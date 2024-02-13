Между Арменией и Азербайджаном возобновились стычки на границе. 12 февраля в Баку заявили, что «в результате очередной военной провокации ВС Армении» был ранен военнослужащий Госпогранслужбы Азербайджана. И эта «провокация армянской стороны» является серьезным ударом по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Иван Шилов ИА Регнум

Тут же, несмотря на отказ армянской стороны признать сам факт обстрела, азербайджанцы запустили акцию возмездия. Соответственно, армянское Минобороны уже 13 февраля сообщило, что с 05:30 по их позициям в районе Неркин Ханд ведется огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела по состоянию на 14 часов вторника у армянской стороны было четверо убитых и один раненый.

Но, как ни странно, эти обстрелы стали следствием ситуации, сложившейся вокруг армяно-азербайджанских переговоров о заключении мирного договора. «Сторонам пока не удается продвинуться в переговорном процессе. Из-за этого общий фон в приграничной зоне, как и на дипломатическом треке, не самый лучший», — поясняет ИА Регнум старший научный сотрудник Сектора Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

Переговорный процесс, по сути, зашел в тупик. С одной стороны, есть Азербайджан, пытающийся воспользоваться удачным моментом, и, как считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, президент Ильхам Алиев, добившийся полного захвата Карабаха, уверен, что может добиться от своего армянского визави всего что угодно. Причем под серьезными уступками понимается не только признание Ереваном потери Карабаха и территориальной целостности Азербайджана (что Пашинян уже сделал — без всяких торгов, в одностороннем порядке), но и ограничение суверенитета Армении, а также расширение зоны контроля Баку на уже непосредственно армянскую территорию.

«Алиев хочет, чтобы Пашинян передал под контроль Баку т. н. Зангезурский коридор (который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванью. — Прим. ред.) на условиях экстерриториальности или близких к ней. А также вернул Баку его анклавы на территории Армении и не обеспечит возвращение азербайджанцев в Армению, притом что армянское население не вернется в Азербайджан. Ну и согласился на продолжающуюся оккупацию Азербайджаном армянских территорий, захваченных в 2021–2022 годах, а также делимитацию и демаркацию границы полностью на условиях Азербайджана», — поясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

По мнению эксперта, если Пашинян пойдет на эти уступки, то это будет означать полную капитуляцию Армении и нейтрализацию армянского фактора на Кавказе. И в случае смены власти в республике новые руководители не смогут длительное время оказывать сопротивление Баку или создавать хоть какую-то угрозу азербайджанским интересам.

Принять эти условия просто так армянский премьер-министр не может. Хотя бы потому что против них выступает подавляющая часть населения. В стране уже идет бурление из-за того, что Армения выполняет определенные требования Азербайджана, прежде всего идеологического характера. «Пашинян испытывает огромное внутреннее давление в связи с уступками, на которые он идет в отношениях с соседями, включая намерение убрать из конституции преамбулу декларации о независимости, содержащую идею воссоединения Армении с Карабахом», — говорит старший преподаватель РУДН Камран Гасанов.

Неудивительно, что в этой ситуации Никол Пашинян не способен выполнить азербайджанские условия. Не может просто так соглашаться на какие-то серьезные уступки, поскольку рискует потерять власть. Его последнее интервью Daily Telegraph фиксирует некоторые негативные моменты и в какой-то степени даже провоцирует еще большее отчуждение. В переговорном процессе армянский лидер перекладывает ответственность на азербайджанскую сторону, но не предлагает ничего нового для продвижения.

И вот тут запускается цепь событий, очень напоминающая многоходовку. Первый шаг — силовое давление. Азербайджанская сторона либо провоцирует (если верить Еревану), либо эскалирует (если считать, что первоначальный обстрел был именно с армянской стороны) пограничный кризис. Прекрасно понимая, что ни Армения, ни ее руководство к войне не готово. По сути, оказывает силовое давление, угрожая эскалацией в том случае, если мирный договор не будет подписан на условиях Баку.

