многотысячный митинг. Стороны готовились к неминуемому столкновению, но вдруг на территорию восставшего региона из Болграда вошли войска 98-й дивизии ВДВ.

Местные жители восторженно встретили десантников. Женщины плакали и обнимали солдат. Той же ночью советские военные заняли позиции на ключевых коммуникациях между гагаузскими и молдавскими районами Молдавской ССР.

Это не позволило националистам продолжить свой поход, и выборы в первый парламент Гагаузии состоялись в намеченный срок.

В 1994 году после переговоров с Комратом в Молдавии был принят закон о создании Автономно-территориального образования Гагаузия. Во многом благодаря вмешательству десантников Востротина это противостояние удалось решить мирными средствами.

Кстати, вопрос о том, кто санкционировал действия командующего 98-й дивизией, является дискуссионным.

По мнению экс-спикера Верховного Совета Гагаузии Михаила Кандигеляна, решение о «бессарабском» марше десантников Востротин принимал самостоятельно, без одобрения министерства обороны СССР.

Ещё одно общественно-политическое событие под кураторством генерала Востротина состоялось 1 декабря 1990 года в самом Болградском районе.

В тот день там прошёл референдум о создании Болгарского национального округа (на территории Болградского района). Почти 83% избирателей, пришедших на избирательные участки, поддержали такое преобразование.

Данное волеизъявление являлось также реакцией на развал Советского Союза.

В мае 1991 года проходивший в Болграде Первый съезд болгар СССР призвал лидеров Украины и Молдовы подписать новый Союзный договор и сохранить единое гражданство. Тогда же Болградский районный совет выступил за создание «интернациональной русскоязычной территориальной автономии» в составе Украины.

На осень 1991 года намечался форум депутатов городских и районных советов бессарабской части Одесской области. Предполагалось, что он провозгласит это государственное образование. Однако в условиях завершавшегося распада СССР форум так и не собрался.

Тем не менее болгарские элиты в отличие от своих коллег в Измаиле и Белгород-Днестровском решили идти до конца.

Благо, у них было силовое прикрытие в лице 98-й дивизии ВДВ и фактического генерал-губернатора Востротина. Хоть и районный, но референдум в Болграде всё же прошёл.

Официальный Киев предпочёл его просто «не заметить», а в конце декабря 1991 года Советский Союз прекратил своё существование. Видимо, идея болгарской автономии на юге Бессарабии поддержки у новых хозяев Кремля не получила. Она была позабыта, а в 1993 году основная часть 98-й дивизии ВДВ была выведена на территорию Российской Федерации.

Но это не значит, что все труды по проведению болградского референдума были напрасными. Он был проведён легально по ещё действующему на тот момент советскому законодательству, о чём вполне могут вспомнить в случае изменения политической обстановки в Южной Бессарабии.

Сохранённая Востротиным Гагаузская автономия и сегодня продолжает оказывать существенное влияние на жизнь Молдавии. Местные политики любят говорить, что Гагаузия — это якорь, удерживающий Молдавию от вхождения в состав Румынии. Ведь последняя — унитарное и национальное государство.

Поглощение республики, в составе которой есть автономно-территориальное образование гагаузов, неминуемо поставит вопрос о предоставлении аналогичного права трансильванским венграм. А это для нынешних румынских элит неприемлемо.