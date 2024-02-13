Президент Киргизии Садыр Жапаров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не вмешиваться в дела своей страны. Об этом он сообщил в сенсационном письме американскому чиновнику, которое опубликовал пресс-секретарь Аскат Алагозов.

Иван Шилов ИА Регнум

Блинкена вежливо послали

Ранее Энтони Блинкен направил письмо Жапарову, выразив обеспокоенность по поводу законопроекта «О неправительственных организациях», который находится на рассмотрении парламента Киргизии. 9 февраля министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев передал послу США Лесли Вигери ответное письмо Блинкену.

Жапаров сообщил, что содержание письма госсекретаря «имеет признаки вмешательства во внутренние дела государства».

Глава государства поясняет, что законопроект об НПО представляет собой внесение изменений в принятый в 1999 году закон и упорядочивает работу некоммерческих организаций. Закон аналогичен документу об иноагентах, принятому в США в 1938 году.

«Почему вам можно, а нам нет?» — задаётся вопросом Жапаров. В Киргизии успешно работают сотни НПО, но некоторые получают финансирование из-за границы и распространяют ложную информацию.

«Речь идёт о том, что кыргызское государство, как и подобает его статусу, намерено контролировать, откуда берутся деньги для этих неправительственных/некоммерческих организаций, как, на какие цели, кем и куда они будут расходоваться», — уточняется в письме.

Жапаров выразил недоумение по поводу беспокойств Блинкена о том, что в случае принятия парламентом закон может поставить под угрозу доступ граждан «к жизненно важным услугам, таким как здравоохранение и образование».

Для детального прояснения ситуации он предложил провести аудит использования финансовых средств некоммерческими организациями, финансируемыми правительством США, хотя бы за последние 10 лет.

«Пользуясь случаем, имею честь пригласить вас, уважаемый господин Блинкен, посетить нашу страну и воочию убедиться в том, что права и свободы человека в Кыргызстане находятся под надежной защитой Конституции и законов. <…> Моя единственная просьба — не вмешивайтесь во внутренние дела нашей страны», — заключил Жапаров.

Очевидно, что по меркам постсоветского пространства (если не брать во внимание регулярные заявления Александра Лукашенко) письмо и позиция Садыра Жапарова — достаточно жесткие, особенно на фоне соседей, привыкших к осторожности и пиетету перед представителями западных стран.

Это уже не первый раз, когда официальные лица США так бесцеремонно вмешиваются в дела Киргизии. В прошлом году это пытался сделать сенатор Роберт Менендес, после принятия законопроекта о запрете публиковать в СМИ «информацию, причиняющую вред здоровью или развитию детей».

Кумтор и Казахстан

Можно ли говорить о реальном геополитическом развороте Киргизии и присоединении к антиколониальной коалиции, которую активно формирует Россия на международной арене? Отчасти да. И уже давно.

В апреле 2022 года государству было возвращено золоторудное месторождение «Кумтор». Длительные переговоры с собственниками (за которыми стояли британцы) зачастую были покрыты дымовой завесой, что служило поводом для самых конспирологических версий.

Иногда же переговоры напоминали открытое противостояние и попытки оказать давление на новые власти Киргизии. В конечном счете Садыр Жапаров смог создать в регионе прецедент пересмотра сделок, совершенных в 1990-е годы.

Вполне вероятно, что по тому же пути пойдет Казахстан. И тогда это запустит цепную реакцию в регионе, где потерпевшей стороной окажутся преимущественно западные компании, воспользовавшиеся в прошлом несознательностью и падкостью до коррупционных схем национальных элит постсоветской Центральной Азии.

Сможет ли, например, Токаев ответить в том же духе Блинкену, Боррелю или хотя бы какой-нибудь фон дер Ляйен?

Однозначного ответа нет. Но все внимательно следят за маневрами Садыра Жапарова и прекрасно понимают, что он во многом опирается на поддержку Москвы. В случае успеха общей стратегии киргизского лидера его путь рано или поздно захотят повторить в ключевой стране региона — Казахстане.

Не зря между странами в последнее время происходят достаточно частые приграничные конфликты по надуманным причинам и, как правило, инициированные казахстанской стороной. Астана, наблюдая за слишком уж независимой и своенравной политикой Бишкека, не только делает определенные выводы, но также пытается и воспрепятствовать Киргизии стать региональным хабом для транзита товаров, услуг и сырья между Россией и Китаем.

Британцы

Американцы, конечно же, не оставят без внимания принципиальность Садыра Жапарова и дрейф Бишкека в сторону Москвы. Но реальное влияние, компетенции и собственную игру в регионе ведут в первую очередь не они.

Ведут ее британцы и чаще всего отдельно от Штатов, исходя из собственных интересов и из того, что Центральная Азия была зоной исторического влияния Британской империи. А на роль исполнителя и застрельщика многих негативных процессов в регионе британцы чаще всего привлекают турок.

Именно британцы стоят за рядом наиболее успешных медийных кампаний и попыток организации реальных переворотов за последние несколько лет.

