Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, как только оно было анонсировано, моментально произвело на средства массовой информации США и тесно ассоциированные с ними медиа Западной Европы эффект разорвавшейся бомбы.

Иван Шилов ИА Регнум Такер Карлсон и Владимир Путин

«Пропагандист!» Трампист! Журналист-неудачник! Адепт теорий заговора!», — каким только нелестным эпитетом не наградили Такера в недавнем прошлом собратья по журналистскому цеху, так и не простившие Карлсону успеха.

Именно успеха, потому что пресловутая «культура отмены», работающая в Северной Америке как швейцарские часы и методично перемалывающая жизни и судьбы актеров, политиков и медийных персон, отважившихся бросить вызов либеральной повестке, столкнувшись с Карлсоном, засбоила и забуксовала.

Собственное шоу журналиста в Х (бывший Твиттер) собирает ничуть не меньшую, а подчас и большую аудиторию, чем вечерняя авторская программа на Fox News, откуда он был изгнан в результате довольно мутной истории.

К услугам Такера ныне предоставлены огромные ресурсы империи Илона Маска, а лидеры стран, чье влияние на мировую политику сложно переоценить, охотно пускают Карлсона в свой ближний круг — туда, куда обласканным индустриальными премиями «журналистам» ведущих пропагандистских рупоров «миропорядка, основанного на правилах», вход попросту заказан.

В данном контексте особо интересно узнать, как же отреагировали на интервью Путина Такеру Карлсону самые популярные СМИ Соединенных штатов? Попытались ли они хотя соблюсти профессиональные стандарты и вспомнить о журналистской этике или же обрушились на изгоя-Такера потоком фекальных вод, забыв об объективности? Судите сами.

The New York Times в статье «Трамп, Путин, Карлсон и переменчивые пески современной американской политики» рассказывает, что «с помощью популиста, бывшей звезды Fox News и самого богатого человека Америки (имеется в виду Маск — прим. ред.), г-н Путин получил платформу для оправдания своих действий, даже когда российские и американские журналисты томятся в его тюрьмах. Его любимый кандидат готов выиграть президентскую номинацию от Республиканской партии, в то время как Конгресс рассматривает вопрос об отказе от Украины в пользу российских оккупантов».

В качестве эксперта по России ведущая американская газета цитирует оппозиционную российскую журналистку Евгению Альбац* (* министерством юстиции РФ внесена в реестр СМИ — иностранных агентов).

«Для Путина это проявление американской слабости», — сообщает Альбац газете.

По ее словам, интервью Карлсона доказывает, что «американцы поняли, что проиграли войну с ним» и «прислали ему приближенного к следующему президенту посланника, чтобы подтвердить его успех».

New York Times сообщает, что решение журналиста предоставить свою информационную площадку президенту России «вызвало предсказуемую волну возмущения» в США.

Например, республиканец из Иллинойса, бывший законодатель Адам Кинзингер назвал Карлсон «предателем». А бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон используя ленинское определение назвала его «полезным идиотом».

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По мнению Клинтон интервью Путина Карлсону — опасный сигнал для США: «это признак того, что сейчас в этой стране есть люди, которые являются пятой колонной для Владимира Путина».

The Washington Post в публикации «Путин в бессвязном интервью едва позволил Такеру Карлсону вставить слово» рассказывает, что «Карлсон провел большую часть интервью в молчании или с растерянным видом».

Автор статьи ставит в упрёк Карлсону то, что он не задал президенту Путину «неудобных» вопросов.

«Вместо этого Карлсон задавал все более эзотерические вопросы — в том числе о том, может ли любой мировой лидер быть истинным христианином — и временами, казалось, подбивал Путина на утверждение о существовании «глубинного государства» США и продвижение других теорий заговора», — сообщает издание.

The Wall Street Journalв материале «Путин заявил, что он открыт для обмена Эвана Гершковича из WSJ на российского заключенного» подошел к освещению интервью с другой стороны, посвятив достаточно много времени проблеме обмена находящихся в заключении в России по обвинению в шпионаже сотрудников американских медиа.

