Возросшая активность российских дронов вынуждает украинское политическое и военное руководство искать новые способы «защиты» неба. Особенно остро проблема с прикрытием воздушного пространства встаёт по мере того, как США всё дальше оттягивают решение о новых поставках военной помощи для Киева.

Иван Шилов ИА Регнум

И хотя украинское правительство приняло решение о смене военного руководства, проблемы, стоящие перед ВСУ, никуда не исчезают, сообщает газета New York Times. По информации журналистов, в распоряжении украинской ПВО имеется запас зенитных ракет, однако он будет исчерпан к началу марта 2024 года.

В связи с этим в Киеве задаются вопросом: как защитить воздушное пространство и объекты, по которым, собственно, наносятся удары российскими дронами и ракетами.

«Покров» с дырками

В качестве решения проблемы, украинская сторона рассматривает возможность создания «общенациональной системы радиоэлектронной борьбы» (РЭБ). По информации журналистов, новая система получила название «Покров». Речь идёт о развёртывании большого количества установок РЭБ, зона действия которых прикроет всю территорию Украины от беспилотников сплошным «куполом».

Работа комплекса подразумевает использование технологии спуфинга: комплексы перегружают навигационный сигнал, поступающий со спутников GPS/ГЛОНАСC шумами. При перегрузке сигнала управления, происходит подмена поля спутниковой навигации, то есть дрон получает неверные данные о своём местоположении. В итоге беспилотник отклоняется от курса и падает, не достигнув цели.

«Думается, что здесь может идти речь об объединении распределенных средств обнаружения и поражения летательных объектов в единую информационную систему. Такой комплексный подход в целом является правильным с точки зрения обеспечения большей эффективности борьбы с БЛА, вне зависимости от стороны конфликта. Никакого единого купола здесь ожидать не приходится. Просто потому, что создание потребовало бы колоссальных финансовых и временных ресурсов», — отметил в комментарии для ИА Регнум эксперт, главный редактор интернет-портала UAV.ru Денис Федутинов.

Павел Лисицын/РИА Новости

Информация о разработке «Покрова» появилась ещё в ноябре 2023 года. Тогдашний командующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что широкое применение РЭБ может стать альтернативой зенитным ракетным комплексам. Применение дорогостоящих зенитных ракет для уничтожения дронов зачастую не окупается, поскольку одна ракета может стоить в разы дороже цели, по которой она была выпущена. Учитывая, что беспилотники могут производиться в кустарных условиях из таких материалов как картон и дерево, разница ещё более увеличивается. Поэтому развитие концепции средств радиоэлектронной борьбы можно считать естественным ходом вещей.

Другое дело, что далеко не все дроны так легко поддаются работе комплексов РЭБ. И не все дроны используют спутниковый сигнал для коррекции координат на маршруте полёта.

«Как было видно по некоторым, сбитым Украиной барражирующим боеприпасам семейства «Герань», они с некоторых пор стали оснащаться антеннами ГНСС «Комета» для защиты навигационных сигналов от преднамеренных и непреднамеренных помех. Эти системы позволяют выдерживать уровень помех на несколько порядков больший, чем для обычного приемника», — отмечает Федутинов.

Более того, для корректировки координат дрона могут использоваться сети сотовой связи или же навигация по подстилающей поверхности местности. Подобные технологии уже используются или будут активно использоваться по мере совершенствование систем подавления сигналов спутниковой навигации, добавляет эксперт.

Так что в едином украинском «Покрове» уже сейчас явно проявляются всевозможные прорехи, которые не позволят превратить его в «Железный купол».

А значит — без классических средств ПВО обойтись не получится.

«Вампир» на охоте

Однако пока запаса ракет для ПВО хватает, в Киеве полагают, что могут не беспокоиться о функционировании «Покрова». Тем более, что в резерве остались «подарки» от Запада, которые пока применялись лишь ограниченно.

В частности, речь идёт о многоцелевых легких ракетных комплексах VAMPIRE, которые на днях были впервые применены ВСУ при отражении налёта дронов-камикадзе «Герань-2» в Одесской области. Кадры использования комплекса были опубликованы командованием ВСУ в открытых источниках.

Использование комплекса, созданного по типу «дешёво и сердито», с одной стороны, можно считать преимуществом ВСУ, сообщил в разговоре с ИА Регнум военный эксперт, автор телеграмм-канала «Русский инженер» Алексей Васильев.

«Это очень простая конструкция, которая, в то же время, очень эффективна. Установку можно разместить в кузове пикапа, на любое шасси. В целом против дронов подходит, для борьбы с более сложными угрозами — уже нет», — отмечает эксперт.

Конструкционно комплекс Vampire является модернизацией неуправляемых ракет Hydra 70 с установкой на них комплекта лазерного наведения для превращения их в высокоточные боеприпасы. С одной стороны, одна такая ракета стоит в разы дешевле любого другого существующего западного боеприпаса с лазерным наведением. Комплекс также крайне прост в эксплуатации и мобилен.

Dammit Ракеты Hydra 70

С другой стороны, для прикрытия сколько-нибудь значимого участка территории требуются десятки, а в перспективе — сотни таких комплексов. Тем более, что российские дроны постоянно меняют траекторию, обходят зону действия ПВО противника, а зачастую — атакуют пункты дислокации зенитных установок.

Судя по всему, Запад не «расщедрился» на масштабные поставки новых зенитных вооружений, поэтому на Украине скорее происходит обкатка штучных комплексов в боевых условиях. И похоже, что Киев, в целом, устраивает роль «полигона».

«Идеальная среда для испытания»

Характерно, что ни построение украинского «железного покрова», ни использование одиночных зенитных комплексов не является, собственно, решением проблем, стоящих перед ВСУ.

В обоих случаях речь идёт об ограниченном применении неких технологий, либо об их «обкатке» в боевых условиях. В этом смысле характерно недавнее заявление вице-премьера Украины Михаила Федорова. Отвечая на вопрос журналистов о применении в ходе украинского конфликта современных технологий политик, заявил о «тесном контакте» с западными производителями как вооружений, так и программного обеспечения, которое может быть использовано в военных целях.

«Мы получаем такие образцы на тест или даже на боевые испытания. После этого даем ценный фидбек [обратную связь] для совершенствования. Для западных компаний это идеальная среда для испытания своих новейших технологий»,— заявил Фёдоров.

Иными словами, украинское руководство в целом согласно быть полигоном. Но, как уже было сказано, такое позиционирование по умолчанию не предполагает, что западные поставки могут позволить ВСУ изменить ситуацию в свою пользу.

А с другой стороны, если говорить о тех же методах глушения беспилотников, такие эксперименты могут вредить мирному населению. Поскольку дрон, лишившись ориентации в пространстве, может ошибочно нанести удар по гражданской цели или просто взорваться при падении на город.

И в этом смысле применение новых методов антидроновой борьбы мало отличается от использования ВСУ кассетных боеприпасов или снарядов с обеднённым ураном. Пусть обломки ракет, снарядов, поражающие элементы останутся лежать в земле, отравят воздух и воду, зато будет выполнен план по боевым испытаниям.

Украина — «идеальная среда» для испытаний, но с подобным подходом она вряд ли станет идеальной средой для жизни людей в обозримом будущем.