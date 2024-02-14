В российской IT-сфере начали отдавать предпочтение «айтишникам», проживающим внутри страны. Компании начинают массово отказываться от работы с релокантами и переключаются на поиск сотрудников в российских регионах.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказал в интервью информагентству НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер, в Россию, в связи с этим в том числе, вернулось уже 40–50% уехавших за границу IT-специалистов.

В абсолютных цифрах на декабрь 2023 года вернувшихся соотечественников может быть от 170 до 330 тыс. человек По оценке помощника президента по экономическим вопросам Максима Орешкина, половина покинувших страну осенью 2022 года уже вернулись.

По данным экспертов, релоканты возвращаются на родину как из-за ужесточения условий получения документов, так и из-за трудностей с заработком.

В свою очередь, наём работников, которые базируются в России, избавляет бизнес от законодательных и налоговых сложностей. Кроме того, зарплатные ожидания перебравшихся за границу в несколько раз выше того, что предлагают московские работодатели. А жители российских регионов и вовсе готовы работать за зарплату ниже московской.

Общеизвестен тот факт, что во многих случаях работа в IT-сфере не привязана к определенному месту жительства сотрудника. Таким образом, на одно место могут претендовать как специалист из-за рубежа, так и москвич, который готов еще и из офиса поработать, и «регионалы», которые также могут работать на удалёнке.

Если сравнивать запрос на зарплату инженера DevOps c опытом построения облачных сетей, который находится за рубежом и получает 550–600 тыс. руб, с аналогичным московским сотрудником, готовым трудиться за 370 тыс. руб., то становится понятен выбор компаний не в пользу релоканта. А специалист, который живет, к примеру, в Казани, готов работать в среднем за 270 тыс. руб., посчитали в Superjob.

Отказ от релокантов получается экономически выгодным — они стали дорого обходиться компаниям, которым дешевле взять работника из региона с аналогичной квалификацией.

Кадровый голод

Вместе с тем, по данным экспертов, в российской сфере IT есть существенный дефицит кадров, который усилился из-за усиленной разработки «ипортозамещённого» программного обеспечения и повышения интереса «дружественных» стран к российским разработкам. Это значит, что специалисты для изготовления нового ПО стали более востребованы, но их сейчас недостаточно на рынке труда.

Согласно данным Superjob, наибольший спрос на кадры наблюдается в тех профессиях, которые плотно связаны с внедрением искусственного интеллекта (ИИ). Так возникла острая нужда в инженерах DevOps, программистах PHP, специалистов по работе с данными с опытом машинного обучения, специалистов по информационной безопасности.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее уже говорил о том, что в сфере IT заняты около 740 тыс. человек и не хватает еще 500–700 тыс. Плюсом является тот факт, что этой сферой активно интересуются студенты. Так, в 2023 году на «IT-кафедры» были зачислены более 170 тыс. человек, а по итогам года выпущено из вузов свыше 80 тыс.

Карьерный консультант, HR-эксперт, лидер проекта «Траектории карьеры будущего» Оксана Ястребова в беседе с ИА Регнум отметила, что по состоянию на 2023 год в России зафиксирован рекордно низкий процент безработицы, но при этом кадровый голод никуда не делся. «Дефицит с кадрами высокого уровня в IT был всегда, но не у всех», — пояснила эксперт.

«С релокантами зачастую работают как с самозанятыми или ИП. Многие компании брали такой фокус еще в 2022 году, чтобы не потерять спецов, содействовали с открытием ИП для того, чтобы их удержать», — подметила карьерный консультант.

Сейчас ситуация меняется на глазах, однако в погоне за низкой оплатой труда главное — не проиграть в «качестве» специалиста.

«Айтишный» дисбаланс

Стоит отметить, что, несмотря на этот «кадровый голод», без существенного опыта в высший эшелон IT всё же не берут. А вот в тестировщики, которые «отлавливают» ошибки, или «джуны» — начинающие специалисты — попасть вполне реально, и там можно понемногу «вливаться» в новую для себя сферу, изучая азы и набирая определенные «кейсы».

«Многие сначала берут бесплатно «джунов» (например, на стажировке), особенно из онлайн-школ — это же бесплатная рабочая сила. Потом, если проявляют себя, их уже трудоустраивают», — поделилась с ИА Регнум project-менеджер образовательного продукта «Нетология» Кристина Байшева.

По ее словам, в IT-отрасли наметился серьезный квалификационный дисбаланс. Немногочисленные «сеньоры» — профессионалы, которые самостоятельно разрабатывают и выполняют план работы, — в первую очередь ищут работу не в России, отсюда и недостаток таких кадров в стране.

А вот сотрудники уже с достаточным опытом для ведения небольших проектов (так называемые «мидлы») и «джуны», которых довольно много, менее притязательны, но имеют все шансы на успех. У «мидлов» зарплата стартует от 100 тыс. рублей и выше, плюс есть все шансы со временем уйти на повышение, отметила Байшева.

Наметилась и еще одна очевидная тенденция — многие компании занялись самостоятельной подготовкой нужных им специалистов, отмечает коллега Байшевой Татьяна Смирнова.

«Крупные компании отбирают сотрудников через систему стажировок или запускают свои курсы для обучения специалистов нужным навыкам. Объединяет всех работодателей то, что при отборе значительное внимание уделяется оценке мотивации и потенциала кандидатов», — пояснила она ИА Регнум. Правда, в этом случае нет гарантии, что готового специалиста не переманит другая компания.

Работодатели сейчас по-разному реагируют на сложности с наймом.

Некоторые компании все-таки снижают требования и готовы брать специалистов с минимальным опытом, считает Смирнова. В основном это касается небольших и средних компаний, которые не могут предлагать зарплаты по верхней границе рынка.

Из бухгалтера в айтишники

Эксперты также отмечают, что сейчас на IT-специалистов массово идут переучиваться представители профессий, которые были популярны в 1990-е, — это и юристы, и экономисты, и бухгалтеры.

Основным способом получить новую профессию стали различные онлайн-курсы.

По данным SuperJob, средняя зарплата бухгалтера сейчас составляет 90 тыс. руб., экономиста — 110 тыс. руб., юриста — 120 тыс. руб., тогда как востребованные IT-специалисты получают в несколько раз больше.

«Попасть сразу в разработку с таким уровнем знаний не получится. Я призываю своих клиентов, желающих перейти в IT, сначала изучать специфику, обучаться параллельно с текущей работой и нарабатывать практику внутри проектов на открытых платформах», — подчеркнула Ястребова.

По словам экспертов, чаще всего на профессии из сферы IT переучиваются люди, работавшие раньше в области технологий, образования, производства, агропрома, медицины или строительства.

Комфортнее всего переходить в IT из смежных сфер. Но это не значит, что невозможно перебраться и из других. Просто на переподготовку потребуется больше времени.