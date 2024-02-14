Польско-украинская дружба в ХХ-XXI веках была и является категорией весьма эфемерной. С одной стороны, над её построением, несмотря на вековую вражду, с конца 1940-х работал польский публицист Ежи Гедройц, позже вместе с коллегой — Юлиушем Мерошевским.

Иван Шилов ИА Регнум

Именно обоснованная ими необходимость признания существующих восточных польских границ и поддержка независимости Литвы, Белоруссии, но в первую очередь Украины — как гарантии независимости Польши и инструментов противостояния России — получила название «доктрины Гедройца».

После провозглашения Киевом независимости, но особенно после государственного переворота в феврале 2014 года поддержка Украины со стороны Варшавы стала практически безоговорочной, а польско-украинская дружба — своеобразным фетишем восточной политики Польши.

На берегах Вислы всеми силами затыкали рот политикам и общественным деятелям, которые напоминали о проблемных страницах в отношениях польского и украинского народов, особенно в годы Второй мировой войны. И также акцентировали внимание на том, что киевские власти делать шаги навстречу Польше в вопросах исторической памяти не спешат.

С другой стороны, практически любой публичный конфликт между поляками и украинцами сразу же накалял ситуацию как в медиа, так и в политикуме обеих стран.

Так было с перезахоронением военнослужащих дивизии СС «Галичина», на которое ряд депутатов Львовского областного совета пришел в эсэсовской форме. Так было с ликвидацией незаконных монументов боевикам УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Польше. Так было с многолетним отказом киевских властей в проведении эксгумации могил мирных поляков, которых боевики ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и местное украинское население убили в ходе Волынской резни в 1943–1944 годах.

Оскорбления и угрозы, в первую очередь с украинской стороны, начинали звучать в том случае, если в Киеве считали поддержку Варшавы недостаточной. Так случилось в ходе блокады пограничных переходов польскими перевозчиками и фермерами в конце 2023 года.

В последние же недели темы польских могил и блокады польско-украинской границы стали взрывоопасной смесью, которая в очередной раз проверяет польско-украинскую дружбу на прочность.

Уничтоженное кладбище

В начале февраля 2024 года в Бродах Львовской области коммунальщики с помощью бульдозера уничтожили польское воинское кладбище, на котором были похоронены солдаты и офицеры, погибшие в годы Первой мировой войны и польско-украинской войны 1918–1919 годов.

Первой об этом сообщила депутат Бродовского городского совета Ольга Кравчук, которая в социальных сетях выложила видео и фото «благоустройства кладбища». На них видно поваленные деревья, ямы из-под пеньков, а также уничтоженные тяжёлой техникой старинные каменные кресты.

«Убеждена, что это делалось по согласованию с мэром, это его указание, иного решения, как увеличить площадь, он не нашел. Я всё понимаю, что площадь кладбища необходимо увеличивать, что нужно делать уборку и что кто-то за это в год списывает миллионы гривен! Но ведь не сворачивать тракторами старые захоронения, уничтожать старые кресты, памятники, рыть землю «по костям» погибших и вывозить это всё на свалку?!» — написала депутат горсовета.

О том, почему именно возникла острая необходимость увеличивать площадь кладбища, она политкорректно не упомянула.

«Так мы благодарим наших братьев из Польши за всё, что они сегодня делают для Украины?» — риторически спросила Кравчук.

Директор местного коммунального предприятия Юрий Кукулка попытался объяснить, что захоронения были незаметны в кустах, их обнаружили только после начала работ. Мол, сотрудники решили привести в порядок пространство между старыми надгробиями и не собирались ничего разрушать.

Однако, по сообщениям местных жителей, каменные кресты, которые «внезапно обнаружили» рабочие во время уборки территории, были хорошо видны даже летом, когда всё вокруг покрыто зеленью. При этом упомянутый участок жители Бродов больше столетия называли «польским кладбищем».

В защиту местных властей традиционно выступил директор Бродовского историко-краеведческого музея Василий Стрельчук. По его словам, сровненный с землёй участок вовсе не является «польским кладбищем».

«Это захоронения 1914–1920 годов и в их числе, кроме польских, есть захоронения украинские, русские, австро-венгерские и даже большевистские. Это кладбище не имеет национальности, оно межнациональное», — заявил историк.

Логика выглядит странной, ведь на Украине по закону охраняются все воинские захоронения — хотя после 2014-го эта защита фактически не распространяется на могилы советских солдат и офицеров. Но всё становится на свои места, если вспомнить, когда и кем было благоустроено «польское кладбище» в Бродах в последний раз.

Это произошло в 2011–2013 годах благодаря польской организации «Ассоциация Гуты Пеняцкой». Гута Пеняцкая — бывшее польское село в Бродовской районе, 868 жителей которого были зверски убиты 28 февраля 1944 года боевиками УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и военнослужащими 4-го полицейского полка дивизии СС «Галичина».

В акциях по расчистке и благоустройства польского воинского кладбища в Бродах принимали участие сотни волонтёров со всей Польши, в том числе польские байкеры, которые также охраняли приехавших поляков. Перед освящением памятного креста на кладбище в сентябре 2013 года именно байкеры повязали на все остальные кресты и памятники ленты в цветах польского флага, что вызвало ярость принадлежащего националистической партии «Свобода» львовского портала «Вголос».

Об уничтожении польского воинского кладбища не сообщило ни одно киевское СМИ. А львовский портал Leopolis. news большую часть своего материала о произошедшем в Бродах посвятил приведённым выше оправданиям директора Бродовского историко-краеведческого музея.

