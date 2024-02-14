В ближайший месяц россияне ощутят нехватку бананов на полках магазинов и в овощных лавках, такое мнение высказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков в интервью «Газете.Ru». Всё из-за того, что с шестого февраля Россия приостановила действие сертификатов пяти эквадорских поставщиков бананов. Официальной причиной запрета стало то, что Россельхознадзор сообщил об обнаружении в плодах многоядных мух-горбаток, которые были найдены в последних партиях плодов.

Иван Шилов ИА Регнум

Но наблюдатели отмечают, что санитарные проблемы совпали с тем, что 30 января эквадорский президент Даниэль Нобоа в своем интервью подтвердил, что страна передает США старые вооружения советских образцов в качестве металлолома.

Конечно же, такое сотрудничество США и Эквадора России не понравилось. Причину в эфире телеканала «Россия 24» озвучил посол Владимир Спринчан. По его словам, российская сторона убеждена, что советское вооружение в итоге станет не металлоломом в Штатах, а действующим оружием на Украине.

Дефицита пока нет

Пока политики делают намеки и предупреждают друг друга, российские граждане продолжают ходить в магазины. Эквадорские бананы на прилавках нашей страны по-прежнему есть, причем в достаточном количестве.

«Ощутимая нехватка бананов начнется примерно через месяц. Это связано с тем, что отправленные партии не успеют дойти до российских магазинов», — сказал Князьков.

По словам эксперта, отчаиваться рано, так как уже налажен частичный импорт бананов из Индии, хотя пока и существуют логистические трудности. Кроме того, ведутся переговоры с Эквадором о возобновлении поставок.

Эксперты успокаивают тем, что значимого бананового дефицита нет.

Во-первых, запрет на поставки бананов из Эквадора — не строгий. Да, у ряда поставщиков приостановлена сертификация, но вместе с тем пока еще остаются и другие компании, предоставляющие свою продукцию. То есть совсем без бананов мы всё же не останемся.

Во-вторых, на сегодняшний день пока еще хватает запасов на складах, чтобы удовлетворить соответствующий спрос.

«Определенные проблемы будут в том случае, если отзовут сертификаты у оставшихся поставщиков. Потому что Эквадор занимает больше 95% доли поставок бананов на российский рынок», — поделился в беседе с ИА Регнум президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Соответственно, ограничения поставок скажутся только на росте цен. По данным Росстата, стоимость бананов с января 2023 года по январь 2024 и так ощутимо скакнула вверх: от 105 до 153 рублей. И цена продолжает расти. Наш собеседник предполагает, что в итоге плоды подорожают вдвое.

По статистике банан — один из дешевых источников витаминов на рыке наряду с яблоками. И есть вероятность, что потребитель просто не захочет покупать слишком дорогой продукт, в котором нет острой необходимости. Люди не готовы морально платить больше 200 рублей за килограмм, на такую сумму можно выбрать что-то «поинтереснее».

Говоря о том, что возить бананы будут из Индии, Карпов отметил, что просто так взять и начать поставлять этот фрукт откуда-то из другого места невозможно. Хотя бы потому, что сначала надо получить на это согласие всё того же Россельхознадзора.

А в обычном порядке подготовка всех документов занимает около полугода, подчеркнул эксперт. Кроме того, Индия и Китай в первую очередь ориентируются на внутренний спрос.

«Если Россельхознадзор почувствует, что ситуация будет обостряться и государство решит, что «ценность» бананов важна, тогда ведомство «поактивничает» и быстро аккредитует других производителей», — считает Карпов, сравнивая «банановую ситуацию» с историей подорожания яиц.

Банановый патруль

Корреспондент ИА Регнум посетил продуктовые магазины, чтобы понять, есть ли дефицит уже сейчас. В гипермаркете «Лента» недостатка бананов не обнаружилось, причем именно эквадорские в избытке, а цена за килограмм — 138 рублей.

«Нехватки не ощущаем», — отметили продавцы.

На онлайн-площадках по доставке продуктов бананы также есть в наличии, а цена варьируется от 150 до 170 рублей.

А вот в трех из четырех фруктово-овощных магазинов, которые посетил наш корреспондент, бананов он не обнаружил. При этом возможного дефицита владельцы фруктовых лавок не видят, но тихонько рекомендуют закупиться, по возможности, «если вам прямо жизненно необходимо».

«Сильного ажиотажа по бананам мы не заметили. Да, раскупают быстро, но так было всегда, товар долго не залеживается», — отмечают продавцы. Цена на бананы в таких лавках находится в пределах 130 рублей.

Вместе с тем, некоторые эксперты отмечают, что за подорожанием надо начинать следить недели через две, когда запасы, которые уже ввезены в страну, «подтают».

Бананы с Кубани?

Князьков также считает, что нехватку можно компенсировать, выращивая бананы в России. По его словам, «есть успешные опыты по акклиматизации тропических растений в Краснодарском крае». О каких именно опытах идет речь, эксперт не уточнил.

У российских агрономов подобное заявление вызывает скепсис. Так в комментарии для ИА Регнум академик РАСХН, заместитель вице-президента РАН (сельское хозяйство) Юрий Лачуга подчеркнул, что «бананы — не наша культура».

Бананы, которые выращивают сейчас у нас «на югах», несъедобные — «не потому, что холодно, а так как этот вид не плодовый, а декоративный».

«Я думаю, что нам бананами не стоит заниматься, пусть они растут там, где они растут хорошо. В России климат для выращивания этого экзотического фрукта просто не подходит, слишком переменчивый, а вкусный банан тепло любит, постоянное», — отметил эксперт.

Из-за того, этому теплолюбивому плоду требуется постоянная «приятная» температура, затраты на отопление и освещение при выращивании в теплицах сделают процесс нерентабельным.

Лачуга предложил вообще оставить бананы в покое и переключиться на выращивание чая и льна, которые прекрасно подходят для российских условий. «Бананы лучше продолжать покупать там, где они находятся в естественной среде. Это, в том числе оставит их природную, естественную натуральность», — резюмировал академик.

Диетологи и врачи отмечают, что бананы стоит все же употреблять с осторожностью, так как в них содержится большое количество углеводов. Особенно внимательны к этому фрукту должны быть диабетики и люди с риском инсульта (после еды кровь становится более густой). Но при этом в бананах много витаминов, микроэлементов, они сладкие — поэтому их популярность остается высокой.

Вместе с тем, эксперты рекомендуют россиянам больше употреблять сезонные фрукты и овощи отечественного производства. По их словам, они полезнее импортных аналогов, поскольку растут в привычных условиях и не нуждаются в консервации.