Что вполне логично, учитывая, что Эван Гершкович задержанный на Урале в апреле прошлого года, является журналистом именно этого издания. В остальном, градус неприятия Карлсона WSJ оказался несколько ниже, чем средняя температура по американской больнице, что безусловно можно занести нью-йоркскому изданию в актив.

Авторы статьи обратил внимание на весьма показательное совпадение:

«Интервью Карлсона предоставило Путину возможность в прайм-тайм поговорить с американцами напрямую, причем в тот самый день, когда Сенат США обсуждал вопрос о дополнительной помощи Украине (…)

Интервью состоялось в переломный момент.

Миллиарды долларов на помощь Украине зашли в политический тупик в Конгрессе, а российские войска продвигаются вперед на поле боя против украинских войск, страдающих от острой нехватки боеприпасов и оружия».

В публикации издания Politico «Путин сказал Такеру Карлсону, что война в Украине может «закончиться через несколько недель» дана пожалуй самая интересная характеристика самого Карлсона: «провокационный пандит, который в прошлом году был изгнан с телеканала Fox News».

Словом «пандит» (pundit) обозначаю эксперта, но с определенной интонацией. Оно заимствовано из санскрита, и в Индии в первоначальном значении так называли богословов, знатоков доктрин индуизма и буддизма. В литературном смысле пандит в современном английском значит что-то вроде «ученый муж». Выходит, что Карлсон, согласно Politico — это «мудрец-провокатор».

Но есть у этого слова и еще одно значение. Пандитами англичане в XIX веке называли своих разведчиков из числа местных жителей, которые направлялись в неизведанные местности к северу от британских колониальных владений в Индии. Правда из дальнейшего повествования понять чьим именно агентом является на самом деле Карлсон сложно.

Как сообщается в публикации «Карлсон неоднократно ставил под сомнение помощь, оказываемую Соединенными Штатами Украине, и неоднократно повторял пропаганду Кремля. Он утверждал, что в российском вторжении виноват Запад, стремившийся принять Украину в НАТО, и говорил, что война была «затеяна для того, чтобы вызвать смену режима в Москве».

Politico отмечает, что новость об интервью вызвала яростную реакцию авторитетных журналистов, некоторые из которых годами добивались встречи с Путиным, а также цитирует известную русофобку Энн Эпплбаум, американскую журналистку и историка, которая обвинила Карлсона в том, что он «пропагандист, помогающий автократам скрывать коррупцию».

CNN в статье «Путин одержал пропагандистскую победу после «мягкого» интервью Такера Карлсона» сетует, что «те, кто ожидал жесткого противостояния, наверняка остались разочарованы».

Это разочарование объяснимо. Мейнстримные американские журналисты, включая сотрудников самой CNNсчитают, что журналист должен выступить кем-то в роли следователя или прокурора и «надавить на Путина по многим темам, включая достоверные обвинения России в совершении военных преступлений и тюремное заключение оппозиционера Алексея Навального».

Вместо этого журналист посмел в интервью дать слово самому президенту России или, в интерпретации CNN «Карлсон предоставил Путину платформу для распространения своей пропаганды среди мировой аудитории»

Конечно же в результате «это была масштабная пропагандистская победа Путина, который теперь может — и будет — извращать эту встречу в своих целях».

NBC в материале «Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина» помимо общих сожалений о том, что «Карлсон редко бросал вызов» Путину сообщает, что «Карлсон постоянно повторял ложь, дезинформацию и теории заговора, а также выступал с резкой критикой поддержки Украины со стороны США».

Также в публикации NBC отмечается, что Карлсон навлёк на себя критику со стороны украинцев, и даже проиллюстрировали это гневным комментарием главы Офиса Заленского Андрея Ермака.

В целом, как уже было сказано выше, реакция медийного мейнстрима на интервью Владимира Путина Такеру Карлсону была вполне прогнозируемой. Однако проверку на профессионализм, пожалуй, удалось пройти пожалуй лишь The Wall Street Journal. Критически мало для страны, представители которой привыкли задавать профессиональные стандарты и смотреть на коллег по цеху из других стран сверху вниз.