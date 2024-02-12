8 февраля в Пакистане состоялись всеобщие выборы, на которых граждане избирали депутатов в Национальную Ассамблею, а также членов парламента четырех основных провинций, из которых состоит это федеративное государство. Главным итогом выборов будет формирование нового правительства Пакистана — страны, обладающей ядерным оружием и занимающей важнейшее стратегическое положение в регионе.

Иван Шилов ИА Регнум

Накануне выборов 7 февраля произошло несколько террористических атак, в результате которых погибло 26 человек. Были приняты повышенные меры безопасности, в том числе отключена мобильная связь, что позднее было поставлено властям в вину. В сам день голосования 8 февраля были закрыты границы с соседними Афганистаном и Ираном. А на момент пятницы 9 февраля по официальным данным в стране было зафиксировано 56 инцидентов.

Наконец, к концу воскресного дня полные результаты еще не были обнародованы, что можно интерпретировать по-разному. То ли это скрупулезный подсчет, чтобы избежать ошибок. То ли следствие закулисного торга, который ведется между истэблишментом и лояльными партиями. То ли военные все же решили изменить свою позицию по поводу бывшего премьер-министра Имрана Хана и его сподвижников.

Напомним, что Имран Хан был с официальным визитом в Москве в день начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. Встречи он не отменил и действия России не осудил даже по возвращении в Пакистан, хотя этого и требовали сделать послы западных стран. Это стало последней каплей для Запада и несистемный политик был смещен с поста премьер-министра, а затем и брошен в тюрьму.

Несмотря на всевозможные репрессии против руководства Движения за справедливость (накануне Имран Хан получил тюремные сроки по нескольким обвинениям, бывший министр иностранных дел Махмуд Курейши также) и запрет на использование партийной символики, уже первые результаты показали, что кандидаты, которых поддерживала партия «Движение за справедливость», получили большинство голосов избирателей.

По первым данным от 9 февраля разница между главными конкурентами была небольшой — 28 мест у независимых кандидатов от запрещенного Движения за справедливость, у Мусульманской лиги вернувшегося из Лондона экс-премьера Наваза Шарифа — 26 мест, Народной партии Пакистана — 18. К воскресенью у Движения за справедливость было 102 места в Национальной ассамблее, Мусульманской лиги 73, Народная партия — 54.

По данным на сегодняшний день у стороников Хана 95 мест, партии Шарифа — 75. Однако получив относительное большинство голосов Движение за справедливость вряд ли получит реальную власть.

Для формирования большинства в Национальной ассамблее из 266 мест нужно иметь 134 депутата (еще 70 голосов зарезервировано за женщинами и религиозными меньшинствами). Ни одна партия не может стать правящей, поэтому необходимо создание коалиции.

И здесь основные козыри остаются у делегатов от Движения за справедливость. Именно вокруг них разгорится битва за души. Поскольку они шли как независимые кандидаты, есть риск, что кого-то из депутатов могут перекупить другие партии.

Так, лидеры Народной партии и Мусульманской лиги уже открыто заявили, что надеются на переход к ним независимых кандидатов, которые баллотировались как сторонники Имран Хана. Эти надежды вполне оправданы, ведь год назад Движение за справедливость потеряло парламентское большинство после выхода из фракции нескольких депутатов. С этого и началось падение Имран Хана, которое привело его в тюрьму, а его политическую силу к запрету.

Ahmad Kamal/Global Look Press Имран Хан

Согласно пункту 92(6) закона о выборах, у независимых кандидатов будет три дня после уведомления о своей победе, чтобы присоединиться к той или иной партии

Оговорка к правилу гласит: «Если независимый кандидат обратится к лидеру политической партии с просьбой о вступлении в его партию, то лидер этой политической партии немедленно проинформирует [Избирательную] комиссию о вступлении такого кандидата посредством письма, которое будет доставлено в Комиссию вместе с согласием этого кандидата…».

Впрочем, депутатов-перебежчиков ждет столкновение с гневом избирателей. А политическая история Пакистана демонстрируют, что с ними подобные шутки плохи. За предательство депутату могут сжечь дом или попросту застрелить его — на улицах довольно много оружия и его приобретение (даже незаконным путем) не является проблемой.

По тому же закону у независимых кандидатов есть и альтернатива, на которую и рассчитывали в Движении за справедливость. Независимые кандидаты могут не присоединяться к другим партиям, а создать отдельную парламентскую группу под любым названием. Если сторонники Имран Хана сохранят единство, они окажутся в удобном положении для того, чтобы сформировать реальную оппозицию в Национальном собрании.

Впрочем, окончательные итоги еще не подведены. В воскресенье 11 февраля Один из лидеров Движения заявил, что они не признают результаты выборов в ряде городов, таких как Саргодха и Фейсалабад, поэтому готовятся к акции протеста по всей стране. В ответ власти подвергают сторонников Хана арестам.

Международные СМИ в основном скептически отнеслись к всеобщим выборам в Пакистане, утверждая, что 16-часовое отключение мобильной связи и интернета в сочетании с медленной публикацией неофициальных результатов вызвало спекуляции о фальсификациях до и после голосования, вызвав критику как внутри страны, так и извне.

Все это время представители правительства заявляли о своей нейтральной позиции 10 февраля Начальник генерального штаба, генерал Асим Мунир поздравил страну с успешным проведением всеобщих выборов.

Медиа-крыло вооруженных сил указало, что «свободное и беспрепятственное участие пакистанского народа в осуществлении своего избирательного права продемонстрировало его приверженность демократии и верховенству закона, закрепленным в Конституции Пакистана… Конструктивная роль, которую сыграли национальные средства массовой информации, гражданское общество, представители гражданской администрации и судебной системы, позволила успешно провести крупнейшие избирательные мероприятия в национальной истории».

Хотя на самом деле не все было так было гладко, как сказано в заявлении. Выборы сопровождались массовыми беспорядками.

Raja Imran Bahader/Global Look Press

Так, в Шангла из-за столкновений сторонников Движения за справедливость с полицией погибло четверо, и было ранено более 30 человек, среди которых бывший депутат Национальной ассамблеи от Движения за справедливость Наваз Мехмуд.

Беспорядки начались после того, как глава избирательной комиссии объявил победителем Амира Мукама из Мусульманской лиги. Представители партии Движения за справедливость обвинили правительство в махинациях с голосами избирателей. Подобные выступления прошли в Кветте (административный центр Белуджистана) и Пешаваре (центр Хайбер-Пахтунхвы).

Так или иначе, Движение за справедливость остается на лидирующих позициях, что означает готовность к дальнейшей политической борьбе. Основной электорат партии — это пассионарная и образованная молодежь, и последствия от возможных решений прекрасно понимают в истэблишменте, за которым стоят военные.

Хотя Мусульманская лига смогла набрать немало голосов, все же, даже неспособность единолично создать правительство в родном Пенджабе говорит о том, что предыдущий расчет на безоговорочную победу вернувшегося из Лондона экс-премьера Навваза Шарифа оказался неверным.

И хотя явная семейная клановость в пакистанской политике все еще сохраняется (Мусульманская лига — Шафиры, Народная партия — Билавал-Бхутто), последние выборы показали, что времена меняются.

А кто бы не стал у руля государства после окончательного подсчета и формирования правительства — им придется иметь дело с решением серьезных проблем — от терроризма и преступности до борьбы с инфляцией и развитием экономики, включая огромные долги перед МВФ.