Причем эскалацией, которая может повлечь за собой куда большие проблемы для Еревана, нежели те, которые возникнут в случае его уступок в вопросе мирного договора. «Все может даже не закончиться транспортным коридором, поскольку в более ранней риторике Азербайджан допускал даже захват самого города Ереван. То есть речь может пойти о ликвидации армянской государственности», — уверен Никита Мендкович.

А значит у Пашиняна уже появляется аргумент для того, чтобы убедить население пойти на выполнение азербайджанских условий. Он выступает за мир любой ценой и пытается всячески внушить армянскому обществу мысль о том, что не надо сопротивляться. Что даже ценой очень тяжелых и даже позорных уступок нужно добиться хоть какого-то мирного соглашения с Азербайджаном.

Казалось бы, аргумент сомнителен.

Армения до сих пор входит в ОДКБ, а значит Россия гарантирует безопасность нынешних армянских границ, признанных Москвой. И если пограничные споры вокруг делимитации (где у сторон разные точки зрения) еще как-то можно позиционировать как международный спор, то вторжение азербайджанской армии в Зангезур (не говоря уже о наступлении на Ереван) очевидно станет агрессией против Армении. Россия не сможет не вмешаться — сначала политическим, а затем и военным путем. В результате под угрозой окажутся все завоевания и достижения Баку с 2020 года. А Азербайджан уже получил свое и не будет рисковать своими отношениями с миром ради пару километров новых территорий, считает Камран Гасанов.

Однако есть нюанс.

Пашинян в последние годы сделал все возможное для того, чтобы выключить российский фактор из уравнения. Во-первых, рассорился с Москвой. Сейчас он демонстративно игнорирует заседания ОДКБ, в то же время раскатываясь по европейским столицам и даже поддерживая Киев. То есть Ереван сам себя поместил в политическую изоляцию в тот момент, когда фактически разорвал отношения с Москвой и сделал ставку на поддержку со стороны Франции.

Во-вторых, Пашинян и его команда пытаются внушить населению мысль о том, что Россия останется в стороне. Пропашиняновские СМИ активно распространяли мысль о «предательском характере Москвы», что она стала на сторону Азербайджана и Турции. Что именно она, а не Пашинян, сдала Карабах. Сам же премьер-министр говорил, что Россия, мол, стала ненадежным союзником, в том числе и потому что ей сейчас не до Армении. А значит дает понять, что здесь и сейчас Армению защитить некому, отсюда и нужно срочно заключать любой мир с Баку.

Правда, на самом деле мир нужен не столько Еревану, сколько самому Пашиняну.

«Армянскому премьеру необходимо внушить армянам мысль о мире любой ценой, потому что в противном случае у общества возникнут резонные вопросы относительно результатов внешней политики Пашиняна, который под предлогом достижения эпохи мира в регионе фактически пошел на сдачу Нагорного Карабаха, и ряд других сомнительных шагов. Кроме того, в случае мирного закрытия конфликтных вопросов с Азербайджаном у действующих властей Армении будут развязаны руки для геополитического разворота на Запад», — подчеркивает Айк Халатян.

Именно этот разворот, по сути, и является главной задачей премьера, реализуемой им с момента прихода к власти в 2018 году. Задачей, ради которой он сдал Карабах, рвет отношения с Россией и ставит под угрозу суверенитет Армении. Именно поэтому Никол Пашинян отказывается что-то противопоставить давлению Ильхама Алиева. Он не идет на мобилизацию, не идет на какие-то жесткие шаги, понимая, что для реализации этих шагов ему придется снова резко развернуть политику и пытаться добиваться поддержки от Москвы.

Ведь тогда разворота на Запад не получится. Ну, или он будет в стиле Анналены Бербок — на 360 градусов. И тогда его можно будет воспринимать как грандиозный геополитический успех: как возвращение Армении после неудавшегося прозападного эксперимента назад в российские геополитические объятья. А это не нужно ни Пашиняну, ни его западным друзьям.