«Понятно, что «Ассоциация Гуты Пеняцкой» в современной Украине не ко двору, и именно потому сделанное ею уничтожается — даже если касается Первой мировой войны», — констатировал российский историк Александр Дюков.

«Подлость и позор».

История получила продолжение с другой стороны польско-украинской границы и в несколько другой плоскости — главным её участником стал не бульдозер коммунальщиков, а трактор польских фермеров.

Именно они с 9 февраля заблокировали три, а с 12 февраля ещё два КПП на границе с Украиной, в очередной раз требуя запретить ввоз в Польшу дешёвой и некачественной украинской сельхозпродукции.

Первые два дня протеста проходили относительно спокойно, дальше перепалок с украинскими водителями дело не заходило. Однако в воскресенье, 11 февраля, протестующие остановили в пункте пропуска «Дорогуск — Ягодин» три украинских грузовика и высыпали из них зерно прямо на дорогу. Замки прицепов грузовиков поляки срезали болгаркой.

«Фермеры рассыпали зерно из грузовиков в Дорогуске, грузовики возвращаются на Украину», — написал на один из организаторов забастовки перевозчиков Рафал Меклер, который также поддерживает протесты фермеров. Он опубликовал и фото рассыпанного по дороге украинского зерна. Примечательно, что позже фермеры украсили эти кучи флагами Евросоюза и чучелами евробюрократов.

Произошедшее вызвало 12 февраля резкую реакцию Киева.

В частности, посол Украины в Польше Василий Зварыч в крайне недипломатических выражениях потребовал от польских властей привлечь виновных к ответственности: «Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем».

Его поддержала и украинский посол в США Оксана Маркарова, которую Вашингтон продвигает в премьер-министры Украины.

«В любой конфликтной ситуации с друзьями и партнёрами самое сложное, но одновременно и самое важное — продолжать фокусироваться на том, что объединяет, и настойчиво, но всё же конструктивно разрешать споры. Таким образом, чтобы стать ближе, сильнее и уменьшить влияние провокаторов, которые самостоятельно или под чьим-либо влиянием постоянно выбирают триггерные темы для внесения раздора. Это касается зерна, оружия, исторических событий и многого другого…» — написала она. Причём под провокаторами она явно имела в виду польских фермеров, а не украинских коммунальщиков, уничтоживших польское кладбище.

К антипольскому хору присоединился и глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. «Какой же ты человек после того, как у тебя поднялась рука уничтожить хлеб? То, что произошло на польской границе — это уже не о политике и бизнесе, это за пределом человеческого понимания добра и зла», — написал он.

Но дальше всех пошёл торговый представитель Украины Тарас Качка. «Единственное, что теперь может спасти — снять все блокады и обеспечить безопасность украинским грузам в Польше. Иначе завтра Меклер и его банда начнут убивать украинцев за то, что они украинцы. (…) Если безразличие к насилию над украинскими товарами в Польше сохранится, я не удивлюсь уничтоженным фурам с польским сыром или просто уничтоженным польским товарам на полках украинских супермаркетов», — пригрозил он.

Отреагировал на рассыпанное украинское зерно и мэр Львова Андрей Садовый, который позиционирует себя как пропольский политик. «Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы, из украинских грузовиков. Псевдоблокада на границе продолжается. (…) Такие действия поляков — подлость и позор», — написал он утром в понедельник.

Правда, уже к вечеру в комментарии польскому телеканалу Polsat Садовый извинился за эти слова, хотя и весьма специфически. «Если я кого-то обидел, прошу прощения. Но я убежден, что российские спецслужбы делают свое дело. Правда, что у нас есть общий враг. Это Путин», — заявил градоначальник Львова.

При этом утешительный приз получил и Киев — министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский принес официальные извинения за инцидент. «От имени польских фермеров я прошу прощения за такой поступок отчаяния и прошу с пониманием относиться к их чрезвычайно тяжелой ситуации», — говорится в комментарии Секерского, размещенном 12 февраля на правительственном портале Польши.

Однако в тот же день польский премьер Дональд Туск на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что «Польша не может игнорировать аргументы своих фермеров, Варшава и Берлин должны найти компромиссные решения по зеленому соглашению ЕС и импорту сельскохозяйственной продукции с Украины, которые удовлетворят требования аграриев».

А днём ранее на встрече с фермерами в городке Моронг польский премьер сказал, что нет какого-либо существенного конфликта мнений или интересов между правительственной командой и протестующими фермерами. «И уж точно не в случае с Украиной, не в случае экспорта украинской сельскохозяйственной продукции без эффективных ограничений», — отметил он.

На той же встрече Туск сделал выпад в сторону украинских аграрных баронов, причём в стилистике, которую ранее использовали только политики из крайне правой польской партии «Конфедерация».

«То, что несколько тысяч человек на Украине хотят заработать много денег, это не наша проблема. Мы хотим помочь Украине как государству в вооруженном противостоянии с Россией. Но не может быть, чтобы из-за войны и из-за этой эмпатии и открытости по отношению к Украине кто-то стал за счет различных польских профессиональных групп — не только фермеров, транспорт тоже является острой проблемой — использовать войну как способ несправедливой или неадекватной конкуренции», — заявил он.

В общем, польско-украинская дружба дружбой, а табачок (и другая сельхозпродукция) — точно врозь. И вряд ли на протекционистскую политику Варшавы в отношении Киева повлияет прогрессирующее ухудшение отношения украинцев к полякам.

А именно об этом свидетельствуют данные всеукраинского опроса, проведенного 11–19 января украинской компанией Info Sapiens и польским Центром диалога имени Юлиуша Мерошевского. Согласно им, если в 2022 году 83% украинцев положительно относились к полякам, то в 2024-м таких осталось лишь 44%.