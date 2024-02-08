Американский посол в Литве Кара Макдональд сделала скандальное по местным меркам заявление. Она высказалась, что литовцы должны убрать из общественного пространства памятники участникам Холокоста, даже если эти деятели выступали против советской власти.

«Лесные братья»

Высказывание посла стало результатом активных действий еврейской общины Литвы, которая не в первый раз пользуется поддержкой США. Местные националисты очень этим недовольны, но вынуждены терпеть, ибо против гегемона не попрёшь.

Призраки убийц

«Я буду продолжать решительно высказываться за то, чтобы не допустить прославления лиц, об участии которых в Холокосте известно и документально подтверждено. Это часть определения антисемитизма… Конечно, мы продолжаем внимательно следить за другими случаями, когда выявляются исторические факты и сведения о конкретной роли людей в истории», — сказала дипломат агентству BNS.

Пас американского посла немедля приняли в российском МИДе. Там пообещали направить в это американское посольство материалы об уничтожении германскими нацистами и их местными прислужниками населения оккупированных территорий СССР.

Официальный представитель МИД Мария Захарова задалась вопросом: «Это личный гражданский подвиг Кары Макдональд или можно ожидать аналогичных заявлений американских послов в Латвии, Эстонии и на Украине, где героизация нацистских коллаборационистов также возведена в ранг государственной политики?».

Действительно, в 90-х в Литве появились памятники и мемориальные доски в честь ряда деятелей, которые в свое время активно сотрудничали с нацистами, участвовали в геноциде еврейского населения. Потом они подались в «лесные братья» и сейчас прославляются в качестве «борцов с советскими оккупантами».

Историк Александр Дюков так прокомментировал заявление Кары Макдональд: «Насколько понимаю, первый кандидат на снос — памятник нацистскому коллаборационисту Юозасу Крикштапонису в Укмерге, чей отряд в 1941–1943 годах участвовал в убийствах евреев, советских военнопленных и мирных жителей в Белоруссии».

В прошлом году этот памятник уже оказывался в центре скандала. Это произошло, когда в Укмерге приехала председатель НКО «Еврейская община Литвы», адвокат Фаина Куклянски. До 1941 года в городе жили много евреев, но после начала гитлеровской оккупации нацисты и местные коллаборационисты загнали их в гетто, а потом уничтожили.

При этом памятник Крикштапонису, принимавшему активное участие в Холокосте, стоит в городе на почетном месте: в 90-х его провозгласили «героем сопротивления». Этот душегуб — родственник довоенного литовского диктатора Антанаса Смятоны, сын его сестры. После прихода в Литву нацистов Крикштапонис вступил в ряды полицейского батальона под началом майора Антанаса Импулявичуса, позже прозванного «минским мясником». Немцы использовали этот батальон для самой грязной работы.

В годы оккупации в Литве были уничтожены до 206 тысяч евреев — 190 тысяч местных жителей и привезенные из остальных стран Европы. А в некоторых случаях литовцы начали уничтожать своих соседей-евреев еще до прихода немцев, воспользовавшись вакуумом власти, возникшим после ухода советских войск.

Так, массовые убийства происходили 22–25 июня 1941 года в Каунасе, где была провозглашена власть самопровозглашенного Временного правительства Литвы, не признанного впоследствии немцами. Во главе этого правительства местные националисты хотели поставить бывшего дипломата довоенной Литовской Республики Казиса Шкирпу.

Шкирпа был одним из вдохновителей «зачистки». «Очень важно избавиться от евреев. Поэтому надо создать для евреев в стране такую душную атмосферу, чтобы ни один еврей даже не осмелился бы подумать, что в новой Литве он ещё сможет иметь хотя бы минимальные права и вообще возможность проживать», — рассуждал несостоявшийся глава Временного правительства Литвы.

В современной Литве его именем назвали улицы в Вильнюсе и Каунасе. Правда, в 2019 году улицу в столице переименовали — к вящему негодованию националистов.

Истинное лицо «героев»

После уничтожения евреев на территории самой Литвы местных полицаев перебросили в соседнюю Белоруссию, где они тоже занялись массовыми казнями — расстреливали белорусских евреев и советских военнопленных. В настоящее время даже официозная литовская пресса вынуждена признавать факты преступлений Юозаса Крикштапониса, командовавшего одной из рот батальона Импулявичуса.

Известен, в частности, протокол допроса бывшего полицая Йонаса Руткаускаса, спустя без малого сорок лет рассказавшего, что осенью 1941 г. батальон занимался казнями в концлагере, находившемся в пригороде Минска. «Военные батальона сгоняли заключенных лагеря к ямам и расстреливали их. Командовали расстрелом Крикштапонис, Юодис, Тамошюнас и т.д.», — сообщил Руткаускас.

Другой экс-полицай Мартинас Качюлис, служивший в роте Крикштапониса, во время допроса рассказал, что участвовал в уничтожении евреев в белорусском городе Рудянске. Командир роты Крикштапонис приказал ему и другим шуцманам идти к уже вырытым ямам и расстреливать беззащитных людей.

Впоследствии литовские полицейские напрямую участвовали в карательных акциях, направленных против мирных жителей Белоруссии, заподозренных в укрывательстве партизан. После того, как гитлеровцев вышвырнули из Литвы, Юозас Крикштапонис вступил в ряды литовских «лесных братьев», действовавших в тылу наступающих советских войск.

