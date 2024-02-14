7 февраля районный суд Воронежа рассмотрел дело по иску супруги погибшего в ходе проведения СВО военнослужащего. При поддержке регионального Комитета семей воинов Отечества (КСВО) удалось защитить интересы вдовы и детей солдата.

Иван Шилов ИА Регнум

Ушедший папа

Вдова Анастасия (имя изменено по ее просьбе) и их дети не могли получить положенные выплаты в полном объеме, так как на часть из них претендовал отец погибшего бойца. При этом родитель отношений с сыном не поддерживал, заботиться о нем не торопился и алименты не выплачивал. Одним словом, классический папа, «ушедший в закат», когда ребенок был еще маленьким.

«Отец не видел сына, не принимал участия в его воспитании и не помогал финансово», — рассказывает о семейных перипетиях Анастасия в беседе с ИА Регнум.

О проблеме стало известно в мае 2023 года, когда представители воронежского КСВО выезжали в город Семилуки для встречи с женами и матерями солдат. Тогда Анастасия пришла к ним на прием, рассказывает ИА Регнум руководитель Воронежского филиала Комитета Маргарита Масленникова.

Ситуация, когда отец или мать погибшего участника СВО, не принимавшие участия в воспитании ребенка, при его гибели претендуют на выплаты от государства, в целом не уникальна, отмечают юристы. Тем не менее, в этом деле еще одна трудность состояла в том, что необходимые документы, как и родители бойца, находятся не в России, а в Казахстане.

Мать и отец бойца разошлись еще в 1981 году, поясняет в разговоре с ИА Регнум юрист Воронежского КСВО Анна Левчик. Когда при подаче документов на выплаты были запрошены сведения о родителях, мать предоставила необходимые документы, а место жительства отца не было точно известно, поэтому госорганы выплаты на него заблокировали.

«Как отец, который не участвовал в воспитании ребенка и не оплачивал алименты, стал потом претендовать на все эти социальные выплаты?» — задается вопросом Левчик.

Юрист взялась за решение проблемы Анастасии, подготовив документы и получив нужные данные из Казахстана. По итогам сбора документов и доказательств в суд был подан иск о лишении нерадивого отца незаслуженных им выплат.

Вопреки пессимистическим прогнозам суд согласился с доводами Анастасии и ее юриста. 7 февраля состоялось заседание, на котором судья, рассмотрев предоставленные материалы, принял решение в пользу вдовы. Выплаты нерадивому отцу погибшего были исключены.

Последняя воля

Говоря о муже, Анастасия не может сдержать слез: смириться с утратой родного человека невозможно.

Супруг был искренним, отзывчивым, справедливым, всегда готовым прийти на помощь, умел договариваться и находить компромисс в любых ситуациях, вспоминает любимого человека Анастасия. «Он пошел на СВО, чтобы защитить семью, страну, родину от нацистов. Чтоб мы с вами жили под мирным небом! Он посчитал это своим долгом!» — говорит она о решении мужа.

Даже после его гибели еще много раз звонили сослуживцы и благодарили, что за время службы он спас много жизней, с гордостью подчеркивает жена: «Безусловно для нас он герой, и мы им гордимся!»

Как вспоминает Анастасия, муж понимал, что случиться с ним может всякое, и знал, что при его гибели семья получит положенные выплаты. В разговоре при встрече с Анастасией муж настаивал, чтобы все средства оставались в семье, «как будто чувствовал», вспоминает она.

Со своими родственниками, оставшимися в Казахстане, по ее словам, он мало общался и хотел, чтобы выплаты достались именно любимым жене и детям, живущим в Семилуках. По словам Анастасии, они с двумя детьми живут под Воронежем одни, родни в России у них нет, но переезжать в другое государство, как этого желают родственники из Казахстана, они не собираются.

Несправедливо было бы, если бы не помнивший о сыне отец получил эти выплаты, говорит она. И речь тут не о финансовых мотивах, а о последней воле ее супруга, отстоять которую удалось в суде. Это было нелегко, но Анастасия все же смогла выполнить желание родного человека и с помощью воронежского КСВО добиться того, о чем он просил ее в последнюю встречу.

Отец погибшего имеет право подать апелляцию, но, по мнению Левчик, его шансы в данном случае невелики: в деле находится достаточно подтверждающих документов, которые говорят о том, что никакого участия в воспитании он не принимал. «Мы будем все равно стоять до конца», — говорит Анастасия.

Не только индивидуальная победа

Маргарита Масленникова отмечает, что с такой ситуацией сегодня сталкиваются очень многие семьи, а судебная практика по этим делам пока недостаточно наработана. По ее мнению, решение суда в пользу Анастасии поможет в дальнейшем улучшить защиту прав родственников бойцов.

Во-первых, подчеркивает Масленникова, сегодня действительно актуален вопрос: что делать с выплатами отцам или матерям, которые фактически ушли от детей, но при гибели участника СВО претендуют на выплаты от государства. В КСВО нередко поступают такие обращения, подтверждает Левчик, но так как родитель участия в воспитании ребенка не принимал, законом предусмотрена возможность лишения прав на получение средств от государства.

Во-вторых, есть проблема выплат в отношении граждан иностранных государств, которые не поддерживают СВО и даже являются противниками спецоперации, говорит руководитель воронежского Комитета.

«К сожалению, появляются случаи, когда родители, отец или мать, даже проживают на территории Украины, и причем поддерживают полностью ВСУ, но при этом претендуют на социальные выплаты, которые положены от российского государства», — рассказывает Масленникова.

Вряд ли в основу решения суда легло именно то, что отец бойца является гражданином другой страны, отмечает Левчик, но такие ситуации тоже могут возникать. В любом случае дела о выплатах семьям бойцов СВО зачастую достаточно запутанны, поэтому ситуация может потребовать вмешательства квалифицированного юриста.

Чтобы справедливость, как в случае с Анастасией, восторжествовала, порой требуется участие специалистов, которых привлекают организации, помогающие семьям участников СВО. Порой родным, объятым горем после потери родного человека или его ранения, самим трудно пробиться через бюрократию в тяжелое для них время. Тогда на помощь приходят общественники. И решение райсуда Воронежа в пользу жены бойца — один из примеров того, как это работает.

Масленникова рассказывает, что КСВО занимается всесторонней поддержкой жен и матерей солдат — от продвижения законодательных инициатив в их пользу до встреч за чаем для разговоров, чтобы обсудить насущные вопросы.

Благодаря профессионализму юриста суд удовлетворил наши требования, говорит Анастасия: «Вот мы это доказали и справедливость восторжествовала!». И хочется надеяться, что таким же образом она восторжествует и в других случаях, когда давно забывшие о своих родных люди проявляют живой интерес лишь к выплатам в случае их гибели.