Старший сын экс-президента Бакиева — Максим Бакиев, вместе с огромными капиталами, находится в Лондоне. Британское законодательство, которое всегда кичится своей строгостью в отношении отмывания денег и сомнительных средств, на деятельность Бакиева закрывает глаза. А он в последние годы значительно нарастил как политическое, так и экономическое влияние в республике.

Британия стоит за организацией ряда русофобских кампаний, — с началом СВО, во время Саммита ШОС в Самарканде в сентябре 2022 г. и пр.

Но речь идет не только о работе с медиа.

Прежний посол Великобритании Чарльз Гарретт координировал попытки госпереворота осенью 2022 года («кемпир-абадский заговор»). После того как его «поймали за руку», ему «порекомендовали срочно уехать» из страны. И это только то, что лежит на поверхности.

Человек №2

Другой успешной картой, которой активно пользуются, но пока до конца не разыгрывают, может оказаться сам правящий тандем, когда на «второго человека в государстве» Камчибека Ташиева завязаны спецслужбы и значимая часть элит южных регионов страны. С 2020 г. Ташиев возглавляет Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ), а также является неформальным лидером самой крупной фракции в Жогорку Кунеш (парламент страны. — Прим. ред.) — «Ата Журт Кыргызстан».

С одной стороны, появление тандема вызвано объективными причинами — традиционным трайбализмом и историческими различиями между югом и севером страны. И, возможно, в этом и кроется залог устойчивости действующих властей, несмотря на упорные слухи о ссоре между «двумя друзьями».

Отдельной и крайне жесткой акцией устрашения/наведения порядка стала ликвидация правоохранительными органами криминального авторитет Камчи Кольбаева накануне приезда в Бишкек российского лидера. Вместе с тем «Коля кыргыз» считался близким к президентской семье, с первых дней октября 2020 года на улицах активно поддерживал Садыра Жапарова.

Еще одним значимым штрихом и одновременно указанием на возможный конфликт в правящем тандеме стало недавнее поспешное и несколько неожиданное заявлении об участии Садыра Жапаров в президентской гонке 2025 года и последующая реакция Камчыбека Ташиева в виде активной публичной деятельности, которую многие наблюдатели расценили как начало избирательной кампании.

Ориентация — Анкара

Уязвимость курса на суверенитет, который избрал Бишкек, состоит в уязвимости «тандема» Жапарова и Ташиева. Для многих очевидно, что глава спецслужб страны всё больше ориентируется на Турцию во внешней политике и претендует на всё больший «кусок пирога» в политике внутренней.

Фактов явной ориентации Камчибека Ташиева на Турцию масса.

Начать можно с выдачи гражданина Киргизии Архана Инанды турецким спецслужбам. Инанды возглавлял сеть образовательных учреждений «Сапат», которые были ориентированы на Фетхуллаха Гюлена — нынешнего злейшего врага президента Реджепа Эрдогана.

Далее была серия приграничных конфликтов с Таджикистаном, которым предшествовала ура-патриотическая риторика Ташиева, и попытка сыграть накануне парламентских выборов на патриотических чувствах. В первые же сутки конфликта Турция активно обозначила свою позицию и в качестве собственного профита далее начала успешно поставлять «Байрактары» и другие продукты ВПК для армии Киргизии.

К турецкому влиянию можно отнести и явное увлечение национализмом со стороны окружения главы Ташиева. Так, его ближайший соратник, спикер парламента страны Нурланбек Шакиев стал инициатором ряда языковых скандалов, фактически запрещая русский язык в стенах законодательного органа и начав системную борьбу с русскими топонимами в республике.

Угроза с юга

Трайбализм и явно разные политические стили и предпочтения двух лидеров, конечно, остаются главной проблемой новейшей политической системой Киргизии.

Однако у страны имеются и внешние угрозы.

Традиционно ею остается Афганистан, где к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но многие радикальные группировки остаются неподконтрольными и готовы использовать новейшее вооружение, оставленное американцами после бегства из Кабула.

События января 2022 года в Казахстане с разграблением Алма-Аты и участием в беспорядках криминального и исламистского элементов явным образом показали, что возможной целью вооруженного вторжения радикалов из Афганистана мог стать Западный Казахстан.

Сегодня ситуация вновь несколько изменилась.

В последние годы значительный крен в сторону США и Британии делает Эмомали Рахмон. Симптоматичным было обострение на киргизско-таджикской границе, по сути, по инициативе Душанбе, именно в дни Саммита ШОС в Самарканде в сентябре 2022 г.

Целью вторжения исламистов может стать Ферганская долина с Баткенской и Ошской областями Киргизии через территорию Таджикистана. По имеющейся информации, высшее руководство Киргизии рассматривает этот сценарий в качестве реального и уже готовится к предстоящим событиям, которые если и случатся, то произойдут летом.

Сможет ли Киргизия отстоять свой суверенитет перед лицом Запада, при этом устоять от искушения нового разделения по регионам и отразить возможное вторжение исламистов?

Вопрос остается открытым. 2024-й год в этом смысле может оказаться решающим. Если общество преодолеет как внутренние трудности, так и внешние угрозы, то развитию Киргизии ничего не будет мешать.