Карьера «лесного брата» оказалась недолгой — 12 января 1945 года он был застрелен в бою недалеко от города Укмерге. Именно там спустя полвека ему и поставили памятник.

Случай с Крикштапонисом — далеко не единственный. Известны примеры и других коллаборационистов, убийц мирного населения, вокруг которых в постсоветской Литве был создан культ официального почитания. Долгое время и власти, и литовские националисты яростно сопротивлялись любым попыткам рассказать правду о «подвигах» этих «героев».

Показателен пример с мемориальной табличкой в честь соучастника Холокоста Йонаса Норейки, вывешенной на здании Академии наук в Вильнюсе. В апреле 2019-го литовский гражданский активист Станиславас Томас разбил ее молотком. После этого тогдашний мэр литовской столицы Ремигиюс Шимашюс распорядился снять табличку. Это вызвало бурю протеста националистов, которые изготовили новую табличку и самоуправно повесили ее на прежнее место.

А вскоре после этого руководство еврейской общины Литвы оповестило, что из-за угроз придётся на несколько дней закрыть синагогу в Вильнюсе. 15 сентября 2019 года у ее офиса вдруг возникла насыпанная песком свастика. Именно тогда в ситуацию сочли необходимым вмешаться США.

Спецпосланник Госдепартамента США по вопросам Холокоста Черри Дэниелс заявила, что прославление лиц, «чьи действия непосредственно привели к преследованиям и убийствам тысяч ни в чем не повинных людей во время Холокоста, создаёт разногласия, позволяющие распространять дезинформацию, пропагандировать антисемитизм и наносить вред международной репутации Литвы».

После такого «пинка» даже президент страны Гитанас Науседа нашёл в себе решимость признать, что трагедия уничтоженной во время Холокоста еврейской общины Литвы осуществилась «не только раскрученной пришлыми силами машиной уничтожения, но и из-за выбора своих же соотечественников». Президент призвал литовцев «признать это и с этим смириться».

Делают вид, что не услышали

Литовские власти оказались в весьма двусмысленном положении. С одной стороны, тема Холокоста в Литве крайне невыигрышная, большинство местных жителей говорить об этом не любят. В свое время писательницу Руту Ванагайте, которая опубликовала несколько книг об участии литовцев в геноциде евреев, так затравили, что она вынуждена была эмигрировать.

В особенную вину Ванагайте поставили то, что она осмелилась обвинить в соучастии в убийствах евреев командира «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, останки которого в октябре 2018 года перезахоронили на высшем государственном уровне, с отдачей высших почестей и в присутствии тогдашнего президента Дали Грибаускайте (чей отец Поликарпас в свое время служил в НКВД).

Литовская еврейская община в течение долгого времени безуспешно требовала обнародовать список из примерно 2000 человек, которые «на разных уровнях» способствовали Холокосту. В конце прошлого года при поддержке США после многолетних безуспешных попыток община всё же «дожала» литовские власти — официальный Вильнюс согласился выплатить довольно символическую сумму в €37 млн в качестве компенсаций за имущество, изъятое у евреев, убитых в годы войны на территории республики.

Выплата компенсаций началась в 2024 году и завершится в 2030-м. Это решение вызвало живейшее недовольство националистов. Но ещё большее раздражение у них вызывает то, что литовские евреи давно уже требуют сноса памятников «национальным героям», замаравшимся в годы войны в еврейской крови.

И вот теперь евреи заручились поддержкой США, официальная представительница которых высказалась вполне однозначно. Речь идет о развенчании памяти не одного лишь Крикштапониса. Например, не далее, как весной 2021 года в Вильнюсе один из скверов получил имя командира лесных братьев Юозаса Лукши. Хотя есть свидетельства о том, что он тоже участвовал в каунасской бойне в июне 1941-го.

Литовские националисты создали обширную мифологию о «еврейской вине».

В частности, утверждается, что, когда в 1940 году в Литве утвердилась советская власть, евреи начали вступать в НКВД и с рвением репрессировали и депортировали литовцев.

В 1941 году вскоре после создания еврейского гетто у фермы Райняй неподалеку нашли останки 74 человек, идентифицированных как заключённые тюрьмы города Тельшяй. Гитлеровская пропаганда заявила, что это убийство совершили «евреи из НКВД» накануне отступления Красной армии.

Националисты до сих пор вспоминают «резню в Райняй», когда пытаются обелить своих соплеменников, участвовавших в убийствах евреев. И такие настроения в сегодняшней Литве очень сильны.

Так, когда самоуправление Вильнюса предложило недавно назвать безымянный сквер в районе Науяместис «Израильским», местные жители начали массово слать письма с требованием этого не делать. И самоуправление вынуждено было отказаться от своего намерения.

Скорее всего, правительство Литвы постарается сделать вид, что «не услышало» слов посла Макдональд. Тем более, что до сих пор США не проявляли особого рвения в наказании нацистских преступников. Историк Наталья Селюкина напоминает, что еще в 60-х Вашингтон проигнорировал ноту СССР, потребовавшего выдачи вышеупомянутого «минского мясника» Импулявичюса, нашедшего после войны убежище именно в Штатах.

«Что касается ответа США на ноту советского правительства, то его не последовало ни до суда, ни после», — констатирует Селюкина. И это лучше всего характеризует позицию американской политики и тогда, и сейчас.